Docente militante, error, falta educación

El episodio de la profesora Laura Radetich, a quien se la ve en un video viralizado elogiando al kirchnerismo y criticando al macrismo durante una clase, me recuerda lo que sucedía habitualmente en la primera mitad de los años 50, cuando los libros de lectura de la escuela primaria estaban llenos de fotos de Juan Domingo Perón y de su esposa, Eva, y de comentarios referidos a los presuntos logros de su gobierno, cuando la lectura del libro La razón de mi vida era obligatoria y cuando sonaba la marcha peronista en los actos escolares. Esa práctica, así como la de adjudicar los nombres de Juan Domingo Perón y de Eva Perón a calles, avenidas, hospitales, plazas y hasta algunas ciudades y provincias, era vergonzosa. El kirchnerismo, mediante el nombramiento de sus militantes como maestros en las escuelas y al designar con el nombre de Néstor Kirchner en algunas ciudades a calles y edificios públicos, ha estado adoptando la misma línea que durante la época del primer peronismo, que fue tan vergonzante y tan criticada.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Error

La ministra de Salud dijo que no hay argentino que no haya cometido un error en pandemia, justificando las fiestas en la residencia presidencial de Olivos. Desde hace cinco años todas las Navidades hacía de Papá Noel en la casa de una familia amiga con chicos. Esta última Navidad la pasamos cada cual en su casa y también nos mantuvimos aislados en ocasión de cumpleaños, aniversarios, etcétera; tampoco circulamos fuera de los horarios permitidos. Hay personas que hace casi dos años que no las veo, y conozco muchísimas otras que también acataron estrictamente la cuarentena. No quieran involucrar a los que cumplieron para justificar a los que no cumplieron lo que ellos mismos nos impusieron.

Albino Aimaretti

DNI 93.535.098

Falta educación

Los bares y restaurantes funcionan con normalidad, vuelve el público a las canchas y ya hay recitales y espectáculos e iremos todos a votar. Sin embargo, las universidades siguen sin clases presenciales y las escuelas, con burbujas alternativas al 50%. El problema no es tan solo la falta de sentido común de las normas y la falta de coherencia de los dirigentes a la hora de acatarlas. Es más profundo y grave, ya que se juega nuestro futuro. Nos faltan muchas cosas, pero lo más preocupante es que nos falta educación.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Índice de respeto

La prosperidad y el bienestar de un país se pueden medir de diversas maneras. Para ello existen índices de inflación, crecimiento económico, ocupación laboral, grado de alfabetización y la lista podría seguir. Me gustaría agregar uno: el índice de respeto a la vida humana. Cuando una ministra de Seguridad aparece más preocupada por el destino de los carpinchos (causa muy noble para un ambientalista) y no manifiesta preocupación por el grado de inseguridad que lleva a una muerte por un celular o un par de zapatillas. Cuando una ministra de Salud no se hace cargo de las fallas en la distribución de vacunas y nos habla confusamente de millones de vacunas en tránsito. Cuando la Justicia no es rígida frente a tantos accidentes mortales provocados por gente alcoholizada, drogada o simplemente enfurecida por una discusión de tránsito, pero sí condena al policía que defiende a un turista atacado a puñaladas o inicia causas penales a gente que actúa frente al delito en defensa propia. En síntesis, cuando el criterio para la valoración de la vida es selectivo e ideologizado y no responde a un valor supremo que es la vida misma, las posibilidades de futuro son limitadas. Hay algo indiscutible, y por eso a tantos funcionarios preocupados por cuestiones de género o uso del lenguaje inclusivo yo les digo: la palabra muerte termina en “e” y aunque es femenina abarca a todas las víctimas de tanta injusticia.

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Incoherencia

Observo asombrada cómo quienes llegan de viaje del exterior son obligados a permanecer confinados en hoteles predeterminados por cuatro días, aun cuando presentan PCR negativo y aun en el caso de que dispongan de la posibilidad de aislarse completamente en una residencia propia o prestada, mientras que se gestiona la vuelta masiva del público a los partidos de fútbol.

¿Hasta cuándo vamos a seguir con tanta incoherencia?

Clara Lanusse

DNI 22.653.349

Redes como servicio

Desde que el gobierno nacional comenzó a limitar los vuelos desde y hacia la Argentina, las redes sociales, especialmente Twitter, se convirtieron en lugar obligado para quienes querían entender la situación de sus vuelos en las diferentes aerolíneas. Si bien es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la que autoriza los vuelos a las aerolíneas, dicho organismo no publica ni informa a los ciudadanos los vuelos autorizados oficialmente. Han sido activos usuarios de Twitter y blogueros los que han mantenido informada a la ciudadanía, supliendo a un Estado ausente en materia de información. Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog), El Agente de Viajes (@harrylp), Aviacionline.com (@aviacionline) son principalmente quienes han brindado información en tiempo real. A ellos un agradecimiento por el servicio que brindan a la comunidad, y al Gobierno, vaya un reclamo por la falta de transparencia en su gestión y la ausencia de información accesible para los ciudadanos.

Eugenia Zepol

eugeniazepol@gmail.com

Cuidar los árboles

¡Como si tuviéramos demasiados árboles en Buenos Aires! El miércoles pasado vi en la calle Güemes al 4300 a personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires retirando las raíces de un árbol joven y saludable que había sido cortado porque no estaba numerado. La verdad, no entiendo. Me dio una enorme pena. Me encantaría que dieran una mejor explicación.

Graciela M. Salar

DNI 6.369.754

