¿Por qué, señor Presidente?, Predilecciones, Pecado

¿Por qué, Presidente?

Para mí, 2022 será un año inolvidable. ¿Por el casi fin de la pandemia? No. ¿Por la supuesta recuperación económica? No. ¿Por mantener mi salud a pesar de mi Covid y de mis años? No. Fueron 26 años en los que reinó la paz y la felicidad en mi alma. Años lindos y feos. Buenos y malos. Ya nada será igual a partir de ahora, porque mi hija decidió irse del país. Lejos quedarán en mi recuerdo los días en que la pasaba a buscar por el colegio, donde veíamos la TV juntos, o a las salidas de un boliche o una fiesta. Cuando íbamos a la cancha a ver a nuestro querido Independiente, hacíamos la tarea o cenábamos juntos. ¿Por qué, señor Presidente, no hizo nada de lo que prometió? ¿Por qué no frenó la inseguridad, por qué no dieron ejemplo de intentar al menos un cambio en la moralidad de la clase política? ¿Por qué no dieron un ejemplo de sacrificio, lucha, esmero y logros a la juventud? ¿Por qué no hizo nada para terminar con esa maldita grieta, que ya cansa? Le pregunto a usted, porque es hoy quien nos gobierna. No ponga como excusa los cuatro años del otro gobierno, con quien tampoco comulgo, le aclaro. ¿Por qué, señor Presidente, permite que tantos jóvenes como mi hija se vayan o quieran irse del país? Deja un trabajo y una carrera a mitad de camino porque prefiere tener otro tipo de vida, seguridad y tranquilidad económica. Y a pesar de no estar de acuerdo con su decisión, la terminé aceptando y entendiendo. Hoy le toca a usted, señor Presidente, darme una respuesta.

Jorge Álvarez

DNI 16.891.509

Predilecciones

Para este gobierno, Gildo Insfrán es el mejor gobernador, un ejemplo de gestión. Mayra Mendoza, una excelente intendenta, la que Quilmes necesita. Hugo Moyano, un gremialista ejemplar, modelo para imitar .

Curiosas predilecciones.

Sin comentarios.

Sara Inés Richard de Olazábal

DNI 4.740.854

Pecado

Los políticos –muchos de ellos con hipocresía– divagan sobre supuestos tecnicismos, transparencia de resultados, voto cadena, fiscalización, controles... la realidad de las listas sábana es el dispendio fenomenal por la confección de millones de boletas electorales: negocio imprentero y fortuna para la casta, que se guarda el vuelto. Tiene que haber partidos políticos bien identificados: peronistas, radicales, liberales, conservadores, socialistas, comunistas, con el fin de evitar sorpresas. Cada uno que se financie como pueda, no con fondos públicos, esa es la cuestión. Basta de PASO, que generan inestabilidad política y económica; la consagración de candidatos tienen que hacerla los afiliados de cada agrupación, los de afuera son “de palo”. Entregar fortunas para jugar a la política habiendo tantas necesidades insatisfechas es un pecado de lesa indignidad.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

4 de junio de 1943

Tuvo el impacto para la sociedad argentina de una “bomba racimo”: su fragmentación mantiene en el tiempo un giro de 180° al desarrollo de nuestro país. Impactó en su momento y aún sigue impactando en la educación, la destrucción de las instituciones republicanas, el avasallamiento a la Constitución, la cooptación de la Justicia, la prostitución de un sindicalismo hasta ese momento ejemplar, la atomización de los partidos políticos, la degradación de las relaciones internacionales, la rotura de la armonía social. Con la connivencia del sector más retrógrado se instauró un Estado policíaco mezcla de Gestapo y Checa, la policía secreta soviética. Luctuoso significado tiene para nuestro país el “4 de junio de 1943″.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Ciudadano común

Un juez acaba de aceptar que el presidente Alberto Fernández cierre el caso por haber participado de una fiesta en Olivos durante la cuarentena, mediante el pago de una reparación monetaria. Se consideró que el Presidente, por serlo, no perdió su condición de ciudadano común y, por lo tanto, correspondería esa resolución judicial. Si esto es así, si ese fallo sienta jurisprudencia, quizás se abrió una caja de Pandora. Supongamos que un presidente que en su casa particular y fuera del horario de trabajo recibe una valija con 5 millones de dólares por su asociación para un sistemático enriquecimiento ilícito. Así como un juez admitió la condición de ciudadano común de un presidente para juzgarlo y aceptó que hubiera una reparación monetaria, otro juez podría considerar la condición de ciudadano común del presidente receptor de aquellos dólares y mandarlo directamente a la cárcel. No haría falta un juicio político.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Sin internet

Telefónica decidió prescindir de mí porque dejé de ser rentable para ellos. Me despojó de un imprescindible servicio público: internet. No exagero, soy periodista. La empresa, sabedora de su falta, ofreció no cobrar por un par de meses la factura de mi celular, prestación que también me brinda. Algo así como condenarme a muerte y conformarme con un par de aspirinas para que sufra un poco menos. Presenté un recurso de amparo, y el juez de Lago Puelo (Chubut), lugar donde ambos vivimos, se desentendió del problema y rechazó mi solicitud, sin tener presente que él también pudo ser uno de los damnificados. La Cámara hizo causa común con el desaprensivo magistrado. Miró para otro lado e hizo la más fácil, mal común en este país. Poncio Pilatos nunca pierde vigencia. La excusa es siempre la misma: que recurra a Defensa del Consumidor. Trajinar por años y, entre tanto, conseguir un prestador sustituto, cosa que en muchas localidades de la Patagonia es tarea casi imposible. Tanto o más que lograr justicia. No pretendí lograr que se inclinen por el más débil. Reclamé convencido de que me asiste la razón. Pero la razón, casualidad o no, suele sonreírles a los poderosos. La sociedad toda tiene a la Justicia como uno de los peores males del país. Razón no le falta.

Cayetano Osvaldo Ruggieri

DNI 4.566.766

En la Red Facebook

Alberto Fernández defendió las políticas de género de su gobierno y dijo que el índice de femicidios es al más bajo de la historia

“Otras son las necesidades de la gente”-María Cristina Barreiro

“Pero en cambio subieron los asesinatos narco. ¿O esas no son muertes? Date una vueltita por Rosario”- Marta Ostuni

“¡Y aprobó el aborto! Deje de mentir, por favor”- Mirta Azucena Orellana