De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Algo está cambiando en la Argentina

Algo se ha transformado en esta Argentina que gatea hacia una democracia más madura. El nuevo gobierno del Frente de Todos sabe que hay una minoría silenciosa que frente a una injusticia está dispuesta a salir a la calle, tan solo convocada por las redes. Las marchas (denostadas por unos y aplaudidas por otros) demuestran que los ciudadanos podemos llenar plazas en busca de justicia o de agradecimiento a nuestros gobernantes. Y que este movimiento puede generar contagio. Macri las descubrió tarde, pero la participación ciudadana en ellas revitalizó su campaña y le permitió lograr un resultado más parejo. A su vez, esta transición ordenada que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos, con inventario de su gestión, es un ejemplo de democracia y civilidad.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Alternancia

En un país donde prevalecen las cuestiones de Estado, la alternancia en el gobierno con miembros de distinto origen político debería ser una premisa. El sistema de vida republicano y democrático es el principal ganador. No son las personas quienes nos pueden llevar al éxito. Evitemos socavar una gestión por diferencias de la "pequeña política".

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Transición

Deberían aquellos que no votaron a Macri (y fundamentalmente los que lo hicieron por el kirchnerismo) observar cómo se ha ido desarrollando la actual transición: el presidente saliente llama al electo, la vicepresidenta llama a quien va a estar al frente del Senado? acá nadie se lleva discos rígidos ni computadoras; no se esconde nada porque no hay nada que esconder. Lo que se hizo mal fue quizá por no tener la capacidad suficiente o porque no se podía hacer otra cosa, pero no para tener una ganancia personal o perjudicar a nadie.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Gastos del Estado

El artículo 6 de la ley de emergencia alimentaria nacional, que la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer ampliaciones y reestructuraciones presupuestarias y las decisiones administrativas necesarias para un abordaje efectivo de esa emergencia. Por otra parte, el doctor Roberto Cachanosky dio a conocer días atrás las diferencias siderales de ingresos que existen entre nuestros senadores y diputados y sus pares españoles. Proporcionó algunos ejemplos, como el siguiente: nuestros senadores son 10 veces más caros que los senadores españoles. Algo parecido sucede con los diputados.

Una reestructuración presupuestaria como la que autoriza esa ley, que sería muy saludable y contaría con la aprobación de la gran mayoría de los argentinos, pasa por dar cumplimiento a una reducción significativa de la elefantiásica estructura burocrática de los Estados, tanto nacional como provinciales y municipales. También sería muy bienvenida en la mayoría de la población la actitud patriótica que significaría la reducción de los sueldos de nuestros representantes en los tres poderes del Estado, ya que ambas realidades son incompatibles desde el punto de vista moral con una situación de emergencia alimentaria.

Víctor Parigi

DNI 7.597.106

Por favor, sigan

Señores Macri, Sanz, Cornejo, Negri, Monzó, Pichetto, Carrió (aunque lamentablemente haya anunciado su retiro), por favor, dejen sus egos y mezquindades de lado, como hicieron en Gualeguaychú en 2015, y mantengan unida esta coalición republicana como oposición al populismo que por desgracia nos gobernará a partir de diciembre. No quiero usar ejemplos ya excesivamente manoseados, pero solamente vean donde terminó Venezuela, con su oposición republicana fragmentada ad infinitum. Este pedido, mejor diría ruego, supongo que representa al 40% de los argentinos que los votamos el domingo 27 de octubre.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Otro conurbano

Con relación al resultado de la última elección me gustaría hacer una reflexión. Tuve la oportunidad de ser parte de un programa de política pública educativa que hizo que muchas escuelas me abrieran sus puertas para compartir vivencias y potenciar sus prácticas. Pude comprobar, en primera persona, que el conurbano bonaerense sí tiene salida. En él viven personas honestas, trabajadoras, con ética y valores, que quieren un futuro mejor para ellas y para sus hijos. Vi escuelas transformadas, abiertas a recibir propuestas concretas y posibles para seguir en pos de una mejora de la enseñanza pública. Desde el amor a la vocación hay docentes, directores e inspectores apasionados que, conviviendo con un sistema perverso, dan todo de sí. Nos debemos como país cambiar la mirada de nuestro querido conurbano. Para que no sea más funcional a una política que daña. Es necesario que todos impulsemos políticas públicas a largo plazo. Que reclamemos que no se use más como un caldo de cultivo ligado al populismo. Es posible, no es complejo; solo falta cambiar el discurso y poner manos a la obra. Instalemos el sentido de posibilidad.

Josefina Arrighi

DNI 21.483.496

Grieta en el Frente

La grieta que se está abriendo dentro del Frente de Todos es un hecho evidente. En realidad, no es una nueva grieta, sino que data de los años 70 cuando la izquierda violenta, tributaria intelectual y material de Cuba y Rusia se hizo peronista con la doctrina del "entrismo". Esa grieta tuvo su expresión trágica el 20 de junio de 1973 en la masacre de Ezeiza, donde se enfrentaron las formaciones montoneras y expresiones afines con la ortodoxia peronista de Osinde y sus muchachos. Una especie de guerra fría como la de aquellos tiempos parece dividir nuevamente al mundo, y muchos de nuestros políticos parecen estimulados por las brisas bolivarianas que recorren Latinoamérica. La confrontación dentro del Frente de Todos parece inexorable. El interrogante es solamente qué formas adoptará. Tratemos de evitar que se cumpla la máxima de Marx: "La historia se repite: primero como tragedia y luego como farsa".

Horacio Fernández

DNI 4525159

Contra Armenia

Lejos de iniciar un debate con los embajadores de Azerbaiján y Turquía, luego de sus cartas publicadas en esta sección, quiero señalar especialmente que sus reacciones confirman que la cátedra creada por la Universidad de Quilmes y presentada en el Círculo de Legisladores fue concebida contra Armenia. El embajador de Azerbaiján se autocalifica al invocar documentos de las Naciones Unidas de los años 90 que han quedado sin efecto con la formación del Grupo de Minsk, copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia para la solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabagh, con mandato de la OSCE y de la ONU, y cuya labor apoya la Argentina. El embajador acusa a Armenia de genocidio y agresión. Inventa genocidios como si fuera un honor haberlos sufrido. El método de transformar en víctimas a los victimarios es un recurso que siempre ha dado réditos a los genocidas. Las profanaciones de cementerios e iglesias armenias cristianas en Azerbaiján desenmascaran al régimen. Por su parte, el embajador de Turquía me reprocha "acusaciones falsas". Me parece suficiente para calificarlo que haya dicho "supuesto" genocidio armenio (lo que dijo verbalmente en el acto del 25 de septiembre ahora lo dejó por escrito, para reafirmar que es un negacionista convencido). ¿Negar un genocidio es acaso una muestra de libertad de expresión o de diversidad de opiniones?

Finalmente, y sin hacer alusión a otros disparates, parece una paradoja que acuse a Armenia de abandonar la política de ocupación cuando Turquía invade Siria y masacra a la población kurda y sigue ocupando la mitad de Chipre desde 1974. Desde su independencia, hace 28 años, Armenia le propone a Turquía establecer relaciones diplomáticas. Turquía se niega. Está todo dicho.

En resumen, es lamentable que dos jefes de misión recurran a dudosas afirmaciones para respaldar oscuras operaciones "contra Armenia".

Estera Mkrtumyan

Embajadora de Armenia

Pasaporte diplomático AD0007980

Plaza San Martín

Desde hace varias semanas la Plaza San Martín, tan bien cuidada, ha visto alterado negativamente su entorno por una gran cantidad de ómnibus de larga distancia que permanecen día y noche, en el costado de Florida y San Martín. El último fin de semana han pernoctado hasta nueve ómnibus (algunos de Misiones), dejando a la mañana basura de consumos de alimentos. También se usa frecuentemente durante el día como estacionamiento de combis suburbanas. Al hacer el reclamo al 147, me manifestaron que no era de su incumbencia, y que avisara a la policía o llamara al 911. Se supone que el 911 es para emergencias. Es evidente la desidia del GCBA en resolver este tema.

Mario Raggio

DNI 10.133.884

