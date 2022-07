El espejo que adelanta, testigos impunes, fondos mejor usados

El espejo que adelanta

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que los medios no deberían publicar la cotización del dólar blue porque es un bien ilegal. Hace un tiempo Maduro hizo justamente eso en Venezuela y derivó en un proceso hiperinflacionario, que empezó a moderarse luego cuando descubrieron que es imposible que funcione la economía prohibiéndolo. Venezuela, ¡el espejo que adelanta!

Hernán René López

DNI 28.556.058

Testigos impunes

Es inconcebible el grado de impunidad de “testigos” que con su “declaración” llevan a una calumnia a ser la razón para apresar a un inocente. Como estas “causas” pertenecen a los “juicios de lesa humanidad”, todos son “genocidas y torturadores” y la presunción de inocencia no existe. El excabo Flores no halló otro camino para hacerse escuchar que una agonizante huelga de hambre, porque el Estado de Derecho no existe para él. El “testigo” Guillermo Marcelo Fernández, con su “declaración”, provocó que lo condenaran. Ahora este “testigo” ha sido denunciado porque se comprobó que cobró tres veces la misma indemnización. ¡Por su “declaración” Flores fue condenado! ¿Cómo es posible?

Qué algún juez honorable haga historia y devuelva la justicia para estos casos de inocentes abandonados por prejuicios, algo inaudito en el derecho. Causas armadas, de una imprecisión y arbitrariedad llamativas, y nadie hace nada. ¿Qué hay detrás cuando vemos por otro lado que sueltan a presos peligrosos como si nada?

Desgarra; si esto no es ideología, negocio y venganza, ¿qué es?

Isabel Saravia

isabel.saravia@gmail.com

Fondos mejor usados

¿Y qué tal si terminamos con los planes, los punteros, los gerentes de la pobreza y la atomización de los ingresos públicos? ¿Y qué tal si los gobiernos elegidos por el pueblo asumen sus responsabilidades, administrando cuidadosa y honestamente el dinero de todos los argentinos y se valen de esos fondos para brindar a la ciudadanía la seguridad, la salud, la enseñanza y demás servicios básicos que la sociedad está demandando?

Xabier Olaizola

DNI 12.084.659

Traje grande

Recuerdo cuando Daniel Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y hablaba de “construir caminos de sueños”. Nada se cumplió, durante su gestión quedó demostrada su falta de capacidad como funcionario público. Cuánta decepción. Y no olvidemos la traición a sus votantes cuando se prestó como candidato testimonial para la provincia de Buenos Aires. Por eso está claro que al reciente nombrado ministro de Producción el traje le queda grande.

María Sara Pedretti de Lavenás

mariasarapedretti@gmail.com.

Somos nosotros

En el 2008/9 se nacionalizó el sistema jubilatorio, entregándolo a un Estado que ya había vaciado las cajas jubilatorias y a un gobierno del mismo signo político, con la anuencia de muchos dirigentes de la CC y la UCR que hoy están en la oposición. Esa decisión fue luego convalidada indirectamente con un triunfo del oficialismo en las siguientes elecciones presidenciales, con el voto del 54% de la población, y extrapolando, el 54% de los jubilados y futuros jubilados de ese momento, y que hoy se quejan de que el sistema de reparto los mata de hambre.

Al día siguiente escuché que se quejaba en la radio la presidenta del colectivo de deudores UVA, que además de haber firmado las condiciones que hoy se les aplican, han votado, en la misma extrapolación, en un 50% a un gobierno que se sabía que iba a ser inflacionario. Hoy se quejan de que la inflación es muy alta.

No hay cambio posible si la gente no empieza a hacerse cargo de lo que eligió y decidió en su momento, sin perjuicio de las responsabilidades que les caben a los dirigentes que aparecen tomando la decisión. No va a haber cambio posible si la gente no se da cuenta de los sacrificios y problemas que tendremos al enderezar lo que torcimos. Ningún dirigente podrá cambiar nada que no haya incluido expresamente en su plataforma, con el mayor grado de detalle en cuanto a las medidas difíciles que deberá tomar.

Como tituló el gran Willy Kohan su programa en LN+, somos nosotros…

Pablo Correch

DNI 17.203.219

Magia

El Estado crea un registro para segmentación de tarifas, casi humillando a la clase media que este gobierno se encargó de destruir y que, gracias a ellos, hoy no puede pagar las tarifas de los servicios básicos. ¿A quien culparán ahora ? ¿A la guerra ? ¿A la pandemia? Aníbal Fernández tiene razón, el Presidente hizo magia: en tres años ha deteriorado a nuestra sociedad y a nuestro amado país .

Oriana Palacios

DNI 46.427.755

Un honor

Al comienzo del vuelo 1305 de Aerolíneas Argentinas Miami-Buenos Aires del pasado 9 de julio, el comandante, señor Maldonado, al darnos la bienvenida a los pasajeros anunció con orgullo que tenía el placer de llevar a bordo a un veterano de guerra. Se trataba del piloto naval Juan José Membrana. Aplaudí muy fuerte ese anuncio y solicité de inmediato poder saludarlo. El auxiliar de a bordo Enrique Raffaelli lo hizo posible. Y así de simple fue como conocí, con profundo respeto y gran admiración, a un héroe de Malvinas. Membrana estaba parado en un sector del avión conversando con un tripulante cuando me acerqué y estrechamos muy fuerte nuestras manos, en un saludo profundamente respetuoso. No me llamaron la atención su humildad, su amabilidad y su bonhomía. Tampoco la grandeza y la paz de sus relatos, su claridad, su historia y su inmenso patriotismo, atributos sin duda solo de los grandes hombres. Vibré con la fuerza de su convicción, su fuerza interior y sus claros valores. Todo eso junto y tan visiblemente acrecentado en los héroes de Malvinas. Ha sido sin duda un honor para mí que aceptara mantener una charla amigable y profunda. Y una satisfacción tan inesperada como inolvidable, que me acompañará siempre.

Antonio Ángel Britti

DNI 8.591.025

En la Red Facebook

El mercado aplaudió los anuncios de Batakis, pero duda de que pueda implementarlos y se diluye la confianza

“¡Siempre improvisación! La vida del pueblo no es ensayo-error, manejan vidas humanas, recuerden que nos representan”- Elisa Arana

“No va más este modelo. Dolarización urgente”- Luna Dorman