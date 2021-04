De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

Nosotros queremos saber

stoy asombrado por los t茅rminos que utiliz贸 Alberto Fern谩ndez al referirse a la oposici贸n. Solo por un momento supongamos que los dirigentes opositores se excedieron en sus cr铆ticas, pero鈥 驴puede el presidente de la Naci贸n decir lo que dijo? Independientemente de esto, no lo escuch茅 al doctor Fern谩ndez hacer alg煤n tipo de reflexi贸n sobre ninguno de los cuestionamientos realizados. Es m谩s, como es habitual, solo utiliz贸 el remanido argumento de que 鈥渓os dem谩s hicieron las cosas mal, por eso tenemos que tomar estas medidas鈥. 驴No evalu贸 el Presidente que, por ejemplo, 茅l tambi茅n hizo algo mal durante la pandemia? Est谩 cursando la enfermedad, 驴c贸mo se contagi贸? Como m谩xima autoridad de la Naci贸n, 驴no deber铆a tener claro qu茅 pas贸 con las vacunas que se aplicaron a quienes no les correspond铆a? 驴Tiene la lista de todos esos vacunados y de los funcionarios de su gobierno que posibilitaron tal situaci贸n? La lista de reclamos de la oposici贸n es m谩s larga.

Aun si la oposici贸n se hubiera excedido en las formas, 驴por qu茅 nosotros, los ciudadanos comunes, no podemos tener esas respuestas? Cuando el Presidente jur贸 el cargo, afirm贸: 鈥淪i as铆 no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden鈥.

Bueno, se lo estamos demandando.

Martin A. Hagelstrom

DNI 13.147.556

Derecho al voto

Que sepa el se帽or Sergio Massa que los argentinos no nos sometemos a tener que ir a votar dos veces. Ejercemos el derecho de elegir a nuestros representantes de acuerdo con lo que indica la ley vigente, favorezca o no al oficialismo de este momento. Con relaci贸n a las pr贸ximas elecciones, ser铆a interesante que en vez de discutir cu谩ndo realizarlas 鈥搎ue ya est谩 establecido por ley鈥, ser铆a bueno un amplio debate sobre 鈥渃贸mo鈥 hacerlas para proteger a nuestros conciudadanos mientras ejercen el indelegable derecho c铆vico de votar.

Tedy Woodley

DNI 17.645.633

La palabra devaluada

Las declaraciones de nuestro jefe de Gabinete, en el sentido de que Chile hab铆a recibido solo 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer y su posterior desmentida por las autoridades del vecino pa铆s (que aclararon que hab铆an recibido casi dos millones), me llevan a reflexionar sobre el valor de la palabra. En la Biblia, la palabra es vida. En mi juventud era contrato inquebrantable. En esta pandemia, una palabra amorosa es el abrazo que no podemos dar. Tambi茅n vemos que puede ser mentira y sarasa, medio para justificar cualquier fin.

Tomemos conciencia, no devaluemos nuestra palabra de argentinos.

Mar铆a Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Vivir con lo nuestro

La populista y demagoga pol铆tica de nuestra econom铆a desde hace d茅cadas, y que lleva a cabo el gobierno actual, promueve vivir con lo nuestro. Sin querer dar inicio a una profunda discusi贸n filos贸fica, lo que deber铆amos hacer entonces es no exportar los productos del campo, algunos industriales y otros, impedir a Aerol铆neas Argentina que realice viajes internacionales, cerrar todos los bancos privados extranjeros, fabricar autos de marca justicialista, incluido el Rastrojero, pero con ruedas de madera, aviones a h茅lice, tel茅fonos a manivela, productos Flor de Ceibo y no importar nada de inform谩tica ni celulares. As铆 podr铆amos volver a aquellas 茅pocas, muchas de ellas peronistas, donde una l铆nea telef贸nica ten铆a casi m谩s valor que la propia vivienda. Tambi茅n se deber铆a prohibir la importaci贸n de las vacunas contra del Covid-19, y todo insumo para producir. Y podr铆a seguir con una larga lista.

Juan Jos茅 Varrone

juanjose1936@gmail.com

Violencia ind铆gena

Es inconcebible la falta de reacci贸n del Gobierno ante las atrocidades cometidas por los grupos ind铆genas que asuelan parte de nuestra Patagonia, como as铆 tambi茅n la Araucania chilena, donde han cometido salvajadas, como la quema de camiones y 贸mnibus con gente adentro, al igual que casas familiares. Sin duda, el Gobierno tiene que enfrentar este ataque a nuestra soberan铆a con efectivos de nuestras fuerzas del orden o en 煤ltima instancia con el Ej茅rcito, para poner orden en una regi贸n donde parecer铆a que se quiere crear una Mapuchelandia.

Alberto Rodr铆guez Coronel

LE 4.099.231

Restricciones y vacunas

Todo lo que se escucha de la mayor铆a de las autoridades nacionales y provinciales son restricciones. Algunas pueden estar bien y otras ser discutibles. Esto ha llevado nuevamente a establecer medidas de ese tipo a la circulaci贸n entre provincias, municipios, olvid谩ndonos de que todos vivimos en el mismo pa铆s. Pas贸 el a帽o pasado, con hechos para lamentar. Pero ser铆a muy bueno escuchar de boca de las autoridades c贸mo har谩n para tener a la ciudadan铆a vacunada. 驴Dejaremos de gastar en todo lo innecesario para destinar esa plata a conseguir vacunas en todos lados?

Hay que exigir a las autoridades nacionales . Queremos vacunarnos. Pero lamentablemente eso no se escucha y es muy triste.

Marcelo Rojas Panelo

rojaspmvet@gmail.com

Discapacidad

Nos sumamos al pedido de la se帽ora 脕ngeles Moy Pe帽a en la carta de lectores de d铆as atr谩s y al editorial 鈥淯rge vacunar a las personas con discapacidad鈥. Solicitamos que les den prioridad en el plan de vacunaci贸n a las personas con discapacidad intelectual. Muchas de ellas no pueden valerse por s铆 mismas; necesitan asistencia de otra persona las 24 horas del d铆a, en cada actividad de la vida cotidiana, para vestirse, asearse, comer. Muchas no pueden comprender y menos a煤n cumplir los protocolos de lavado de manos, distanciamiento y protecci贸n con barbijo que se recomiendan frente al Covid-19, lo cual las deja expuestas a un riesgo de mortalidad que en su caso triplica el de la poblaci贸n en general. Incre铆blemente hoy, a pesar de contar con el Certificado 脷nico de Discapacidad, no pueden anotarse para ser vacunados en su condici贸n de grupo de riesgo. Solo podr谩n hacerlo cuando se encuentren en el grupo etario que los habilite. 驴Alguien piensa en ellos?

Ana Garciarena

ajgfilgueira@gmail.com

Mar铆a Garciarena

garciarena.maria@gmail.com

A la espera

Tengo casi 79 a帽os. El 29 de marzo envi茅 a CABA el formulario para empadronarme para recibir la vacuna Covid-19. Al no recibir respuesta alguna habl茅 repetidas veces con distintos operadores de la L铆nea de Atenci贸n Ciudadana de la CABA (147), quienes me aconsejaron esperar o empadronarme nuevamente, cosa que hice (3 o 4 veces). Hoy llam茅 nuevamente al 147 y la operadora con la cual habl茅, que se tom贸 el trabajo de averiguar lo que realmente pasaba, me inform贸 que no estaba empadronada porque hab铆a un problema con mi caso, pero no supo explicarme en qu茅 consist铆a, eliminando as铆 toda posibilidad de que pueda ayudar a resolverlo. Como soluci贸n me inform贸 que someter铆a el caso al Ministerio de Salud. Numerosos parientes o conocidos m铆os m谩s j贸venes que yo ya han sido vacunados y yo sigo sin saber lo que pasa o si alg煤n d铆a se dignar谩n a vacunarme.

Mar铆a Cristina Jorgensen

DNI 4.296.940

Sin reproches

La historieta de Lunik 鈥淣unca pens贸鈥 del jueves pasado me dej贸 un gusto amargo. No porque no haya que pensar antes de resolver gestar o adoptar; hay que hacerlo. Pero si ocurriese que Dios, la naturaleza o el azar lo resolvi贸 sin que lo pens谩ramos, creo que ello en modo alguno nos habilita a que se lo enrostremos como causa de nuestros pesares. Tengo dos hijas. Y tuve muchos perros. Y aun cuando a ellas no las 鈥減ens茅鈥, felizmente vinieron. Y seguramente su madre coincidir谩 conmigo: su llegada y presencia es de lo mejor y m谩s extraordinario que nos depar贸 la vida. 脥dem, en otra dimensi贸n, los perros. Hijos y perros ensucian, da帽an paredes, muebles y ropa; no respetan nuestros h谩bitos, son un gastadero de plata, condicionan nuestra vida social, nuestra intimidad y 鈥損ecado mortal鈥 hasta nuestras so帽adas vacaciones. Obvio que hubo (y habr谩) momentos duros, dif铆ciles, incomodos; momentos en los que uno quiere mandar todo a los diez mil demonios. Pero hubo, hay y habr谩 de los otros; muchos m谩s y mejores.

Mi respetuoso disenso con la genial Lunik y mi consejo para los lectores: nunca les transmitan una cosa as铆 a sus hijos. Ni a su perro. Porque casi seguramente no es cierto. Y aunque hipot茅ticamente lo fuera, porque el decirlo no suma, indudablemente resta. Piense; piense bien antes de hablar. Creo que si lo piensa, no lo va decir. Pero sobre todo: 谩melos, con fuerza y sin reproches. Y disfr煤telos.

Juan Jos茅 Mac Mahon

DNI 17.364.200

Basta de piquetes

Para que los d铆as sean buenos d铆as, debemos al menos empezar por respetar, respetarnos y hacer respetar las normas de convivencia. El jueves pasado, yendo por la Panamericana mano al norte, vi c贸mo cientos de personas que fueron trasladadas y organizadas por distintos partidos se sentaron sobre la autopista y cortaron todo el transito mano a Capital. Sobre lo ocurrido le consultaron a una autoridad pol铆tica, y respondi贸 que todos tenemos el derecho a manifestarnos. Estamos de acuerdo.

Pero cientos de personas no tienen derecho de complicar o hacer perder su d铆a a otros miles de personas, que fue lo que vi. Pueden manifestarse s铆, al costado del camino, en lugares donde no se vulnere el derecho del otro.

Tenemos que hacer cumplir las normas para todos. 驴Hasta cu谩ndo vamos a seguir soportando los cortes de rutas, avenidas y puentes?

Alejandra P. Spinelli

DNI 14.915.361

En la red

Facebook

Estudiantes y profesores de la UBA repudian la participaci贸n de Boudou en un seminario sobre lawfare

" 隆Felicitaciones a los estudiantes! Alguien ten铆a que decirle a este personaje que no es grata su presencia鈥- Graciela Tacconi

鈥溌s un absurdo! No deber铆a ir ning煤n alumno en repudio鈥- Mirta Merad

LA NACION