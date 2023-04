falsa impresión, pedido al FMI y escasez de dólares

escuchar

Falsa impresión

¿Cuándo dejarán de decir que el dólar sube cuando lo que ocurre es que el peso cae? La gente entendería mejor la economía y los argumentos oficialistas se harían polvo. Seguir con la práctica actual es como decir que el metro se alarga cuando uno se acorta. Sobre la falsa impresión de que el dólar imperialista sube y nos hunde debe prevalecer la verdad: el peso se desploma porque el populismo nos hunde. Para que se sopese lo dicho: cuando el dólar está a 480 pesos, 1 peso equivale a 0,002 dólares.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.435.122

Pedido al FMI

Nunca vi a un gobierno que criticó a rajatabla al Fondo Monetario Internacional ir tantas veces a visitarlo y pedirle por favor que le preste dólares. La incoherencia es llamativa y lamentable. Necesitamos gobernantes serios que realmente piensen en sacar a la Argentina adelante, y que se encarguen de evitar seguir pagando suculentos sueldos a funcionarios que realmente no funcionan.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Escasez de dólares

La escasez de dólares está en la raíz de las dificultades en que se encuentra hoy el mercado de cambios. Para solucionarla, las autoridades recurren a diversas medidas, la mayoría de las cuales no representan una verdadera salida. Por ejemplo, la solución “dólar soja” es falsa porque no aumenta la cantidad de dólares, sino que adelanta los que de todas maneras se liquidarían en los próximos meses, a menos que los agricultores puedan incrementar sus stocks indefinidamente, lo cual es imposible. Ahora se habla de otra falsa solución: adelantar al mes de junio los desembolsos que el FMI nos debería hacer en el segundo semestre. Luego, cuando lleguen los meses de octubre o noviembre, ya se inventará algo para adelantar los ingresos del año 2024 y que el agujero quede en evidencia a partir del 11 de diciembre. ¡Qué bueno sería si toda esta creatividad se aplicara en medidas que indujeran a incrementar la producción y generar más saldos exportables!

Enrique Rodríguez

ro_enrique@hotmail.com

Culpar a la derecha

Nuevamente, el presidente de la Nación, señor Alberto Fernández, culpa de la suba del dólar a la derecha. Una vez más, haciendo negación de su pasado (era del partido de Cavallo), de la mala gestión no solo de él, sino también de su ministro de Economía, en la que el populismo, seguido de una expansión monetaria como nunca antes se vio, además del déficit fiscal, generan falta de confianza. La única manera que tiene el ciudadano de clase media de protegerse de la voracidad fiscal y de conservar algo de lo que ha podido ganarse es el refugio en dólares. Si siguen haciendo la negación del cuadro de situación absolutamente de descontrol, no tenemos un horizonte ni una luz al final del túnel que genere confianza para que suceda lo contrario. Haciendo siempre lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes.

Roberto Jorge Billinghurst

DNI 18.746.009

Calumnia

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires Grl. Ibérico Saint Jean sufrió por obra de fiscales, organizaciones que se tildan de defensoras de derechos humanos y jueces ideologizados una ilegal e inhumana persecución penal por hechos ocurridos en los años 70. Es que mientras numerosos dictámenes de los médicos forenses advertían de su delicado y muy grave estado de salud y de su imposibilidad de defenderse, no solo fue sometido a juicio, sino que a sus 90 años le fue revocada la prisión domiciliaria y fue enviado en su silla de ruedas a una cárcel, lo que lo llevó a una muerte anticipada y segura. A sus perseguidores no les bastó eso. Cobardemente después de su fallecimiento continúan calumniándolo en cada uno de los juicios que se siguen celebrando, adjudicándole una frase que jamás pronunció. Con profundo pesar vemos que ahora se han hecho eco de la mentira nuestros pastores mediante un libro encargado por la Conferencia Episcopal Argentina, que irónicamente se ha titulado La verdad los hará libres. Esta falsedad ha quedado al descubierto en la carta de lectores del doctor Marcelo Saint Jean, publicada el 19 de abril, y obliga a los autores del libro a revisar sus investigaciones, a reconocer públicamente la falsedad y a pedir cristiano perdón a la familia del Grl. Saint Jean y a su memoria.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Fiscal Luciani

Ánimo, estimado fiscal Diego Luciani. No se detenga y que no lo detengan. Que lo respalden las instancias superiores de la Justicia. Que se acabe la impunidad. Y que la sanción llegue hasta el hueso aunque les duela a amigos y familiares de los políticos y de los empresarios. El tango se baila de a dos. Van mi respeto y mi estímulo.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Familias disgregadas

Parte de mi familia se fue a vivir a la provincia de Mendoza, buscando calidad de vida. Años después, se fue mi nieto mayor a Holanda, gracias a que allí viven unos tíos; y ahora es el turno de su hermana, a la que se le presentó la oportunidad de perfeccionar sus estudios en Inglaterra. Estando los hermanos con la posibilidad de verse y pasar unos meses juntos, el padre les preguntó: “¿Querés hacerlo o te da un poco de temor? ¿Extrañarías a la familia, los amigos?”. La respuesta no se hizo esperar: “Todos mis amigos se quieren ir, voy a probar”. Lo más triste es que aunque a los adultos se nos parta el corazón, los apoyamos y alentamos en este nuevo viaje en sus vidas, sabiendo el pobre futuro que acá los espera. Familias disgregadas, jóvenes escapando de una triste realidad: esto es lo que nos dejan los gobiernos populistas.

Marilyn Cornille

marilyncornille@yahoo.com.ar

