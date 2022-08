Piénselo, antes de que sea demasiado tarde; olvido de la Constitución, palabras

Carta de la semana

Piénselo, antes de que sea demasiado tarde

Señora vicepresidenta, usted tiene una responsabilidad enorme en este momento crítico. De usted depende que se mantenga la paz social y no se produzcan batallas campales en las calles. Sus seguidores parecen dispuestos a todo para evitar que la Justicia la investigue. Sus consignas así lo sugieren: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, “con Cristina no se jode”, “esto recién empieza”. Si realmente le preocupan el pueblo, la patria, el juicio de la Historia, debería apaciguar los ánimos y calmar las aguas. No queremos más muertos por enfrentamientos absurdos e irracionales. Ya que usted conserva tanto poder y ejerce una enorme influencia en quienes la admiran y obedecen, su deber moral es evitar desmanes y no propiciar el caos. Ya bastantes problemas tenemos los argentinos, de todo tipo, para agregar este. Una palabra suya, un gesto, un mensaje a quienes la defienden puede propiciar algo de racionalidad, templanza, tolerancia, calma. Se lo pido en nombre de los millones de ciudadanos que queremos vivir en paz, aunque la plata no nos alcance para llegar a mitad de mes.

Por favor, piénselo, antes de que sea demasiado tarde.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Olvido de la Constitución

El artículo 109 de la Constitución de la Nación Argentina dice textualmente: " En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de

causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

El actual presidente, que además es profesor en la Facultad de Derecho de la UBA, parece haberse olvidado del texto que juró respetar al asumir el cargo. Triste favor le hace esta situación a todos los habitantes de nuestro país.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

Palabras

En nuestro país han ocurrido muertes dudosas, catalogadas de suicidios, de quienes investigaban o cometieron hechos ilegales en perjuicio del Estado, como los casos de Juan Duarte (1953), el brigadier Juan José Echegoyen (1990), Alfredo Yabrán (1998), el fiscal Alberto Nisman (2015), los cuales, en sugestiva coincidencia, se produjeron durante los gobiernos peronistas de Perón, Menem y Cristina Fernández de Kirchner, y que nunca fueron aclarados debidamente. Esto determina que las expresiones vertidas por el presidente Fernández sobre el fiscal Luciani adquieran un carácter más ominoso que el sentido literal de sus palabras.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

La Argentina silenciosa

En medio del descrédito, la sinrazón, la desconfianza, la desidia, la intolerancia y la decadencia de cada día, nos queda algo valioso. Frente a un panorama sombrío como el actual divisamos una luz. Hay una parte de la sociedad, a la que llamo “la Argentina silenciosa”, integrada por millones de argentinos y representada por hombres y mujeres que trabajan, estudian, se esfuerzan, son honestos, respetuosos y que tienen ganas de progresar y obrar en consecuencia. Esa gente que no accede a la política ni al poder en sus más diversas formas, porque huye espantada al advertir “el panorama” que encuentra en cualquier comité partidario o sindical. Esos individuos constituyen el último yacimiento de recursos morales en el que el país puede apoyarse. Debemos darnos cuenta de que la Argentina necesita una vez más de nuestra contribución sin límites para el saneamiento moral de la sociedad, de una actitud activa y participativa que genere un círculo virtuoso en los demás. Estamos en tiempo de definiciones. No debemos caer en la desesperanza de que nada puede cambiar y que nuestra conducta es y será indiferente para el saneamiento de nuestra sociedad. En definitiva, debemos actuar como si nuestra conducta se erigiera como ley universal. Tratar de generar un contagio positivo y replicar, cada uno desde nuestro humilde lugar, las bases en las que se sustenta y edifica cualquier sociedad civilizada: vocación por el esfuerzo, trabajo duro, respeto a la ley y esa resiliencia que ya es una marca registrada y que debemos practicar una vez más.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Comprar voluntades

El 42% de la población, ya pobre, depende de los planes para vivir. El actual gobierno lo usa para someter esas indefensas voluntades. Así pretenden perpetuarse en el poder aunque nuestro país naufrague. Solo dan como excusa de la situación la guerra de Ucrania y la pandemia. Ninguno de los países vecinos, con los mismos problemas, ha dejado de resurgir, creciendo y con inflación en baja. Llamo a la oposición a que exprese pronto un plan y que miremos el futuro de una forma optimista, condición indispensable para resurgir.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Esperar en silencio

Los alineados con la abogada exitosa dicen que la quieren proscribir. Solo es una tonta excusa y una torpe falacia de la que se valen sus obsecuentes seguidores para tratar de protegerla. La Justicia se pronunciará finalmente en la causa Vialidad recién en 2025, aproximadamente. Por lo tanto, la vicepresidenta puede tranquilamente postularse a un cargo en las próximas elecciones. El kirchnerismo planea diversas movilizaciones en su apoyo. Sus discípulos podrán hacer una o mil marchas, actos, convocatorias, etc., para defenderla, y están en todo su derecho. Pero la amplia mayoría del pueblo argentino se quedará quieto, “silbando bajito”, esperando a que llegue octubre de 2023 para “desfilar por las urnas” para emitir su voto y elegir al que considere el mejor candidato, honesto y sincero, para dirigir los destinos de nuestra querida Argentina. La ciudadanía tiene que aprender a ser inteligente y esperar callada; no es momento para entrar en disputas innecesarias. Por ahora, y a quienes nos quieran escuchar, les diremos: ¡el que ríe último ríe mejor!

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Los adolescentes

Me resultó muy interesante el artículo publicado el lunes pasado sobre los adolescentes y su creciente autonomía. Aporto un comentario más desde mi punto de vista como abogada de familia.

Los hijos que van creciendo van adquiriendo mayor autonomía, es algo que sabemos todos. El tema es que hay una variable externa (la inseguridad que todos conocemos) y una variable interna (el criterio de los padres). A su vez, estos padres pueden no coincidir en sus criterios de cuándo es el momento para dejar solos a los hijos en la calle. Y si a eso se le suma un divorcio… Nuestra tarea como padres es acompañarlos en su crecimiento hacia una adultez responsable que se va adquiriendo paulatinamente. Lo difícil es saber cuándo están listos para salir a la calle, y sobre todo qué pasa si papá dice que no y mamá que sí (o a la inversa). Si los padres conviven, deberán negociar la mejor forma de educar juntos. Si ya no son pareja amorosa (recordemos que la pareja de padres continúa después de la separación), deben decidir cómo proceder respecto de cada hijo y sus características. Pero si no logran acordar, y la relación de coparentalidad no es buena, el mejor criterio es que cada padre respete el estilo de crianza del otro (aunque no lo comparta, salvo en casos en que realmente se considere que el otro progenitor pone en riesgo la integridad del hijo). Así, en la casa de papá se hará lo que decida papá, y en la casa de mamá, lo que decida ella. Y si queremos cuidarlos a nuestro estilo, lo mejor será pasar el mayor tiempo posible con ellos, ya que controlar cómo educa el otro progenitor nunca es buena idea (y tampoco trae el resultado esperado).

Carolina Laura

DNI 20.946.323

La ruta 34

Soy ciudadana del partido de Pilar, vivo sobre la ruta 34, la cual uso diariamente para volver de la universidad o del trabajo. Se trata de una ruta provincial que no está pintada, no está iluminada, está llena de pozos, los cuales generan accidentes muy frecuentemente, y carece de seguridad, ya que a cada rato aparecen autos quemados en las “banquinas”. Luego de varios accidentes nos hemos quejado a la municipalidad para que se ponga la ruta en condiciones. Siempre la respuesta es que hay una disputa entre la Municipalidad de Pilar y la de Luján sobre quién debería hacerse cargo del arreglo. Pero la ruta no se arregla, nadie quiere hacerse cargo, y los accidentes siguen pasando y la gente sigue muriendo. Eso sí, la Municipalidad de Pilar ha invertido en poner cámara de fotomultas sobre la ruta y todos los días hay personal manteniendo la cámara en condiciones. Días atrás me encontré con una camioneta sacando fotomultas enviada por la Municipalidad de Luján, con personal municipal trabajando en ello. Ninguno de los municipios se considera responsable para arreglar y poner en condiciones la ruta, pero ambos se consideran capaces de cobrar multas por excesos de velocidad en ella. La gente muere en la ruta, y a ambos municipios solo les interesa cobrar.

Lucía Reigada

DNI 41.396.193