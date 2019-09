De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019

Piquetes y selfies

Esta semana condenaron a dos choferes de camiones a realizar trabajos comunitarios y se los inhabilitó para conducir durante dos meses por haberse sacado una selfie en el Paseo del Bajo. La causa fue interrupción del tránsito.

¿Qué les corresponde, entonces, a los que cortan el metrobús?

María Ana Rosasco

Mejor la de 1853

Coincido plenamente con el lector Horacio Lynch sobre las celebraciones por los 25 años de la reforma constitucional en Santa Fe: ¿qué hay para festejar?, ¿adónde nos ha llevado la nueva Carta Magna?, ¿qué debemos agradecerles a los constituyentes de Paraná? El extraordinario aumento del gasto público devino en impresión de moneda sin respaldo o en endeudamiento externo para financiar el déficit estatal. La clase política, a caballo de los deseos de Menem por reelegirse, aprovechó para crear el Consejo de la Magistratura, el tercer senador por la oposición (único en el mundo), el Ministerio Público, el ombudsman, el defensor del Menor, colocarle un piso básico a la cantidad de diputados aunque no correspondiera por la cantidad de habitantes de una provincia, el Parlasur que no funciona ni legisla, etcétera. Todo gasto público irresponsable que los sacrificados ciudadanos del país debemos cubrir con nuestros impuestos, y que hoy eclosionó en una nueva crisis de mercados.

Abogo para la vuelta a la sabia Constitución de Alberdi de 1853, e incluso menos intrusiva aún, por ejemplo que el voto sea un derecho y no una obligación, como en la mayoría de los países civilizados del planeta.

Flavio Thomas

Paradoja de la villa 31

El artículo sobre la villa 31 muestra la paradoja de nuestro país. No nos divide una grieta, sino un abismo de diferencias. Diferencias profundas, de origen familiar, entorno social, grado de educación, tipo de trabajo... Y lo más doloroso que ocurre en tantos casos: la ausencia de familia y de empleo, porque sus niños no poseen un buen modelo a imitar. Debido a esas diferencias, en cada lado del abismo solo es aceptado un cierto tipo de lenguaje, de actitudes, de gustos y disgustos, de símbolos y de relatos, de políticas y de políticos. Los del otro lado son simplemente "sapos de otro pozo", y sus palabras y acciones son rechazadas sin análisis por nuestra inteligencia emocional, aunque en los hechos nos beneficien. Las marchas del 24A están tan lejos de la comprensión de un lado del abismo como cerca del otro. Lo triste es que el deseo de poder de tantos -políticos, empresarios y otros referentes sociales- agranda ese abismo para beneficio propio. Así, la sociedad se deteriora cada vez más en valores espirituales, y nuestras conductas lo demuestran. El "No llores por mí, Argentina", es hoy un llanto permanente y profundo.

Zulema Farinati

Inseguridad

Además de los desastres económicos que sobrevinieron con solo imaginarnos el regreso del kirchnerismo, hay que agregar el factor narco/delincuencia, que estaba empezando a ser arrinconado. Con el cambio en el Ministerio de Seguridad, quienes se dedican a ese tipo de delitos se deben estar preparando para instalarse ya sin control.

Amelia Mourglier

Calles de Turquía

Hemos leído en la nacion del 2 del actual el pedido de perdón del presidente alemán F. W. Steinmeier al pueblo polaco durante una ceremonia a 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en presencia de su par polaco: "Me inclino ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón. Son los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia", emulando el gesto del canciller Willy Brandt en Auschwitz en 1970. El pueblo armenio y la humanidad esperan que el Estado turco abandone su política negacionista y deje de homenajear a sus genocidas. El 21 de abril de 2016, Garó Paylán, diputado de la Asamblea Nacional de Turquía, quien visitó recientemente nuestro país junto a su par Ebru Gunay, recordó que en Turquía hoy existen "más de 2500 calles, avenidas y plazas con los nombres de Talaat, Enver y Djemal Pashá", miembros del triunvirato genocida. Y preguntó: "¿Ustedes pueden imaginar ir hoy a Alemania, a Berlín, y caminar por una calle llamada Hitler o una avenida llamada Goebbels?" El pueblo armenio aún aguarda el pedido de perdón por parte del Estado turco, así como acciones de memoria, verdad, reparación y justicia. De lo contrario, tal como advirtieron Paylán y Gunay en el Congreso de la Nación, "? el mismo horrible genocidio perpetrado contra los armenios hace ya 104 años podría ahora repetirse contra los kurdos", en palabras del excelente editorial de LA NACION del 28/8/2019.

Edgardo Kevorkián

Presidente Asociación Cultural Armenia Hamazkaín

Eduardo Kozanlián

Secretario

Hebe de Bonafini

Adhiero totalmente a lo expresado en su carta por el lector Simón Larrubia. Son aberrantes las expresiones que emite esa persona y que no tenga una sanción pública por sus insultos a las autoridades constituidas. Sus palabras soeces e hirientes no deben permitirse en ningún medio de comunicación. ¿Soy represora por decir esto? No lo creo, tengo 84 años y ya escuché todo. Basta.

Norma Reami

Toallas mojadas

Quisiera hacer llegar a los responsables de los torneos de tenis una humilde sugerencia: que los jóvenes que entregan y reciben las toallas de los jugadores durante los partidos usaran guantes. Es muy desagradable recibir una toalla mojada, aunque esta sea una figura destacada del tenis.

Lidia C. Pastor

