Los “antiderechos”, coraje y adoctrinamiento

Ante el reciente dictado del protocolo reglamentario de la ley de aborto, se me dio por pensar en la expresión “antiderechos”, acuñada y usada por muchos promotores de esa ley para referirse a quienes defendemos las dos vidas. Y llegué a la conclusión de que el término está muy bien elegido, aunque no sus destinatarios. Basta leer la ley del aborto y el protocolo para advertir los importantes derechos que ambos textos (el segundo, aun con más énfasis) desconocen: ante todo, el derecho a la vida del niño por nacer, el más indefenso de todos; el derecho de los padres a actuar en representación de sus hijas adolescentes; el del progenitor a defender la vida del hijo que ha concebido; el derecho del personal de la salud a ejercer con amplitud su derecho a la objeción de conciencia; el de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones; el derecho, en fin, de las entidades sanitarias y educativas a desarrollar sus actividades conforme a sus respectivos idearios institucionales. Todos estos derechos y otros más se sacrifican en aras del pretendido “derecho” de la madre a decidir sobre la vida de su hijo, lo que solo se explica si se deja de lado aquello de que “mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”, un límite completamente desatendido por los inventores de un supuesto “derecho a decidir” ilimitado.

Estoy confundido, ¿quiénes son, en definitiva, los “antiderechos”?

Boleta única

El tema de la boleta única demuestra el desacople de los políticos con los intereses de la gente. De ser condición de la oposición para postergar las primarias, pasó a cambiarse por una “cláusula cerrojo” que nada impide: toda ley se modifica con otra… (como bien dijo Fernández Díaz en la nacion, “la vida te da sorpresas y el kirchnerismo se regocija con tu infinita ingenuidad”). Destacadas ONG y varias cartas de lectores la piden y señalan sus beneficios económicos y sanitarios; a ellos cabe agregar la posibilidad de utilizar espacios abiertos (patios y galerías de escuelas) con boxes portátiles como cuarto oscuro, en los que los electores marcarán sus preferencias en las boletas únicas entregadas en cada mesa. Como vemos, no importan las necesidades de la gente, el que la Cámara Electoral se haya pronunciado a su favor, ni la prevención de contagios; al parecer solo importa que el sistema actual permite fraudes que la boleta única evitaría.

Coraje

La “corajeada” de Esteban Bullrich de hablar a los ponchazos, con la dificultad propia de su enfermedad, en un reportaje televisivo, es un ejemplo de fortaleza que nos enseña a los argentinos a luchar contra la adversidad y remar contracorriente para intentar sacar a nuestro país de su postración. Arrimemos pues el hombro, desde el lugar en que nos encontremos, aunque cueste, aunque canse, aunque no veamos resultados inmediatos, cumplamos con la obligación de servir a la patria sin grandilocuencia, como lo hizo y lo sigue haciendo Esteban.

Adoctrinamiento

Cuando hablamos de educación hablamos de lograr el desenvolvimiento pleno del potencial que el ser humano trae consigo al nacer. Educar, nada más alejado de adoctrinar. ¿Qué es adoctrinar? Es la acción de instruir determinadas ideas, contenidos, autores, valores y creencias en las personas (aquí, puntualmente en el alumno), apelando al idealismo de los adolescentes y jóvenes con eslóganes cargados de emotividad. En la Argentina, como en otros países de América latina, la izquierda está presente en muchas aulas. Tiene un plan sistemático: vaciar las instituciones para permitir el ingreso del populismo autoritario. Las escuelas son un escenario privilegiado para esto; la batalla es cultural y es gramsciana. La idea de revolución y postulación del socialismo no es a través de las armas, sino influyendo y transformando las ideas, los valores y las instituciones de una sociedad, es decir, su cultura. Dominar la cultura para adoctrinar a las nuevas generaciones. El populismo argentino despliega estrategias de dominación cultural, secuestra la verdad y adoctrina. Generalmente, en los relatos populistas, existe la figura de un héroe o heroína que, apelando a la emoción, anulan el pensamiento crítico de sus seguidores y los subordinan a una entidad mítica superior. En estos relatos, los “malos” se aprovechan de “los buenos”. Todo en función de la lucha contra el capitalismo occidental; escudado bajo temáticas y problemáticas de apariencia noble, pero con un trasfondo ideologizante: el igualitarismo, la diversidad y la inclusión. Hay mucho en juego. Sin violencia, debemos construir ciudadanía, estar atentos y comprometidos con la educación de nuestros niños y jóvenes: el adoctrinamiento está presente en ciertos autores, textos, recursos y contenidos sugeridos para trabajar con los niños y adolescentes en las aulas.

Termómetros

A mediados de abril fui con 38° de temperatura a una clínica privada en Recoleta a hacerme el hisopado. A la entrada me pusieron el sensor de temperatura que dio como resultado 35,4°, con lo que a partir de ese momento me dio miedo de ir a un supermercado al no saber a ciencia cierta si todas las personas que están adentro, y que han pasado por el control, tienen o no fiebre.

Salarios e inflación

Santiago Cafiero volvió a decir que el objetivo del Gobierno es que el salario le gane este año a la altísima inflación. Para ellos es fácil emitir dinero para satisfacer a los empleados públicos. Pero ¿cómo harán los empresarios para implementar tal aumento cuando sus ventas son cada vez menores y sus costos más altos? ¿Acaso Cafiero se lo ha planteado?

