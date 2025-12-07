Kicillof, el “enemigo ideal” que ya eligió Milei

El miércoles próximo será para los libertarios el gran día en que aquel bloque que, hasta el 9 de diciembre de 2023, integraban solitariamente Javier Milei y Victoria Villarruel se convertirá en primera minoría en la Cámara de Diputados y desplazará de ese lugar nada menos que al peronismo. Lo dice todo la imagen del actual presidente de la Nación coreando el estribillo “La casta tiene miedo” desde un palco del Congreso, durante la reciente ceremonia de asunción de los nuevos legisladores nacionales. Se asemejó a la apropiación por parte del líder libertario de ese ámbito parlamentario que a lo largo de los dos últimos años le fue tan desfavorable en numerosas votaciones y al que, en su momento, optó por darle la espalda en su primer mensaje como presidente de los argentinos. Es probable, sin embargo, que esa sesión termine siendo más recordada por el bochornoso espectáculo que brindaron tanto diputados opositores que asumieron jurando por corruptos condenados a prisión como diputados del oficialismo ejerciendo bullying sobre sus adversarios . Un verdadero papelón y una nueva afrenta a las instituciones de la República .

Para que La Libertad Avanza alcanzara 95 diputados nacionales no alcanzó con la buena elección de octubre, en la que superó el 40% de los votos. Se recurrió a mecanismos de cooptación de representantes de Pro y a negociaciones con algunos gobernadores provinciales. En cierto modo, la nueva forma de buscar la consolidación de su poder alejó a Milei de su sueño de gobernar y legislar sin tener que negociar con nadie.

El modelo de construcción de poder que Milei y algunos de sus acólitos siempre consideraron el ideal fue el de Nayib Bukele, quien llegó en 2019 a la presidencia de El Salvador tras imponerse en las elecciones a los dos grandes partidos que hasta entonces dominaban el escenario político -Arena y el FMLN- y debió lidiar desde el comienzo con el hecho de tener que gobernar con una franca minoría parlamentaria. Esta situación derivó en recurrentes conflictos, como cuando Bukele llegó al extremo de ordenar el ingreso de efectivos del ejército a la sede de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el exitoso plan de lucha contra la inseguridad, en un país que hasta entonces registraba el mayor número de homicidios per cápita del mundo, le dio a Bukele un enorme apoyo popular, que le permitió ganar en 2021 las elecciones legislativas de medio término con alrededor del 70% de los votos y, en febrero de 2024, ser reelegido presidente con el 84,6% de los sufragios. Las fuerzas opositoras salvadoreñas quedaron reducidas a su mínima expresión.

El proceso de acumulación de poder por parte de Bukele suena como música para los oídos de los mileístas . Claro que la situación de Milei es muy distinta, aunque a partir de ahora gozará de un nivel de gobernabilidad mucho más consistente que aquel con el que asumió la presidencia de la Nación. La capacidad parlamentaria para rechazar los decretos de necesidad y urgencia será, en adelante, mucho menor. Prácticamente nula será la posibilidad de la insistencia del Congreso en leyes que sean vetadas por el Poder Ejecutivo (se necesitan dos tercios en cada cámara) y también la posibilidad de hacerle un juicio político al primer mandatario. Aun cuando Milei deberá reunir voluntades de otras fuerzas políticas para alcanzar el quórum propio y sancionar leyes, hay, sin duda, un nuevo equilibrio de poder.

Victoria Villarruel y Javier Milei, en 2022, cuando eran los únicos diputados del bloque libertario Twitter

Cuando Milei llegó al poder, tenía dos grandes desafíos. El primero era reconstruir la economía, empezando por bajar la inflación. El segundo era consolidar su poder político, para lo cual tenía dos caminos posibles: el cooperativo o coalicional, y el polarizador o centrifugador. Optó por este último, desechando la posibilidad de armar una gran coalición de gobierno, y buscó sustraerles votantes a sus competidores -fundamentalmente, al macrismo- para así apropiarse de la representación no peronista. Su estrategia fue tan agresiva como riesgosa y encontró momentos de gran zozobra, como cuando La Libertad Avanza fue derrotada en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

El oficialismo mileísta se las ingenió para capitalizar a su favor aquel mal resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, de manera que buena parte de la ciudadanía interpretara que, en los comicios de octubre, no había terceras opciones electorales: o se lo rescataba a Milei o volvía el kirchnerismo. El resultado fue óptimo para La Libertad Avanza. El 40% de votos cosechados fue bastante menor que el 55,6% obtenido en el balotaje presidencial de 2023, pero resultó suficiente para enviar la señal de que se produjo un cambio en la representación de los votantes no peronistas, por lo que Milei pudo asumir un liderazgo mucho más nítido en ese segmento de la población.

Terceras fuerzas no peronistas, tales como Pro, la UCR y la Coalición Cívica quedaron reducidas a porciones mínimas respecto de lo que alguna vez llegaron a representar. También el peronismo disminuyó a niveles históricos mínimos; sin embargo, continúa siendo la principal referencia opositora a Milei .

El nuevo e incipiente sistema partidario puede reconstituirse, de este modo, sobre la base de una dualidad peronismo-no peronismo, pero con un liderazgo mucho más claro en el no-peronismo, representado por el actual presidente de la Nación. Algo alejados del centro de esa suerte de bipartidismo estructural han quedado al menos dos bordes blandos. Uno dentro del ecosistema de votantes peronistas, que es representado en buena medida por gobernadores provinciales filoperonistas, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Raúl Jalil (Catamarca), que apoyaron en las últimas elecciones presidenciales a Sergio Massa. El otro borde lo forma otro contingente de gobernadores, asociados a Provincias Unidas, a la UCR y a Pro, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), que podría tener relevancia para permitirle la sanción de leyes a Milei y, eventualmente, posibilitar su reelección en una segunda vuelta electoral en 2027. Un tercer borde, constituido por las fuerzas de izquierda, que nunca estará con Milei, podría llegar a ser más funcional a una opción peronista.

Luis Caputo puso en duda el necesario aval de la Nación al endeudamiento externo que pretende Kicillof

El futuro del escenario político dependerá, más allá del desenvolvimiento de la economía, de si Milei sigue buscando, como hasta hoy, centrifugar y polarizar, o si innova y se mueve hacia el centro, para consolidar su liderazgo y ampliar sus márgenes de competitividad. Los principales ideólogos libertarios creen que esta última alternativa no es la más viable. Como alguna vez sostuvo el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, “a la izquierda hay que combatirla viralmente y con la máxima brutalidad” desde la derecha y no desde el centro, “que es funcional a la izquierda”. Para este ideólogo “ante un tumor, la derecha te opera y te lo saca, aunque resulte doloroso, mientras que el centro solo te llena de anestesia, pero el tumor y la metástasis te carcomen y te matan”.

Si el camino de Milei pasara por seguir tensionando y polarizando, necesitaría tener un “enemigo” en la vereda de enfrente y hoy el rival ideal para La Libertad Avanza no es otro que Axel Kicillof.

La elección del gobernador bonaerense como posible adversario ideal no es caprichosa. La última encuesta de la consultora Synopsis, realizada entre 1088 casos desde el 13 hasta el 18 de noviembre en el orden nacional, refleja que, frente a la pregunta sobre quién es el principal referente o líder de la oposición al gobierno de Milei , el 31,3% responde “ninguno” y a continuación se ubica Kicillof, con el 28,4% de respuestas , por delante de Cristina Kirchner, con el 14,3%, y de Massa, con el 3,6%. Si se considera exclusivamente la opinión de quienes manifestaron votar a Massa en el balotaje presidencial de 2023, Kicillof sube al 40,3% y aventaja por 22 puntos a Cristina Kirchner.

Analistas como Lucas Romero, director de esa encuesta, sostienen que con Kicillof como adversario, Milei tendría buenas probabilidades de arrastrar votos que se ubican en el centro y un interesante margen de competitividad . En cambio, creen que si el peronismo se reconfigura con la emergencia de una construcción de tinte progresista con un candidato de perfil más centrista y moderado, podría surgir una primera amenaza para Milei. Claro que para que esto último ocurra debería plantearse un debilitamiento muy notorio de los liderazgos kirchneristas, como los de Cristina y Kicillof, dentro del peronismo, al tiempo que debería surgir un movimiento interno que tome ese lugar para construir una coalición diferente que no tenga que hacerse cargo de los fracasos del kirchnerismo en el pasado.

Para Luis Caputo, la provincia de Buenos Aires está incumpliendo la ley de responsabilidad fiscal Rodrigo Néspolo

La pregunta que cabe formularse en estos días es si, estando llamado Kicillof a constituirse en el “enemigo ideal” de Milei, ¿ le convendría al gobierno nacional soltarle la mano a la administración bonaerense en este particular momento en que su gobernador está buscando endeudarse en dólares para hacer frente a sus compromisos?

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso en duda el necesario aval de la Nación al endeudamiento externo que pretende Kicillof y que la Legislatura bonaerense aprobó el jueves último, en una sesión en la que, para conseguir votos de oficialistas y opositores, se repartieron nuevos cargos de directores en el Banco Provincia y fondos para los municipios . Los legisladores autorizaron un endeudamiento de 3685 millones de dólares, de los cuales solo 1446 millones responderían a vencimientos de deuda de 2026. Según Caputo, la provincia no estaría cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, según la cual no se deberían aumentar los gastos corrientes por encima de la inflación, por lo que la deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación.

El propio Milei alabó la actitud de los legisladores de La Libertad Avanza que, a diferencia de sus pares de Pro y la UCR, rechazaron la autorización de aquel endeudamiento. Un hecho, sin embargo, sembró dudas: la ausencia en la votación del legislador mileísta Ramón “Nene” Vera, hecho que pudo haber ayudado al kicillofismo a conseguir los dos tercios de los miembros presentes del cuerpo legislativo.

Para poder elegir un adversario como Kicillof de cara a 2027, Milei necesitaría que Kicillof no deje de ser candidato antes por problemas de gestión. Podría suponerse, entonces, que el gobierno nacional debería hacer lo necesario para que la administración de Kicillof no desbarranque , sin por eso ayudarlo a que tenga los mejores resultados. En otras palabras, aparecer en los momentos más dramáticos para auxiliar a la provincia, pero mientras tanto, tratar de condicionar a Kicillof para que no pueda lucirse.