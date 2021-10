Farsa electoral, Enrique IV, disfrutar el deporte

Farsa electoral

Correctamente, el editorial de la nacion del 29 de septiembre califica de farsa las próximas elecciones en Nicaragua, debido a que el dictador Ortega ha suprimido a la oposición, por lo que el resultado “está cantado”. Este proceder se llama fraude, que no solo se aplica a lo que ocurre el día de las elecciones. El gran fraude, en algunas democracias débiles, se despliega mucho antes. Estamos en una tercera generación del fraude: en una época se clausuraban los medios; luego, se les restringía el papel; hoy, se regula la pauta publicitaria y se manipulan los medios estatales. Es un virus que va mutando. En la vieja política argentina se pagaba por el voto el día de la elección. En la Argentina moderna de los Kirchner se paga antes. ¿Qué diferencia hay entre entregar el dinero el día de la elección o un plan el día anterior? Me asombra cuando leo sobre la platita en la calle sin vincularla al fraude, sino, a lo sumo, como maniobras políticas. Pero no eso solo: están los planes sociales, manipulación de las vacunas y de la vacunación, la vuelta a clases, el adoctrinamiento, los medios públicos, el uso de los bienes del Estado en la campaña y muchos más (ver mi índice de calidad electoral en El fraude político electoral en Argentina (1910-2010).

Horacio M. Lynch

Enrique IV

En la edición del martes pasado, Vicente Gonzalo Massot publicó un agudo análisis –como acostumbra hacerlo–, en la ocasión acerca de la situación política que padece la Argentina debido a las operaciones de siniestros personajes que detentan, en el sentido estricto del verbo, las funciones principales del Estado. Lamentablemente, acudió a un lugar común histórico para facilitar la comprensión de las conductas observadas, que además de inexacto mal puede ayudar en la tarea, puesto que refiere a realidades disímiles, esta oprobiosa y aquella gloriosa. Así es, por cuanto atribuyó al rey Enrique IV de Francia y de Navarra, si no explícitamente el dicho de “París bien vale una misa”, sí el hecho de adecuar su proceder a tal expresión. La historia es otra. Por un lado, en Orange, Sully –fiel compañero y luego primer ministro de Enrique IV– le dijo al futuro rey: “Sire, es hora de que nos convirtamos”, teniendo por respuesta que sí era hora. Pidió a Roma la anulación de su matrimonio con Margarita de Navarra y recibir instrucción católica y, solamente en cuatro años, con el Edicto de Tolerancia (Nantes), ordenó el reino, llevándolo a la paz y la prosperidad. Y ya en el trono, al recibir al presidente del Parlamento de Borgoña, este lo interpeló acerca de la sinceridad de su conversión, respondiendo el rey, bajo palabra de gentilhombre –condición que estimaba más que cualquier otra– que sí lo era, recibiendo tras ello el homenaje del funcionario aludido, el señor Benigno Fremiot, padre de Santa Juana Francisca de Chantal.

Con la presente aclaración pretendemos dejar a salvo la memoria del rey bearnés, movidos por la defensa de la verdad y por honrarnos en registrar nuestra ascendencia en esa región, que tiene el honor de haber sido la única cuyos diputados en la Asamblea Constituyente se opusieron unánimemente al regicidio de Luis XVI.

Clara Falcionelli

Juan Lagalaye

Disfrutar del deporte

Dicen que el deporte es un reflejo de la sociedad. Y un día volvió la competencia deportiva, el “torneo”, y con él, ¡volvió el público a los estadios deportivos! Esa pasión de multitudes, ese amor por los colores, ese irrefrenable sentimiento más fuerte que cualquier otro conocido por el ser humano, que escapa a toda racionalidad. Y ahí estuve, por esa gracia divina, presenciando quizá la que fue la mayor muestra de arrojo y entrega, con los ojos llenos de lágrimas al ver a esos jugadores ingresar al estadio, con sus nervios, sus ansiedades, sus temores, sus ganas de divertirse. El deporte en su estado más puro, más noble, ese que ante cada jugada, ante cada tanto anotado por propios o contrarios, despertaba aplausos cerrados en los no muchos, tal vez una docena, de espectadores presentes en ese templo sagrado. Y los jugadores, dejando todo en cada minuto, pero a la vez solidarios con el atacante, felicitando en la derrota y compartiendo en la victoria y respetando los fallos del árbitro, conscientes de su autoridad indiscutida. Fueron treinta minutos de pura felicidad, que espero y deseo todos puedan en algún momento experimentar. En lo que a mí respecta, por nada del mundo me pierdo el próximo partido de básquet de mi hijo de 9 años, y deseo desde lo más profundo de mi alma que, mientras crezca, no pierda esa inocencia.

Alejandro Belloc

Residuos electrónicos

Computadoras, teléfonos celulares, electrodomésticos, equipos de audio, televisores y demás. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos que llegan al final de su vida útil se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El problema es que la mayoría de los desechos electrónicos terminan en rellenos sanitarios, basurales, o incluso incinerados, a pesar de tener componentes que contaminan el agua subterránea y el aire, y otros que es posible recuperar para volver a utilizarlos. En la Argentina no existe una regulación a nivel nacional para los RAEE. Por eso, es preciso que los legisladores nacionales trabajen en una futura ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos bajo la responsabilidad extendida del productor (REP), la cual implica que los fabricantes se ocupen de los residuos que sus propios productos generan, al menos parcialmente, por ejemplo. Se acercan las elecciones parlamentarias y estas son una oportunidad para recordarles a los candidatos a legisladores nacionales la importancia que tiene este asunto, una de las muchas asignaturas pendientes en materia del cuidado ambiental.

Patricio Oschlies

Cortes de luz

Mi hermana vive en la calle Medrano, entre Andrés Lamas y Sarratea, en José León Suárez. Necesita nebulizarse constantemente, ya que tiene Epoc. Y Edenor vive haciendo cortes, que duran todo el día, y a veces más. ¿Hay alguna forma de evitar esos cortes constantes en esa cuadra?

Marta López

