De los lectores: cartas & e-mails Penal, Misioneros estafados y El legado de Alvear

Penal

Errar un penal faltando dos minutos para que finalice el partido contra River y, con ello, perder el campeonato a manos de Boca, forma parte del fútbol. Aunque duela y represente una rareza estadística, cualquiera puede fallar desde los doce pasos. Lo que resulta inconcebible e indignante respecto de cuanto sucedió en la cancha de Racing, el domingo 23 de octubre, son tres cosas: 1) Que un novato recién llegado al club haya tomado la pelota como si fuese suya y haya asumido tamaña responsabilidad, sin que uno solo de sus compañeros -incluido el capital del equipo- le hubiera ordenado retirarse. 2) Que algunos de los jugadores con más trayectoria, personalidad y capacidad para patear el penal, no hayan abierto la boca en el momento crítico, demostrando un miedo escénico inconcebible. Con Licha López en el campo de juego no pasaba. Y, 3) la inacción incomprensible de Fernando Gago que pareció pintado en este minuto fatal y luego mintió con descaro en la conferencia de prensa.

Fue una vergüenza no necesariamente en virtud de la chapucería de Jonathan Galván, que pateó como un chico de jardín de infantes, sino por la irresponsabilidad y miedo del conjunto.

Vicente Massot

Socio de Racing

Misioneros estafados

El pasado sábado 22 de octubre, llega un grupo de alumnos del Colegio San Tarsicio, Capital Federal, a Conhello, La Pampa, por una semana, para misionar. La comunidad, que tiene menos de 700 habitantes, los recibe con calidez y entusiasmo. El grupo de jóvenes misioneros se instala en el polideportivo del lugar, cada uno con su bolsa de dormir. Esa primera noche, alguien entra mientras dormían, y roba la caja donde los 20 jóvenes habían dejado sus celulares recolectados por sus profesores, con el objetivo de que se desconecten de la tecnología, de sus contactos… y que puedan estar bien presentes interactuando con esta pequeña comunidad, transmitiendo un mensaje de esperanza. Esta estafa tan baja, tan traicionera, no detuvo a los jóvenes, que al despertar con esta noticia, siguen adelante en su peregrinar, visitando casa por casa, haciendo actividades para los niños, adolescentes y jóvenes, entregando lo mejor de sí para intentar hacer realidad las palabras de San Francisco de Asís: “Donde haya oscuridad, déjame traer luz”. El colegio hizo la denuncia a la policía como corresponde. Pido a la intendencia de Conhello, al gobierno de La Pampa, a todas las autoridades de este país que puedan y sepan colaborar. Todos sabemos que existe tecnología para rastrear los celulares. Estos 20 jóvenes se merecen justicia. No nos resignemos y aceptemos este tipo de acciones como normales. Les agradece la madre de una joven misionera.

Patricia Zoani de Pidal

DNI: 23453970

Contrastes en Diputados

Merece total repudio el comportamiento del diputado Marcelo Cassaretto, que durante el la sesión donde se debatía la ley de presupuesto, estaba sentado en su banca viendo un partido de básquet en su notebook y con auriculares. Las autoridades de la Cámara y de su propia bancada le deberían abrir un sumario y aplicar la sanción que corresponda. Por el contrario, llena de satisfacción la presencia de la diputada Camila Crescimbeni, que a pesar de encontrarse viviendo una circunstancia personal muy dolorosa, estaba cumpliendo con su obligación.

Javier Espinosa

DNI 14.892.601

El legado de Alvear

A 100 años de la ascensión a la Presidencia de la Nación de Marcelo T. de Alvear, para quien la acción política eran hechos, cabe recordar algunos de sus actos:

– Designó al Gral. Enrique Mosconi en la presidencia de YPF.

– Incentivó la producción agrícola-ganadera y sus manufacturas.

– Sembró cooperativas en todo el país.

– Se radicaron los talleres de las automotrices Ford y Chevrolet, siendo el segundo parque automotor de toda América, después de Estados Unidos.

– Miles de inmigrantes ingresaron al país.

– Se instalaron dos de las gaseosas más importantes del mundo.

– Entre otras compañías, se radicaron Standard Oil, Alimentos Royal, y Laboratorios Parker Davis.

– Sentó las bases del sistema previsional argentino, y promulgó la ley de trabajo nocturno y de la labor de la mujer.

– Creó la Marina Mercante y su astillero.

– Fundó la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, y habilitó el Correo Aéreo Patagónico.

– Se exportó más del 70 % de toda América del Sur.

No hace falta agregar más hechos para destacar por qué estábamos entre los grandes países del mundo.

Después de setiembre de 1930 vuelve al país y se reintegra a la actividad cívica. Fue preso en la Isla Martín García en 1933, y fue liberado.

Es innecesario aclarar la transparencia de su gestión. Compitió en la elección de 1938, siendo derrotado en una elección fraudulenta.

Pasados los años, recibió frente a su bóveda, en un homenaje, la presencia de un gran argentino, el Dr. Emilio J. Hardoy, quien ante la consulta de un periodista expresó “Vengo a pedir disculpas. Impedimos que este gran hombre asumiera la Presidencia nuevamente.”

Ingresó en la vida política con una inmensa fortuna, y murió casi en la pobreza.

Que el ejemplo de Don Marcelo sirva para los que aspiran a presidir una alternativa ante el drama que soporta el pueblo de nuestro país.

José María García Arecha (h)

Ex Senador de la Nación

(UCR-CABA)

Cambio de reglas

Pienso en las familias que han elegido el colegio Magno College para sus hijos y les cambian las reglas de juego. Es como si fuera un colegio bilingüe y en la marcha deciden no enseñar más idiomas.En el caso de la inclusión, pasa lo mismo, más allá de que es obligatoria. Los padres eligen una escuela inclusiva por su apertura y desafío. Confían en que ese plus que recibirán sus hijos elevará la vara como personas en desarrollo en sus otras inteligencias, tan importantes, como la emocional y la vida en comunidad. En definitiva ser mejores personas. El compartir su aprendizaje y formación académica con compañeros que les mostrarán otras maneras y formas, los harán ser mucho más resilientes, empáticos, creativos, fortaleciendo sus áreas de aprendizaje y convivencia en la vida misma. No podemos elegir los modelos que copian nuestros hijos; sí podemos acercar valores en un mundo que los está dejando de lado, en lo cotidiano, por la cultura del descarte, la velocidad en que se vive y los modelos exitosos que piensan que vienen de lo perfecto.

¿Quién tiene la vara de la perfección ? El miedo de la sociedad a la discapacidad es por desconocimiento de la grandeza que conlleva esa condición. El miedo a equivocarse es parte del desafío.

La felicidad del ser humano no se mide por la genética, sino por las dignas oportunidades que recibimos de pertenecer al plano humano.

Fabiana Rosasco

fabirosasco@gmail.com

DNI 11.529.432

La “vieja normalidad”

¿Dónde ha quedado la “nueva normalidad”? Volvimos a la normalidad de siempre, como anticipamos, como debe ser, de sentido común. Entonces, sería interesante que algún científico serio -de los que hay poquísimos- investigara cómo es que una sociedad ha llegado a derramar ríos de tinta en tantas incoherencias. Cómo se llegó a creer en tanto “académico” charlatán que dijo que amar es distanciarse hasta de la familia, no abrazarse, no besarse, que el pánico y el miedo a veces son buenos consejeros.

Alejandro A. Tagliavini

@alextagliavini

Consejo de la Magistratura

Algunos medios hablaron de “un nuevo escenario” en el Consejo de la Magistratura tras la última elección de los representantes de los tres estamentos que lo integran (poder político, jueces, abogados y académicos). Discrepo con esta apreciación, porque creo que no se abre ningún nuevo escenario. Al contrario, es más de lo mismo: la política seguirá sometiendo a la Justicia. El abogado Miguel Piedecasas se presentó como “radical”, pero su lista se denomina “Abogacía por la independencia judicial”. La lista del abogado Héctor Recalde se denomina “Compromiso por la Constitución”, pero Cristina Kirchner -su jefa política- intentó “democratizar” la Justicia y subordinar a los fiscales al Ejecutivo, pese a que por definición constitucional el Ministerio Público es “independiente” y “autónomo”. Mientras la Justicia argentina siga dividida y politizada (hay tres listas de jueces enfrentadas ideológicamente, al igual que en los otros estamentos), la sociedad seguirá sin justicia independiente, sin seguridad jurídica y subordinada al poder político .

Luis René Herrero

lherrero@fibertel.com.ar

Soluciones urgentes

Quien con los medios que reclamó y obtuvo es incapaz de evitar los cortes de calles y avenidas de la ciudad que gobierna, y provoca otros en días laborables para facilitar festivales y muestras culturales, no puede pretender seriamente ser Presidente de la Nación. La sociedad, no solo la que habita la Ciudad Autónoma, reclama soluciones urgentes y eficientes, y espera oír de los candidatos cómo procurará esas soluciones, cuáles serán las medidas y medios que adoptará cuando asuma la primera magistratura para devolverle la pérdida tranquilidad y calidad de vida. Eficiencia, no sonatas. Pienso que las medidas correctivas del actual desmanejo, por duras que sean, serán mejor que los papelitos de colores, amores de estudiantes que duran solo una campaña proselitista.

Norberto Giletta

ngiletta@gilettayasociados.com.ar

