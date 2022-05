La cultura de lo desechable, basta, rabia

Carta de la semana

La cultura de lo desechable

Estoy convencida de que en estos tiempos en la Argentina es moneda corriente ver relaciones y vínculos superficiales, pasajeros; comunicaciones entre personas que son útiles siempre y cuando una de ellas saque un beneficio o un provecho de la otra. Ni hablar si en el medio de la conversación se usa el celular, que directamente tiene prioridad ante el ser humano. A veces doy una clase sobre un tema que toca la fibra íntima social de los alumnos y los veo escuchando audios. O si explico el beneficio de un determinado tratamiento a un paciente, observo en él desinterés y le digo que estoy hablando sobre su salud.

Formo parte de dos áreas que considero las más importantes en la vida de una persona: la salud y la educación. Y me obligo a pensar si frente a la falta de interés y compromiso de la mayoría lo mío es una gotita en el mar o un granito de arena en mi lucha para hacer valer a la persona, y que para definirnos como sociedad vale la pena y es necesario hacer hincapié y valorar al que tenés al lado y te dedica su tiempo y su atención. Y que sobre todo prioriza al ser humano por sobre todo lo demás.

Al fin y al cabo somos lo que hacemos y como nos expresamos a los demás.

Verónica Ciolli Ceccato

vciolliceccato@yahoo.com.ar

Basta

Basta de enunciar los errores del gobierno de Macri y las falencias del de Alberto Fernández. Basta de actitudes mediocres ante una nación resquebrajada, que cada día se hunde más en la pauperización. Basta de políticos más preocupados por ver qué cargo podrían obtener en 2023 que en lo que harían de ser elegidos. Todos sabemos que un Estado desmesurado e ineficiente solo acrecienta la inflación y por ende la pobreza. Todos sabemos que la ausencia de una educación de calidad, con una primaria que no enseña a leer y a escribir hasta cuarto grado, que no prepara para el mundo del trabajo, implica alumnos con un pasaporte al fracaso y la imposibilidad de su movilidad social. Todos sabemos que es necesario acrecentar la producción, el empleo privado, las exportaciones. Basta de críticas. Muéstrennos de una vez su plan de gobierno, pero sobre todo cómo lo llevarán a cabo, para ello los votamos y para ello los votaremos en 2023.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Rabia

En un país lleno de contradicciones, un perro es puesto en cuarentena por no estar vacunado contra la rabia, mientras los ciudadanos masticamos con rabia el desmanejo de las vacunas y la desobediencia que el Presidente hizo de la cuarentena.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Seguro de desempleo

Escucho a políticos de todo signo con su sarasa. Hablan de eliminar los planes sociales, pero no dicen cómo hacerlo. La solución es muy sencilla: eliminar todos los planes sociales que no tienen que ver con la AUH (a revisar posteriormente) y reemplazarlos por un nuevo seguro de desempleo que dure un máximo de nueve meses, al cabo de los cuales no se renueve más para esa persona. Durante ese período el receptor del plan debe dar cuentas de su búsqueda de empleo en el sector privado y estar dispuesto a que una bolsa de trabajo le encuentre uno a un radio de distancia determinado de su domicilio, con la obligación de tomarlo o en su defecto perder el seguro. Por otro lado, ofrecerle a quien lo contrate algunos beneficios, como pagar cargas sociales reducidas por un tiempo, que podrá despedir al empleado cuando quiera y sin doble indemnización, que el contratado no se regirá por convenios colectivos de trabajo por rama, sino por el que el trabajador pacte con la empresa, ni que tendrá que hacer ningún aporte sindical solidario aunque no esté afiliado.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Frase

“El que trajo al borracho que se lo lleve”. La respuesta es “no”, bajo ningún punto de vista. Primero, por la insolencia inadmisible del funcionario, y luego, si algo cabe añadir respecto de la frase, corresponde decir que el que trajo al Presidente se haga cargo de su decisión y responda en consecuencia con su investidura, puesto que es la vicepresidenta. Que gestione y resuelva sus diferencias en la intimidad del poder y no muestre públicamente lo más bajo y oscuro de su gestión. A bancar al Presidente, señora, y con altura, usted no tiene que llevarse a nadie.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Control de precios

El fracaso de la gestión de Feletti era algo totalmente previsible, ya que controlar precios para bajar la inflación es como aferrarse el pintor a su pincel cuando se le ha caído la escalera. La inflación no es suba de precios, sino depreciación de la moneda. Los gobernantes que no lo entienden así seguirán emitiendo y la inflación nunca desaparecerá o, peor aún, seguirá aumentando.

José Deym

deymjose@gmail.com

Piso de Ganancias

El Gobierno, presionado por la realidad y sus “socios”, anunció que se dignará a aumentar el piso del impuesto a las ganancias, como una graciosa concesión a sus súbditos. Ese piso para comenzar a aportar por las ganancias habidas se debería ajustar automáticamente, al igual que las jubilaciones, el monto no imponible para el impuesto a los bienes personales y, en tren de soñar, los salarios del sector público (los privados se ajustan solos). Por supuesto que habría que fijar un índice de actualización adecuado, pero no puede ser que todo sea al voleo y dependiendo solamente del ánimo y la voluntad de los gobernantes de turno. Seguimos llorando por ti, Argentina...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Embargo, no bloqueo

El presidente Alberto Fernández se ha manifestado contrario a lo que él denomina bloqueo, que realiza EE.UU. tanto a Cuba como a Venezuela, envalentonándose al sostener que no se callará y sostendrá su postura cuando se encuentre en el hemisferio norte.

No creo que se trate de desconocimiento del profesor Fernández distinguir entre la figura del bloqueo, que implica un aislamiento forzado del enemigo mediante el uso de la fuerza militar, con la del embargo, consistente en una decisión soberana de no comerciar o vincularse con quien se considera éticamente disvalioso.

Probablemente esta tergiversación conceptual sea una forma de justificar el fracaso de los gobiernos cubano y venezolano –con quienes se identifica– en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aun cuando pueden comerciar con los 192 países restantes del mundo.

Leonardo Barujel

DNI 16.492.373

Sin salida

Mi padre –don Manuel, español, de Galicia, lector de Galdós– en 1954, a mis ocho años, me dijo: “Tú no vas a ver un país, esto fue un proyecto de país. Tal vez tus hijos...”. Por supuesto, no lo he visto y mis hijos tampoco lo verán. La Argentina se convirtió –poco a poco– en un territorio sin salida. Corrupción, demagogia, golpes militares, populismo, inseguridad, villas, planes sociales, carteles de drogas, mafias, desintegración en todo y en cada cosa. Mitologías patológicas ya son parte de la vida cotidiana. Quizás en dos o tres décadas cambie. No soy pesimista, camino. Observo y analizo. Sí, por supuesto, hay islas donde la realidad es diferente. Pero como decía don Manuel: “Tienes razón, pero es tan poca que no vale nada”.

Carlos Penelas

DNI 4.546.411

Horas de clases

Soy madre de un alumno de tercer año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA). Elegimos en la familia esa escuela suponiendo un nivel académico de excelencia. Desde 2020, con o sin restricciones sanitarias, nunca nuestro hijo tuvo una semana completa de clases regulares (presenciales/virtuales). Lo más “normal” es que nuestro hijo tenga entre 2 y 6 horas en un “día de clases”. Lo que es considerado como algo normal por la comunidad educativa. La respuesta de las autoridades escolares: un ruidoso silencio. Hemos solicitado administrativa y judicialmente que se garanticen 25-35 horas semanales 180 días de clases anuales. El magistrado (docente/autoridad de la UBA) tiene el expediente “a despacho” desde el 24/11/21. Ya no sabemos más qué hacer.

Paula Andrea D’Amire

DNI 25.021.727

Ruido colosal

¿Acaso fui el único vecino de Recoleta que se despertó a las 2.30 AM debido al colosal ruido del camión recolector de residuos? Pasan entre las 20 y las 21 por primera vez, luego en menos de una hora vuelven a pasar intentando recaudar alguna bolsa que nunca cae y, como si eso fuese poco, pasan ahora los sábados por la noche, madrugada del domingo, una tercera vez. ¿Acaso piensan que estamos todos en un boliche “de fiesta” y que por eso no vamos a percibir el bullicio que se genera al levantar el contenedor? Su labor es importante, indiscutible y necesaria, pero tengan en cuenta que la gente no tira la basura a las 24, 1 o 2 de la mañana como para estar pasando a esa hora. Un poquito de sentido común…

Juan Cruz Pintos

DNI 37.984.728