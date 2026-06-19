De los lectores: cartas & e-mails

Grosería publicitaria

Señor Director:

Entre los muchos avisos publicitarios televisivos referidos al Mundial de Fútbol, que pueden llegar a abrumar, hay uno que resulta ofensivo y hasta insultante para la población. Ese en que aparece un falso Maradona, fabricado mediante inteligencia artificial, en el que se lo muestra resentido, xenófobo y torpemente agresivo, diciendo palabrotas supuestamente relacionadas con este feliz acontecimiento mundial. Y para peor, en una propaganda que fomenta el vicio del juego. La mancha de desubicación y de grosería que pareciera no poder faltar en algunos medios de comunicación de nuestro país.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Demasiada demora

Totalmente de acuerdo con la editorial “Un año detenida y ni un peso recuperado”. Es hora de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se decida a impartir justicia, finalmente, y se termine con estas dilaciones que perjudican a toda la sociedad. Costó mucho tiempo y esfuerzo investigar y reunir pruebas. La Cámara Federal de Casación ratificó los bienes alcanzados. Entonces por qué motivo el tema sigue empantanado?

“Pobre Patria Mia”

Liliana Isabel La Rocca

laroccaliliana@hotmail.com

¡Basta!

Sr Director:

Llevamos unos 100 dias hablando a diario de Manuel Adorni. Investigaciones diversas, declaraciones inconsistentes, sospechas, mentiras y tantas otras cosas más. Creo que 99% del país ya debe haberle perdido todo respeto y credibilidad a este señor. Si el Presidente tanto lo estima y valora, es hora de que lo deje ir. Que prescinda de él porque podría eventualmente ser destituido y eso sería gravísimo para este gobierno. Y para nuestra Argentina que, como bien ha dicho Pagni, atraviesa un momento de desazón y desesperanza.

Atentamente

Denise N de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Cambio de época

Argentina es una república, no un principado o un reino. Las reglas de convivencia política deben ser respetadas, las instituciones también. Una secretaria de estado no puede ser una pariente tarotista, un jefe de ministros, deberá ser un ejemplo de corrección e idoneidad, además de honestidad. Un presidente debe proteger a la gente, a su pueblo que lo haya votado o no. No a sus parientes, amigos o protegidos. ¿No era quien las hace las paga? Argentina puede ser un gran país, pero es fundamental un gran baño de honestidad y de humildad aceptando los errores cometidos. Parece que vienen momentos de grandes ingresos por exportaciones, según sepamos cómo se administran esos fondos sabremos cómo será nuestro futuro y el de nuestros hijos.

La oposición cristinista deberá aceptar la determinación de la ley y reconocer los colosales robos y defraudaciones hechos por Cristina y su gente. Si no lo quieren ver, o inventan excusas idiotas, son cómplices de la defraudación y tal vez de los homicidios realizados para cubrir tales hechos. Es hora de ser decentes.

esteban tortarolo

etortarolo@gmail.com

Manuel Belgrano

“De regular estatura, pelo rubio, cara más bien de alemán que de porteño, su andar era casi corriendo. Acompañado solo por un ordenanza, montaba de ronda a la media noche para vigilar a su ejército. La abnegación con que este hombre extraordinario se entregó a la libertad de su patria no reconocía límites y nunca buscaba su comodidad. Todo el lujo que llevó al ejército fue una volanta inglesa de dos ruedas con un caballo que él manejaba acompañado de su segundo, el general Cruz”. Estos párrafos sobre la personalidad del prócer corresponden a dos cartas enviadas por don José Celedonio Balbín, admirador y amigo de don Manuel Belgrano y proveedor del Ejército del Norte al coronel Bartolomé Mitre en 1860 (José Luis Busaniche. Estampas del pasado, Bs. As. 1971).

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Vísteme despacio

Un fiscal ha solicitado al juez interviniente que llame a prestar declaración indagatoria a un exdiputado, con relación a una causa en la que se encuentra detenido en EE.UU. un ciudadano argentino, por narcotráfico y lavado de dinero. Es una situación inherente al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación Argentina. Paradójicamente, hace dos meses, el presidente de la Nación había afirmado que se había demostrado la inocencia del referido exdiputado. En tal alto cargo es imprescindible que, antes de emitir una sola frase respecto a un tema tan notorio, consulte a su ministro de Justicia para evitar caer en declaraciones que, en lugar de aclarar, oscurecen. Como al parecer decía Napoleón, “vísteme despacio que estoy de prisa”.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

Panamericana reducida

No me gusta escribir con quejas, pero esta situación logró mi indignación. Entre los kilómetros 41 y 49 del Acceso Norte, entre las 10 y las 12 hs. se les ocurrió poner conos en la mano izquierda de la autopista provocando una reducción del 33% del tránsito. Eso trajo como consecuencia andar a paso de hombre, por lo que preferí andar por la colectora. Colectora esta, llena de pozos y lomos de burro sorpresivos y no pintados. Lo peor fue que en todo este recorrido no encontré explicación, pues no había accidentes o gente trabajando que justificara ese impedimento de circulación. En dos días seguidos la misma experiencia. Quien tenga llegada a los responsables de este abuso o desmanejo pido los hagan entrar en razón y respeten el tránsito de esta importante via. El tiempo de todos vale oro.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com