De los lectores: cartas & mails

Medidas urgentes

Delincuentes armados y con antecedentes penales despojan de sus bienes y sus vidas a ciudadanos sin antecedentes penales, sorprendidos y desarmados. Señora ministra de Seguridad, es usted quien debe encontrar la solución para terminar con esta lucha desigual. No es posible que la única respuesta frente a este flagelo sean las marchas de los familiares de las víctimas pidiendo justicia. Usted debe tomar las medidas necesarias para solucionar este problema, debe percatarse de la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. No se puede continuar en esta indefensión. Esta injusticia tiene que terminar.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Del lado de la gente

El ministro Guzmán, discípulo de un Nobel, al exponer ante el Congreso sobre la estrategia ante la deuda, remarcó en su balbuceo cuasi académico que a la hora de las definiciones el Gobierno está "del lado de la gente".

Hoy sabemos que los jubilados que han aportado durante más de 30 años y han sido expoliados por Boudou de sus aportes a las AFJP son los principales perjudicados para viabilizar el pago de la deuda... si es que se paga. Lo que sí es seguro es que violan nuevamente la Constitución.

Para el ministro, ¿los jubilados pertenecen a esa misma clase de gente?

Antonio Roberto Lagioia

DNI 8.474.383

Paseo del Bajo

Por motivos personales soy un usuario frecuente de la autopista CABA-La Plata, sobre todo los fines de semana. Desde la construcción del Paseo del Bajo noté un incremento en los embotellamientos de autos, sobre todo viniendo desde La Plata y los fines de semana, en la zona donde el camino se abre para dejar libre el acceso a dicho Paseo. Durante el tiempo que tardo, a paso de hombre, desde antes de cruzar el Riachuelo hasta pasar este acceso hay muy poco tráfico pesado. Nulo en camiones y muy escaso en micros de larga distancia.

Teniendo en cuenta que muchos particulares circulan por la autopista para acceder a la bajada de la avenida 9 de julio para continuar por esta hacia el norte y el escaso tráfico de vehículos pesados, ¿no sería una alternativa válida habilitar el Paseo del Bajo para vehículos particulares durante el fin de semana? De esta forma todo el tránsito con destino al norte no pasaría por la 9 de Julio, se descomprimiría la circulación de la autopista y se aprovecharía mucho más la obra realizada.

Pablo Loubet

DNI 12.030.319

Defensor del pueblo

Hace diez años que no tenemos defensor del pueblo de la Nación. Durante este tiempo ha habido inconstitucionalidad por omisión. La Constitución, a partir de la reforma de 1994, define en el artículo 86: "El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas". Fallos de la Corte Suprema y de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal califican esta situación como una "omisión constitucional" por parte del Congreso y exhortan a nombrar un defensor del pueblo titular. La vacancia impide la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad social ante abusos del Estado y de prestadores de servicios públicos. Al estar vacante, la Defensoría del Pueblo de la Nación no puede representar y organizar institucionalmente reclamos colectivos. Ninguna norma ampara el ejercicio del funcionario hoy a cargo de la institución. Desde 2012, la Defensoría no inicia acción alguna porque, por falta de legitimación, no puede hacerlo. Esta situación persistirá en la medida en que la Comisión Bicameral y el Congreso no designen a un nuevo defensor.

En 2016, un grupo de 55 organizaciones de la sociedad civil envió una carta a los miembros de la Comisión Bicameral solicitando un procedimiento transparente y participativo para la designación. El 9 de junio de 2017 un sector importante de organizaciones de la sociedad civil entregó a la presidenta de la comisión competente del Senado el documento "Aportes para la regulación del proceso de designación del defensor del pueblo".

Los candidatos deben tener idoneidad moral y técnica e independencia de criterio. Es fundamental que quien ocupe el cargo no haya cometido faltas graves, que tenga antecedentes en la defensa de derechos y capacidad técnica y vocación para controlar los actos de la administración pública. La importancia de su misión exige que el mecanismo para su selección sea transparente y contemple la participación ciudadana. Es necesaria una amplia publicidad de los antecedentes curriculares y patrimoniales de los candidatos, para que puedan presentarse observaciones, impugnaciones y preguntas antes de la audiencia pública.

No puede haber excusas para incumplir la Constitución. El Congreso está en falta.

Andreína de Luca de Caraballo

Fundación Ciudad

f.ciudad@fibertel.com.ar

Cámaras 24 horas

Las cámaras de vigilancia se han convertido en uno de los mayores auxiliares de seguridad y uno de los que más se ha difundido, tanto a nivel público como privado, en la atribulada sociedad argentina, especialmente en las grandes ciudades. Porque es allí donde un inmenso y despiadado "ejército irregular" de delincuentes provoca diariamente pérdida de bienes, de tranquilidad y, con alarmante frecuencia, de la vida misma.

La empresa Telefónica me comunicó la discontinuidad de uno de sus servicios más valorados por mí, el Cam 24, el sistema de vigilancia remota por cámaras, lo cual genera gran desasosiego en aquellos clientes a quienes no se les ha ofrecido alternativa alguna. Para mí, y para muchos como yo, se trata de un servicio esencial. Consulto si los entes reguladores de servicios públicos no podrían interceder para preservar, aunque sea en cierta medida, un complemento importante, en la seguridad de miles de usuarios de Telefónica.

Eduardo López Mondo

DNI 11.359.448

Autos eléctricos

Respecto de la ofensiva actual con el auto eléctrico, bienvenido el futuro y la innovación, pero solo resta que aquello que se promociona tenga bases firmes de sustento, para que reemplace completamente lo anterior. Al auto eléctrico se lo promociona por sus virtudes y son innegables, pero se oculta o enmascaran sus falencias, que son precisamente las que demoran el despegue. La carga y el transporte de energía son su escollo, siempre lo fueron. Las baterías consumen mucho en su construcción, son pesadas y serán un problema mayúsculo para la disposición final, por su alto grado de contaminación. Los combustibles líquidos son excelentes por la densidad energética que contienen, lo extendido de su logística y lo fácil de transportar.

Para dar un ejemplo asombroso, cualquiera de nuestros pequeños y viejos autos históricos lleva en el tanque unos 70 kW/h de energía útil (la que se aplica para su movimiento), lo carga en cualquier lado y en cinco minutos. La misma cantidad pero demorando horas y con infraestructura especial (que no tenemos) consigue un auto eléctrico actual de US$50.000 o más.

Ese es el obstáculo que debe superar y no es poca cosa. Ojalá se logre por esta vía o cualquiera de las otras opciones en desarrollo.

Gerardo Martínez

DNI 13.528.778

Centro de Vestuario

Me enteré de la posible puesta en venta el inmueble donde funciona el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), único de su tipo en Sudamérica, donde ahora se preserva el vestuario del Teatro San Martín. Hace seis años, todo ese vestuario se encontraba (en un estado de desidia total) en containers, bolsas de consorcio, estanterías al aire libre, sin resguardo, con filtraciones en el techo los días de lluvia, que humedecían la ropa. Gracias a la Fundación Amigos Teatro San Martín se hizo el Centro de Vestuario, con las normas de preservación internacionales que corresponden. Se pusieron en valor trajes emblemáticos, y es mucho lo que se logró en menos de cinco años como para que se eche a perder por una mala decisión.

¿Adónde irían a ir a parar, y en qué condiciones, todos esos trajes, el vestuario del ballet y una parte de la historia del Teatro San Martín?

Carlos Marcelo Mazza

DNI 20.225.592

Conocer el museo

El 7 de febrero asistí con mi nieto y mi sobrina nieta, ambos de cuatro años, al Museo Cornelio Saavedra de la CABA. Fuimos a una actividad infantil llamada "Conociendo el museo" programada para las 14. Grande fue mi sorpresa al advertir que nada ni nadie en el museo estaba preparado para recibir a los chicos. Obtuve explicaciones inaceptables de una empleada de Extensión Cultural, quien argumentó que al ser una actividad gratuita, no se suponía que debía haber una guía al frente de los niños. A estos solo se los proveía de unas fotocopias de algunas de las obras expuestas y crayones para colorear. Entre otros inaceptables argumentos, también me señalaron que el horario publicado "era orientativo". Cualquiera que tiene niños sabe de la logística y las previsiones implicadas en una salida con infantes. Y también de las ilusiones que les genera. No se explica tamaña falta de respeto e inoperancia para manejar la cuestión cultural.

Sería esperable que las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto.

La educación y la cultura para nuestros niños no resisten este tipo de impericias.

Lucía S. Dumont

DNI 6.276.916

