Péndulo, renuncia el subsidio, los chicos perdieron

Péndulo

El gobierno nacional, a riesgo de estrellarse, es quien no termina de aterrizar. Continúa su marcha, necia e inexorablemente, suspendido de un inamovible punto fijo, pendiendo de un hilo y oscilando de un flanco a otro, primero hacia un lado y luego hacia el otro, como un péndulo. La lamentable presencia en el país del avión venezolano-iraní no hace más que ratificar que estamos frente a un gobierno pendular. El Presidente lo confirma plenamente en cada acción, discurso o presentación pública que realiza, con vaivenes, contramarchas y giros erráticos, impensados y extravagantes, que lo conducen inevitablemente a un callejón sin salida para su gestión y para la alianza que representa. El pueblo con su voto deberá dar paso a la esperanza de que al final de ese callejón se encuentre una puerta que permita comenzar a transitar otro camino, esta vez hacia un futuro promisorio.

Oscar Edgardo García

Renuncia al subsidio

En su artículo del viernes pasado, Diego Cabot recuerda que en 2011 se abrió un registro de renuncia voluntaria a los subsidios. Me anoté en este el primer día. Como corresponde a nuestros excelentes burócratas, jamás recibí respuesta ni aumento de tarifas. Por lo tanto, continué realizando diversas donaciones a entidades de bien público por la diferencia que existe entre la ridícula cifra que pago por electricidad y gas y la cifra que, dentro de mi ignorancia en el tema, estimo que debería pagar.

Gastón Clément

Los chicos perdieron

El miércoles pasado disfruté de una muy linda ceremonia en la que chicos de 4° grado prometían lealtad a la bandera. Fue en el campo de polo de Palermo, con la presencia de los Granaderos a Caballo. Todo muy bien organizado, ceremonia sencilla y emotiva, bien pensada para chicos de esa edad. El horario de ingreso fue a las 9.30; el inicio, a las 10. Previendo que iba a estar lleno fui temprano y vi cómo ingresaban desde la Avenida del Libertador los chicos con sus banderas de muchos colegios privados y públicos, a cada colegio lo recibía un oficial que lo nombraba y le daba la bienvenida, todo muy emocionante. Los veía desde las gradas altas y aquello era toda una postal. Sin embargo, al terminar me impactó y me apenó otra imagen: la gran mayoría de los grupos de los colegios que llegaron perfectamente en horario eran del ámbito privado, se los distinguía por sus uniformes. En cambio, la gran mayoría de los chicos que vestían sus delantales blancos llegaron tarde. Algunos tardísimo. Otros literalmente cuando la ceremonia había terminado. Me dio tristeza. Pienso en esos chicos, que se habrán levantado muy temprano, seguramente entusiasmados por lo que vivirían después, y que sin embargo no solo no pudieron hacer la promesa a la bandera, sino que tampoco pudieron disfrutar en su totalidad de la ceremonia que estaba pensada para ellos.

Me pregunto: ¿qué pasó?, ¿se atrasaron los micros?, ¿los agarró un piquete?, ¿quién o quiénes no tomaron los recaudos necesarios para llegar a tiempo?, ¿qué sentirían al darse cuenta de que lo único que vieron fueron las colas de los caballos que ya se iban?

Teresa Alemán

Excepciones edilicias

Integro un grupo de vecinos autoconvocados del barrio de Palermo, en defensa de nuestro barrio y en general de la calidad de vida e identidad de CABA, quienes rechazamos el convenio urbanístico de Lafinur 3126/3150. Un megaproyecto de construcción original de 9/10 pisos, pero que en diciembre del 2021 obtuvo una de las 11 excepciones al Código Urbanístico, aprobadas por la Legislatura porteña para edificar una lujosa megatorre, construcciones laterales con cuatro subsuelos para cocheras. Cabe destacar que en la aprobación dicha excepción (a la que se denomina con el eufemismo “convenio urbanístico”) adolece de una serie de irregularidades. Por ejemplo, falta de estudios ambientales exigidos, lo que determinará la iniciación de una acción judicial. Tendrá un impacto ambiental negativo, colapsando los ya endebles servicios públicos (de cloacas, electricidad, etc.), generando en una calle angosta polución de tránsito, auditiva, visual. Y lo que es más grave aún es que tememos que esta estrategia de eludir las restricciones del Código Urbanístico mediante “convenios” en desmedro de la calidad de vida de los vecinos se replique en construcciones vecinas; como las de Cabello y Lafinur, Cabello y República Árabe Siria y muchos emprendimientos más que, súbitamente, han aparecido en el barrio, todos ellos de altísimo nivel y costos. Queda claro que nadie se opone a que se construya con iniciativa privada, pero dentro de los parámetros del Código, cuyo objetivo principal es preservar la calidad de vida e identidad barrial. De ningún modo queremos politizar este tema. Lo que sí es inadmisible es que poderosos intereses económicos de grupos empresarios de la construcción, ante la pasividad de los funcionarios, atenten contra la calidad de vida de los vecinos.

Por favor, que nuestra querida Buenos Aires no se convierta en una " jungla de concreto”, como bien describe la canción del entrañable Bob Marley.

Ana María Capurro

El niño y la lectura

Manuel Mujica Lainez escribió en la nacion el domingo 29 de enero de 1967 sobre la lectura y el niño: “Nadie que tenga niños en su casa ignora que los niños leen cada vez menos. En muchos casos no leen casi nada, fuera de los ineludibles textos escolares, entrevistos fugazmente cuando calculan que ‘les toca’ dar la lección, y fuera de determinadas revistas. Dichas revistas son, en cierto modo, una prolongación de los televisores y su éxito corrobora el triunfo de la ley del menor esfuerzo”. El encanto de la lectura con todos sus beneficios no debe ser sustituido por una tablet o por un celular. Está en manos de los padres el equilibrar el hábito entre la primera con lo práctico y beneficioso que aportan los segundos.

Carlos Dellepiane Cálcena

