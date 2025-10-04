Cartas de lectores: Iniciativa política, pregunta, Macri

Iniciativa política

Tan antiguo como la humanidad es el arte de la confrontación de voluntades para resolver conflictos, lo que hoy llamamos estrategia. Una de las lecciones más claras del pensador Sun Tzu es que quien logra mantener la iniciativa dispone de libertad de acción y puede explotar las debilidades de su adversario. Conservar la iniciativa es crucial cuando una batalla puede convertirse en un punto de inflexión -un cambio de tendencia- o, peor aún, en un punto de quiebre, cuando un actor pierde la capacidad real de continuar. El Gobierno atraviesa una fase crítica. Las derrotas legislativas de los últimos meses han marcado una tendencia negativa que, de confirmarse con un nuevo revés este mes, podrían colocarlo al borde de ese quiebre. En contrapartida, el kirchnerismo juega con las reglas que más lo favorecen y, por ahora, conserva la iniciativa. En este contexto, la acusación contra el principal candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires es un golpe durísimo. Poco importa si las denuncias sobre supuestos vínculos con un narcotraficante son ciertas o no: la oposición ha conseguido instalar la sospecha y, en política, lo que parece, es. A semanas de las elecciones, ya no sirve racionalizar ni explicar. La pregunta es si el gobierno puede revertir al menos parcialmente esta situación. A mi entender, sí, pero requiere actuar con rapidez y sin titubeos. La única decisión capaz de recuperar la iniciativa es pedir la renuncia inmediata del candidato cuestionado, por más dolorosa que resulte. Ello permitiría adelantarse a la ofensiva opositora y demostrar la misma firmeza que se mostró en otras ocasiones frente a funcionarios de peso. De lo contrario, se corre el riesgo de dejar abierta una peligrosa brecha. Una brecha que habilita a los procesados y condenados por corrupción a equiparar a este gobierno con los suyos, aunque sin los beneficios de aquel “plan platita” que tanto capital político les rindió.

En política, como en la guerra, la iniciativa lo es todo. Y en este momento, el gobierno está muy cerca de perderla definitivamente.

José María Condomí Alcorta

DNI 8.550.842

Pregunta

Le pregunto humildemente a la señora Cristina Kirchner, ¿es necesario que permanentemente arengue a su gente o envíe mensajes de odio hacia quienes gobiernan - bien o mal-– el país? ¿Será éste el momento para que madure y piense, como millones de nosotros, que queremos ver una Argentina en paz y floreciente?. Usted no vive con apremios, muchas veces dejar de echar leña al fuego es bueno y sano. Piénselo. Ayude. Sume.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Macri

Una constante de la historia argentina es la división entre facciones opuestas.Ya la primera Junta de Gobierno se dividió entre saavedristas y morenistas, después unitarios y federales, cuando gana Rosas los federales se dividen entre “Lomos negros” y “Apostólicos” y así seguimos con el River-Boca hasta el día hoy. Nos cuesta el acuerdo, dejar de lado los egos , no creernos dueños de la verdad absoluta. José Ingenieros diría : “Un país de opositores”. Por eso es tan importante que el ingeniero Mauricio Macri haya tenido una actitud conciliatoria después de tantos desencuentros. Es un ejemplo de actitud positiva , de sumar voluntades a favor de la Argentina, dejando de lado mezquinas conveniencias y superando rencores circunstanciales.Se trata de buscar acuerdos, de construir puentes en busca de un objetivo superior . Espero que esa actitud ayude a encontrar el camino y a evitar una nueva decepción .

Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Revancha, no justicia

En una reciente conferencia en Chaco, Ricardo Lorenzetti sostuvo que los juicios de lesa humanidad surgieron del “clamor popular”, “de la calle” y que, al transformarse en “política de Estado respaldada por los tres poderes y todos los sectores políticos”, pasaron a integrar “el contrato social de los argentinos”. Si la legitimidad de un proceso penal se funda en la calle y no en la ley, lo que se celebra no es justicia, sino revancha. En esos juicios, el artículo 18 de la Constitución -que garantiza la irretroactividad de la ley penal, la defensa en juicio y el juez natural- fue violado de manera abierta. Aceptar que la presión social puede torcer la Constitución equivale a admitir que cualquier moda puede legitimar la arbitrariedad. Llamar “política de Estado excepcional” a un proceso asentado en normas inexistentes en el momento de los hechos es una contradicción en sí misma. Y rematar con el “contrato social de los argentinos” no es más que un abuso de Rousseau: maquillaje filosófico barato para encubrir un consenso forzado, fabricado a fuerza de relato, presión mediática y oportunismo político.

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

Retiro abandonado

El barrio de Retiro luce abandonado. Los vecinos manifestamos nuestra profunda indignación ante la grave situación que atraviesa. La invasión de personas en situación de calle, muchas con conductas agresivas, ha vuelto insostenible la convivencia. Las veredas están llenas de basura y desechos debido a la falta de contenedores inviolables, mientras que los indigentes hacen sus necesidades en la vía pública y usan las fuentes como baño, generando un ambiente insalubre y nauseabundo. Los robos de metales han dejado a vecinos sin electricidad, aumentando la inseguridad. En la calle Juncal las cámaras del edificio mostraron como a las 11 de la noche y con total impunidad un sujeto destrozó la cerradura y arrancó con violencia la baranda de bronce de tres metros de largo y se fue campante con su botín sin que ninguna autoridad lo advirtiese.Luego de las seis de la tarde desaparece la presencia policial y se convierte en “tierra de nadie” . A un comerciante le robaron los motores de los aire acondicionados a cuatro metros de altura con un descaro difícil de imaginar . Es inaceptable que el gobierno de la ciudad permanezca insensible ante este abandono. Exigimos acciones inmediatas para garantizar nuestra seguridad y dignidad. No podemos tolerar más desprotección, ni robos descarados.

Héctor Cavagna

DNI 7.823.035