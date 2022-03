Falsos dilemas, arreglo o crisis, voz de los argentinos

Falsos dilemas

Una vez más, los gobernantes nos entretienen con falsos dilemas y, lamentablemente, buena parte de la oposición les hace el juego.

Cataratas de comentarios a favor y en contra de acordar con el FMI, aun dentro del propio oficialismo, llenan horas de TV y páginas de diarios. Una telenovela al mejor estilo Pimpinela que claramente tiene muy poco rating. Se esconden, con cinismo descomunal, los verdaderos dilemas de nuestro país, que son los que verdaderamente nos importan a millones de ciudadanos: 1) ¿alta pobreza sí o alta pobreza no?; 2) ¿alta inflación sí o alta inflación no?; 3) ¿inseguridad sí o inseguridad no?; 4) ¿inversiones privadas sí o inversiones privadas no?; 4) ¿generación de empleo privado sí o generación de empleo privado no?

Alguien nos dijo hace muchos años : “Argentinos, ¡a las cosas!”. Nos resistimos desde hace décadas a hacerlo. El discurso reciente del Presidente ratificó con claridad que no se van a encarar reformas de fondo para salir de la decadencia. Aturde tanta mediocridad. Sorprende tanta cobardía para enfrentar la realidad. Está claro que no es recomendable caer en default, pero es alarmante la incompetencia del Gobierno para proponer al pueblo argentino un plan que nos ilusione. Al ignorar los verdaderos dilemas que tenemos, las máximas aspiraciones son firmar una planilla Excel, que todos saben que no será cumplida, para que el FMI registre que no iremos al default y para que el Gobierno le pase la pelota al que venga en 2023. Nada nuevo bajo el sol. Los resultados están a la vista: pobreza e inflación siguen imparables desde hace décadas.

Arreglo o crisis

En la exposición ante el Congreso, el ministro Guzmán dijo: es el arreglo con el FMI o la crisis. Me pregunto: ¿no está en crisis un país con un 45% de pobreza, 10% de indigencia, más del 50% de inflación proyectada en el año, miles de chicos en edad escolar que no concurren a clase, jubilados que cobran una miseria después de haber dedicado su vida a trabajar, un Estado elefantiásico lleno de empleados “ñoquis”, sueldos de la clase política que superan a los de países desarrollados, bolsones de pobreza, planes sociales que tratan de compensar la falta de trabajo, la falta de cultura del sacrificio diario para ganarse el sustento, una moneda envilecida que no se acepta en ningún país del mundo, empresas y profesionales que emigran por la alta presión impositiva, jóvenes que se van del país por la falta de futuro, falta de seguridad jurídica que impide que empresas se establezcan y así generen puestos de trabajo, el delito a la orden del día que no se puede o quiere controlar?

Señor Guzmán, o usted vive en otro país, le falta absoluta objetividad para analizar la economía o realmente nos toma por imbéciles con su “sarasa”.

Voz de los argentinos

Hace pocos días trascendió y vimos la filmación de nuestro presidente Alberto Fernández de reciente gira por Rusia, manifestando a su par Vladimir Putin que era el interés de la Argentina ser un aliado suyo para posibilitar que Rusia tenga cada vez más en nuestro país una gran puerta de entrada y de influencia en toda América Latina. Una vez más, al oír sus declaraciones, me pregunto a quién representa oficialmente, o más aún, si pretende en aquello ser la voz de los argentinos. Sería interesante, y quizás algún medio lo haga propio, a la vista de todo lo que está pasando, hacer una encuesta nacional para establecer si los argentinos le hemos dado representación a Fernández para que diga semejante cosa.

Boquetes

El 24 de noviembre de 2021 la administración del edificio de Montevideo 1053 formuló la solicitud Nº 00537155/21, en la que denuncia la apertura irregular (e ilegal) de varios boquetes improvisados en la pared medianera que divide este edificio con el de Montevideo 1063. La Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la ciudad (AGC) denegó esa solicitud, argumentando que no había datos suficientes del denunciante para conectarse a fin de realizar visitas: ello es falso. Primero, porque siempre tuvieron en su poder los datos que dicen faltar, y segundo, porque realizaron no una sino dos visitas de inspección, la última la hizo un inspector de la AGC, quien constató las infracciones tomando varias fotografías de las “ventanas” en infracción. Eso fue el 23 de diciembre de 2021, pero hasta la fecha no tenemos ningún resultado ni avance. Aclaro que al inspector se le dieron todos los datos necesarios para contactarse con los interesados. Además, y esto es muy grave, los habitantes de la unidad en la que se abrieron esas “ventanas” amenazaron impunemente a unos vecinos del edificio de Montevideo 1053 que les reclamaron por la infracción. Fue una situación muy desagradable. Inmediatamente se hizo la pertinente denuncia policial por amenazas, sin ningún resultado, al igual que las denuncias realizadas ante la AGC.

¿Qué se debe hacer? Ni la administración ni la Policía de la Ciudad dan solución a una flagrante y patente situación ilegal y hasta criminal.

Daños por un árbol

Señor jefe de gobierno, hace muchos años que les pido que poden un árbol que está en mi vereda, que uno por desgracia es un ficus. No sabíamos que tenía tantos efectos perniciosos, no por el follaje, que es hermoso, sino porque al caer las hojas sobre el techo producen mucho daño. Por favor, en lugar de preocuparse por otras cuestiones, es mejor solucionar problemas simples, pero que generan serios trastornos.

