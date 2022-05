Discursos, régimen chino y meritocracia

La ira de los mansos

Llegará un momento en que el Gobierno tome conciencia de la gravedad de la situación por la que estamos pasando la mayoría de los argentinos. No tenemos la más mínima posibilidad de proyectar nada, tengamos la edad que tengamos. La educación y la salud pública están en una decadencia absoluta. Nadie cree en esta Justicia populista por más esfuerzos que hagan los jueces honrados para defender la Constitución. Los votos de los miembros del Congreso nos dan pavor a pesar de que los elegimos para que resuelvan nuestros problemas. La inseguridad nos aterra, nos mutila y deshace nuestras familias. Y, mientras tanto, seguimos escuchando estos sainetes y peleas inútiles a diario, que son producto de la inoperancia y la hipocresía absolutas de estos gobernantes sordos que solo se preocupan por mantener su mínima porción de poder y su sustento de por vida. Estamos hartos. Sépanlo. Y cuídense de la ira de los mansos.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Discursos

El día de ayer, luego de escuchar los discursos del señor Presidente de la Nación en el sur del país y el de su vicepresidenta en el norte, pensé que algún miembro del Poder Ejecutivo debería recordar una frase que repetíamos siendo jóvenes: “El que elige el destino de gusano no debe quejarse cuando lo pisan”.

Miguel Budich

Régimen chino

En oportunidad de recibir un premio honoris causa, la vicepresidenta ponderaba como deseable al régimen chino. Es una muestra evidente ya sea de su militancia antidemocrática o de su falta de memoria. Ir hacia ese tipo de gobierno sería retrotraernos a los tiempos de la dictadura militar, caracterizada precisamente por el mismo capitalismo con intervención estatal y la desmedida concentración del poder en desmedro de la libertad de las personas.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

Meritocracia

Escucho a la vicepresidenta decir que la meritocracia es una deformación del mérito. Ignora que las palabras terminadas en el sufijo “cracia” se refieren a sistemas políticos: kakistocracia o el gobierno de los peores, cleptocracia o el gobierno de ladrones, plutocracia o el gobierno de una minoría acaudalada. Meritocracia, según el DRAE, es un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Está claro por qué no quiere que se hable de ello.

Guillermo A. Oddone

DNI 8.406.782

Lealtad peronista

Las furiosas críticas que la vicepresidenta, que varios líderes del kirchnerismo y que muchos referentes de La Cámpora hacen al Presidente son una clara demostración de que la tan mentada “lealtad peronista” es pura cháchara. ¿Recordarán todos estos peronistas qué se celebra cada 17 de octubre?

César Monicat

DNI 16.844.933

Investidura presidencial

No hay duda alguna de que el nuestro es un país desde siempre presidencialista. La figura e investidura del presidente de la Nación deben ser respetadas como punto de partida para la preservación de nuestro sistema de gobierno democrático y republicano. Al menos eso aprendimos desde la infancia en la escuela. A su vez, el presidente se debe a su pueblo, quien democráticamente le confirió ese poder temporalmente y a la satisfacción del bien común. Lamentablemente no estaría sucediendo esto en la Argentina. El Presidente no hace respetar ni su persona ni sus decisiones ni su investidura, y su propio partido lo denuesta y ofende públicamente, ofendiendo así a la democracia y al pueblo en su conjunto, independientemente de quién lo haya votado o no. Hablamos no del presidente de un partido político, sino del de todos los argentinos. Asombrosamente, los ciudadanos, agobiados por tantos problemas cotidianos a los que el Gobierno permanece ajeno, observamos esto casi aletargados, sin reacción alguna, desesperanzados y sin casi darnos cuenta de que nuestro sistema de gobierno, al que tanto costo llegar después de tanto dolor vivido, está en claro peligro. Me pregunto, con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, si el actual presidente de nuestro querido país hará de una vez por todas honor al máximo cargo republicano haciendo valer su palabra, su honor, su poder (bien entendido) y su investidura, marcando los límites que debe marcar a quien tenga que hacerlo y empezando a tomar las decisiones que deba tomar solo y estrictamente debiéndose a quien es el verdadero soberano de la república, nuestro querido pueblo argentino.

Cynthia Acher

DNI 16.977.474

Jubilaciones sin aportes

Ante la iniciativa de legisladores oficialistas proponiendo jubilaciones sin aportes, propongo que la brillante idea electoralista sea aprobada con aplausos cerrados. Pero con una única condición: los fondos deben salir exclusivamente de la reducción de las jubilaciones de privilegio y los gastos reservados de la política, sin tocar un peso de la Anses.

Antonio Mario Guarino

Moratoria previsional

Luego que la la nacion diera cuenta del millonario contrato adjudicado a la empresa del padre de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el kirchnerismo presentó en el Senado su proyecto de nueva moratoria previsional. Cada uno saque sus propias conclusiones.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Empleados innecesarios

Hemos llegado al punto en que un trabajador, que hoy es un pobre en la lucha, si se jubila pasa a ser un pobre rendido. Mientras tanto, a la Anses suman 1000 empleados innecesarios, que cobran como ingenieros aeroespaciales. Inmorales, merecen la cárcel por matar de hambre a quienes hacen patria.

Leonidas Facio

DNI 30.077.985

Boleta única

Sería bueno que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicara a sus actuales o potenciales seguidores por qué razón en el año 2016 el Frente Renovador, con él a la cabeza, votó a favor de la boleta única para las elecciones presidenciales, y ahora los mismos representantes de ese partido votan por el rechazo. Como mínimo, da la sensación de que el partido debería cambiar su nombre por el de Agrupación Groucho Marx, reflejando una de sus máximas: “Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Juicio de escrituración

En la edición del 6/5/2022 se informa que ha quedado firme una sentencia de primera instancia dictada por un juzgado federal en un juicio de escrituración de una comunidad mapuche contra el Ejército Argentino, aduciendo como excusa que el abogado no tomó conocimiento de la sentencia con el tiempo suficiente para apelar. Los abogados tenemos la obligación de constituir un domicilio en juicio donde se reciben las notificaciones, y es a partir de dicha fecha que se consideran los plazos. Los abogados tenemos la obligación legal de apelar las sentencias, salvo instrucción expresa y por escrito del cliente. En el proceso federal, en procesos ordinarios como lo son los juicios por escrituración, las sentencias definitivas se apelan sin fundar (esto es mediante un escrito de tres líneas que lleva dos minutos confeccionar) y los escritos se presentan de manera electrónica. Es decir, la apelación de la sentencia puede materialmente presentarse a los cinco minutos de tomar conocimiento de la sentencia. Es muy difícil accionar por responsabilidad profesional contra un abogado sobre la base de la defensa utilizada y sus argumentos, por cuanto siempre puede haber explicaciones para la utilización o no de ciertos argumentos, pero sí es muy fácil accionar contra un letrado por el vencimiento de un plazo, por cuanto constituye una clara demostración de negligencia profesional. No indica la nota sobre las acciones de responsabilidad profesional promovidas o a promover. Lo pueril de las excusas dadas por las autoridades es prueba de la subestimación que hacen de los habitantes de este país, a quienes parece que se les puede tomar el pelo sin consecuencia alguna, y sin asumir ninguna responsabilidad. Todo esto lleva a pensar ineludiblemente que la sentencia no fue apelada, simplemente, porque no existió voluntad política de hacerlo por parte del Ejército Argentino y de su autoridad política, y hubo connivencia en contra de los intereses del Estado, connivencia que habilitaría su revisión sobre la base de la doctrina de la cosa juzgada írrita. Todos los partícipes del hecho deben ser hechos responsables política y patrimonialmente por el incumplimiento de sus respectivos deberes.

Pablo Correch

DNI 17.203.219