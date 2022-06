Salir del estadio, Melconian, el fallo en los EE.UU.

Salir del estadio

Supongamos que estamos en un estadio donde la gente decide comenzar a retirarse porque no le gusta el espectáculo. Supongamos también que las autoridades de dicho estadio deciden anunciar por los parlantes que las puertas comenzarán a cerrarse lentamente con objeto de impedir esa salida. ¿Alguien medianamente sensato cree que eso retornará al público a sus asientos? ¿No es más lógico pensar que el deseo de salir aumentará y que incluso personas que no estaban pensando en retirarse querrán hacerlo por miedo a quedar atrapadas adentro? ¿No sería, por el contrario, más inteligente anunciar que se habilitarán nuevas puertas que se habían cerrado en el pasado con el fin de tranquilizar a la masa y evitar la estampida? ¿No sería incluso mucho más efectivo aún mejorar el espectáculo para que el interés sea entrar y no salir de él? Los tratados de economía y la experiencia de los países han mostrado de forma inequívoca que cada vez que se intenta controlar el precio o las cantidades de un producto, inmediatamente aparecen los “mercados paralelos”, donde se terminan satisfaciendo las necesidades de los actores económicos que no han podido satisfacerse en el mercado regulado. ¿Por qué esta vez será diferente?

Melconian

Estoy muy en desacuerdo con las críticas que se hacen a Carlos Melconian por haberse reunido con Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Es que, guste o no, recibió una invitación de la vicepresidenta de la Nación para conversar de temas que son de carácter público, y rechazar un pedido de una funcionaria de ese nivel hubiera sido contrario al protocolo de un bien educado republicano. Más aún, hubiera sido reducirse al reconocido mal nivel republicano de su interlocutora. Es muy fácil criticar desde la tribuna, pero personalmente, si yo hubiera estado en los zapatos del señor Melconian, hubiera procedido de la misma manera, a pesar de estar, en todo sentido, en las antípodas de la señora de Kirchner, y no sentiría para nada que hubiese traicionado mis ideales.

El fallo en los EE.UU.

Lo que quedó claro en el fallo de la Corte Suprema de los EE.UU. es que no existe un derecho constitucional de la mujer al aborto, como se sostiene en la Argentina. Se ratificó implícitamente que el “nasciturus” (bebé) es una persona independiente y autónoma de la madre que lo cobija en su seno antes de nacer, y al estar prohibido el aborto hasta en los supuestos de violaciones e incestos (mayoría de los estados de la Unión), se impide quitarle la vida por un hecho que no cometió (producto de la perversidad del violador o del “descuido” de la madre). También se desvinculó el tema del aborto –lo que no es menos importante– del odio a la religión (especialmente la católica). Mi opinión se funda en la defensa de la dignidad humana y del derecho constitucional a la vida, cuya continuidad solo está en manos de Dios.

Palais de Glace

Los artistas visuales de la Argentina estamos muy preocupados ante la inminente presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley para la creación del Museo Nacional Carlos Gardel en el edificio del Palais de Glace. Es importante destacar que el Palais de Glace es sede del Salón Nacional de Artes Visuales en forma ininterrumpida desde 1960, siendo el certamen más importante de las artes en nuestro país y sus salas han albergado exposiciones de supremo nivel, que han representado siempre un orgullo para nuestra cultura. Quiero destacar el rechazo masivo a esta iniciativa por parte de una amplísima mayoría del quehacer artístico, iniciativa que va en línea con una serie de espacios y derechos perdidos por los artistas en los últimos tiempos. En virtud de todo esto pedimos al impulsor de este proyecto, el diputado nacional Leandro Santoro, que tome en cuenta estas consideraciones y nos permita a los artistas visuales la posibilidad de un espacio para la discusión a fondo de este tema.

El cruce de la muerte

Los cruces de la muerte existen y la inoperancia de nuestros gobernantes también. En San Antonio de Areco se conjugan ambas desgracias. Alberto Fernández inauguró el 3 de enero último la circunvalación de 13 km –AU8 Pilar-Pergamino–. Habló justo de salvar vidas. Otra vez tuvo un acto fallido. Ese día habilitó distribuidores de ingreso inadmisibles y mortales. Y fue esto último lo que pasó. El 2 de junio murió allí un joven de 22 años. Lo anticipamos el año pasado que había inseguridad vial. Nunca Vialidad Nacional nos escuchó. Y nada han hecho para salvar vidas. El tiempo pasa mientras ellos cobran sus sueldos, los usuarios viales sufrimos allí el riesgo, de noche y de día, con lluvias y neblinas. Era una obra vial evitable. Se lo dijimos. Y nada hicieron. Además, estamos en alerta por el cruce de RP191 en Arrecifes y el ingreso a Capitán Sarmiento. Los firmantes ofrecemos nuestra experiencia para corregir de inmediato este papelón vial presidencial. Deben construir dos distribuidores completos con trébol y diamante en cruces AU8 con RP41 y RP31. Y por sobre todo construir un puente de una mano en el km 106 de acceso desde CABA a Areco. El Concejo Deliberante de Areco declaró la emergencia vial en dicho cruce mortal. A un mes de la trágica pérdida, los vecinos de Areco se movilizarán el sábado a las 14 a ese puente de la muerte. Será para recordar a “ese Ángel”. Para reclamar solución. Y para que Vialidad nos cuide de verdad. ¡Basta de muertes en la ruta 8, autopista ya!

