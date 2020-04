De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020

Coronavirus

Tres pandemias

La Argentina padece de tres pandemias, a saber: coronavirus, económica y populismo. Todos tenemos que ser conscientes de la gravedad de los hechos que estamos sufriendo y en consecuencia debemos tirar del mismo carro, con toda la energía, para sacar adelante a nuestro querido país. Hay suficientes ciudadanos capaces y preparados que pueden aportar soluciones a este proceso. Es una obligación moral de nuestros gobernantes en convocarlos.

Alejandro Luis de Elizalde

DNI 7.803.764

Uso de barbijos

Ante la situación especial que estamos padeciendo la sociedad toda, tratando de cumplir todos los consejos indispensables para el cuidado de la salud pública, surge una nueva inquietud, al escucharse muchas contradicciones sobre el uso del barbijo y su efectividad. Ahora hay provincias y municipios que dicen que su uso debe ser obligatorio para transitar, de lo contrario se multaría a quien no lo posea. La pregunta del millón es: ¿dónde se compra? ¿Quién lo provee? Pues es de público conocimiento que al menos en la ciudad de Buenos Aires casi ninguna farmacia lo tiene. Si es efectivo y obligatorio, de la misma manera debe ser de fácil acceso. Y no lo es. Un poco de coherencia por favor.

María D'Onofrio

DNI 6.689.845

El Poder Judicial

A tono con la tenue flexibilización de la cuarentena prevista por el gobierno nacional, el Poder Judicial, dentro de sus facultades constitucionales, podría flexibilizar el asueto para que el servicio de justicia se reanude paulatinamente, instando a llevar adelante los procesos en forma electrónica, sin excepción. Esto se podría hacer con personal rotativo y celebración de audiencias en espacios amplios, con un número de personas que oscile entre tres y cinco.

Gustavo Ariel Carvallo

DNI 14.201.563

Varados en Australia

Estamos en Australia, adonde vinimos a visitar a nuestros dos hijos y yerno, que trabajan allí desde hace uno y dos años. La idea era recorrer Australia y Tailandia antes de regresar a la Argentina. Descartamos luego Tailandia, perdiendo los pasajes, y nos quedamos recorriendo Australia. La vida era normal, pero paulatinamente fueron tomando precauciones, como la cuarentena a los recién llegados y el distanciamiento. Tratamos de adelantar nuestro regreso sin éxito. Tenemos pasajes en distintas líneas aéreas y comprados en distintos momentos, pero no pudimos obtener ninguna respuesta. Australia comenzó a tomar más medidas estrictas. Priorizan que la gente vaya a trabajar. Hoy se puede salir en auto, salir a hacer ejercicio o caminar y hay transporte público. Recién ahora cerraron algunas playas populares. Latam siguió volando, pero no lleva argentinos, ya que la Argentina cerró sus fronteras. Debe ser el único país en el mundo que no deja regresar a sus ciudadanos. Nuestro vuelo de regreso para mañana viernes está vigente pero solo hasta Santiago y no lo podemos abordar, ya que el gobierno argentino no nos recibe y Chile, con buen criterio, no quiere que nos quedemos varados en el aeropuerto. Por lo que sabemos, hay muchos argentinos dispuestos a hacer cuarentena a su regreso, con sus pasajes pagos, y líneas aéreas dispuestas a volar. Solo falta la decisión política de dejarnos regresar.

Fabián de Achával

DNI 14.015.053

Grieta educativa

La entrevista al doctor Jaim Etcheverry aparece cuando la realidad de la enseñanza a distancia y la pandemia dinamitan el quietismo del sistema educativo con relación a la escuela y la tecnología. Retrotrae a la tragedia educativa y reconoce que desde aquel relato la educación no mejoró. Educamos para un mundo con un planeta y un hombre heridos. Con educandos nativos digitales, con docentes volando hacia el conocimiento albergado en la nube y padres que forman desde su realidad familiar y laboral y ahora son tutores. Ya no tiene sentido enemistar "buena docencia" y "tecnología". Si la cultura tecnológica no se integra junto a las ya conocidas capacidades de un buen docente, simplemente no podrá seguir cumpliendo su rol. Hoy todo docente en algún modo ya actúa así; facilitémoslo.

En estos días la sociedad se empieza a preguntar e interpela: "más de lo mismo o una nueva educación". Nos preguntamos si seguirá siendo la escuela un edificio con aulas o mutará a un conjunto de espacios virtuales de encuentro entre el aprendiz y el conocimiento albergado en la nube, procesado por la inteligencia artificial con tutores que guíen el aprendizaje.

Este parate escolar es punto de partida para cambiar desde lo mejor del pasado y lo real de la transformación de hoy. Paso a paso a la educación la estamos transformando con y en competencia con nuevas realidades.

Alberto C. Taquini (hijo)

actaquini@taquini.com.ar

Boudou

Le otorgaron prisión domiciliaría a Amado Boudou "en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus". Tiene 57 años, mientras que a los presos políticos mal llamados de "lesa", todos mayores de 70, con prisiones preventivas que exceden los dos años, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, se la niegan, cuando ellos forman parte del verdadero grupo de riesgo. ¿Y los derechos humanos dónde están?

Delfina Alfaro

delfualfaro@hotmail.com

Ingresos

Se habla mucho del sacrificio de muchos al aceptar un cargo político como servidores públicos. Creo que el gesto los honra, y deben ser recompensados de una manera acorde con su gesto. Para ello propongo que sus ingresos en la administración pública no superen en un 20% los que declararon a la AFIP en su actividad anterior.

Elías Zubcov

ezubcov@gmail.com

En la Red

Facebook

Coronavirus: ¿deben funcionar el Congresoy la Justicia?

"La Justicia, vía digital, podría funcionar tranquilamente. Tal vez no con concurrencia de público o sin audiencias" - Daniel Straga

"El Congreso debe funcionar solo para lo que esté relacionado con la catástrofe. La Justicia, solo para guardias mínimas en lo indispensable. Cualquiera que haya pisado esas instituciones, o una oficina pública o privada sabe que son el lugar ideal para la transmisión de virus" - Claudio Lencinas

