Mendigando ayuda, deuda cubana, prohibido perpetuarse

escuchar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

Mendigando ayuda

No dejamos de sorprendernos de los pasos de comedia grotesca de nuestros gobernantes. Al verlos ir y venir, de Occidente a Oriente, humillándose ante mandatarios de Estado y organizaciones estatales extranjeras pidiendo “ayuda monetaria”. Al mismo tiempo, de manera subrepticia, coaccionando con que: “Si no, me entrego al otro”, como si fuera un asunto de “despecho de Estado”. Y como corolario, el último paso de comedia que hemos visto es la visita a Brasil y a través de Lula mendigar al FMI y los Brics. ¡Qué vergüenza!

Jorge O. Caviglia

DNI 10.424.440

Deuda cubana

El presidente Lula ha manifestado su voluntad de hablar con el FMI para que suavice el trato con la Argentina. Quizás sería mejor que usara su influencia para contactar al presidente de Cuba para pedirle que pague la deuda con nuestro país, que, según notas periodísticas, alcanza a 15.000 millones de dólares. Ah... que Cuba no tiene dólares. Entonces estamos igual y veinte años de kirchnerismo han logrado lo mismo que más de medio siglo de castrismo.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

Prohibido perpetuarse

El día que salga la ley que no permita que los políticos y sindicalistas se perpetúen en los cargos, la Argentina empezará a cambiar y ofrecerá un futuro brillante para los que trabajan y se esfuerzan. ¡Hagamos la prueba!

Raúl Sánchez

rsrmotorola@gmail.com

Negacionismo y cancelación

Se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional un proyecto de ley atribuido al diputado del FPV Eduardo Fernández, que sanciona penalmente lo que se conoce como “negacionismo”. La iniciativa 4801-D-2022 propone incriminar toda conducta pública de negación, apología y/o reivindicación del genocidio y crímenes de lesa humanidad. El término acuñado en Inglaterra y dirigido contra quienes negaban el Holocausto en la IIGM resulta inapropiado en nuestro caso por múltiples razones. La más evidente es la falsificación de la verdad, tergiversando hechos y mutilando parte de la historia en pos de fines ideológicos. Todo se convierte en un relato mendaz; la verdad deviene en posverdad. Este proyecto de ley se sostiene sobre una falacia: la que afirma como verdadero lo que dice o sostiene la autoridad de turno, se ajuste o no a la verdad histórica. Así atribuyen toda la responsabilidad sobre quienes libraron y ganaron una guerra contra la subversión marxista, ocultando a quienes la provocaron con violencia y caos. Sostienen arbitrariamente una cifra de muertos sin sustento real y hacen figurar como muertos o desaparecidos a quienes se demostró que no lo están. Y cancelaron la presentación de un libro que denuncia la estafa que se viene cometiendo con indemnizaciones a quienes no les corresponden.

Negacionistas son los que ocultan una parte de la historia y quieren imponer solo una parte de la verdad bajo amenaza de sanción penal a quienes cuestionen esa parcialidad o demuestran sus errores. De prosperar esta iniciativa legislativa, cualquier ciudadano que se atreva a poner en duda el relato impuesto puede ser objeto de persecución criminal. Si fuera funcionario público quien cuestiona, se agrava la sanción y todo esto seguido de la obligatoriedad de recibir cursos de esta doctrina, con presupuesto y control estatal. Y junto con esta idea deformada de negacionismo, sucede lo mismo con el concepto de cancelación, que es la eliminación o censura de ideas o comentarios que se puedan considerar ofensivos o inapropiados en un determinado contexto social, cultural o ideológico.

En estos días se ha dado un claro ejemplo de negacionismo y cancelación promovido por el ministro de defensa Taiana al censurar y sancionar a un prestigioso general del Ejército Argentino, condecorado en dos oportunidades como veterano de Malvinas y en la recuperación el cuartel de La Tablada, copado por el ERP en enero de 1989, por un discurso pronunciado en el Día de la Caballería, como presidente de la comisión del arma. El relevo se habría fundamentado en que en la alocución se hizo mención a camaradas presos por haber combatido a la subversión y solidarizarse con sus familias. No hubo apología de delito alguno. El ministro, confeso montonero, puso en práctica una cancelación ideológica y separó de su cargo al general Soloaga ante el silencio de las autoridades militares actuales en funciones.

En pocos días funcionarios del FPV han demostrado cómo actúa la maquinaria de censura y control ideológico en estos tiempos. Negacionismo y cancelación como métodos psicopolíticos para acallar o domesticar mediante el temor y la sanción. Nuestra sociedad queda atrapada en un pasado sin poder mirar hacia adelante con metas superadoras. Y ese pasado deformado por una sola parcialidad, que ha destruido la verdad histórica.

Pedro Mercado

p_e_mercado@yahoo.com.ar

La Argentina del revés

En la Argentina del revés que vivimos los moderados imponen la dictadura de la “tolerancia”, las performances culturales insultan las tradiciones más arraigadas, gobernantes ladrones ponen sus nombres a los espacios públicos, los delincuentes reinciden desde la cárcel, los políticos no leen libros, los legisladores privatizan hoy lo que estatizarán mañana, la rebaja de jubilaciones se presenta como aumento, matar al no nacido es un derecho, tu plata y tus bienes están a merced de quienes emiten moneda sin valor, ocho mil y pico es lo mismo que treinta mil, un Estado quebrado y fallido regala educación y salud a extranjeros, financia campañas e internas partidarias, hace votar a chicos de secundaria, acomoda las elecciones a gusto de la autoridad, liquida las jubilaciones mal a propósito, litiga sin razón, designa funcionarios sin conocimiento ni antecedentes para cualquier función, el Parlamento no funciona o sesiona de noche y la Justicia “trabaja” medio día. ¡Qué sólidamente habrá estado construido nuestro país que 80 años de decadencia populista no lo han podido destruir!

Pablo Casaubon

pcasaubon66@gmail.com

Homenaje merecido

La reseña del admirado escritor Hugo Beccacece acerca del estreno del documental Te prometo una larga amistad (inspirado en la relación entre Victoria Ocampo y el escritor franco-rumano Benjamin Fondane), publicada el 2 de mayo, es impecable. Allí se menciona cómo Victoria consiguió una visa a su amigo (de origen judío) para emigrar a la Argentina y cómo este no aceptó viajar, para cuidar a su hermana. Ello lo llevó a morir en Auschwitz. Vale la pena agregar que ante la insistencia de Victoria a que dejara el París ocupado y ponerse a salvo, Fondane –que creía que nada malo habría de ocurrirle– le entregó a su amiga argentina un paquete con los originales de sus obras, para que se los devolviera “cuando todo esto haya pasado”. Victoria trajo los originales a Buenos Aires. Terminada la guerra, los devolvió a la mujer de Fondane. Así se salvó la obra de ese escritor. Esta es una de las tantas razones para que Daniel Sabsay y otros intelectuales argentinos hayan expresado públicamente la necesidad de que Victoria Ocampo sea declarada “justa entre las naciones”. Sería un homenaje merecido.

Juan Javier Negri

Presidente del Consejo de Administración Fundación Sur

Error garrafal

El pasado fin de semana me encontraba disfrutando de un radiante fin de semana en la hermosa Ciudad de Mar del Plata. Paseando por el Parque General San Martín, frente a Playa Grande, me detuve frente al monumento al Padre de la Patria. Grande fue mi sorpresa al ver una placa en mármol negro, puesta por la Municipalidad de General Pueyrredón, datada 17 de agosto de 2012 y suscripta por el entonces intendente municipal Gustavo Pulti, en conmemoración del 162º aniversario del fallecimiento del General Juan José de San Martín [sic]. El nombre de nuestro prócer máximo es José Francisco, no Juan José. Espero que la Municipalidad de General Pueyrredón retire esa placa y corrija este error garrafal a la mayor brevedad posible.

Ernesto Gesualdi

DNI 11.959.365

Sin respuesta

En enero se inició el trámite Nº 06-434-0083399/23 en la delegación de Lanús de IOMA para solicitar audífonos por una hipoacusia bilateral grave que padece Irene, de 84 años. Hasta hoy no hay respuesta. Detrás de cada número de trámite hay una necesidad, una salud afectada, una vida social incompleta y una familia preocupada. ¿Escucharán los corazones de aquellos que tienen que construir día a día la historia de IOMA para que vuelva a ser la obra social que fuera orgullo de los bonaerenses?

Miguel Ángel Reguera

miguelreguera@yahoo.com.ar

Hacia dónde miramos

El eterno gobernador vitalicio de Formosa Gildo Insfrán acaba de decir: “Los porteños son unos reverendos hijos de su madre”. No agregaremos una gota al mar de repudios que propició esta frase. No rizaremos el rizo ni nos haremos los rulos como propone Cristina. Haremos hincapié en otra frase controvertida. Dijo que los porteños “siempre están mirando a Europa”. Viendo la actualidad de su provincia, parece que Insfrán siempre está mirando a Biafra.

Oscar Samoilovich

DNI 16.246.194

LA NACION