De los lectores: cartas & mails

Crisis en Bolivia

Coherencia

Lo de Piñera en Chile, quien respeta las instituciones, es una justificada lucha por las reivindicaciones sociales. Lo de Evo Morales en Bolivia, que no respeta la Constitución y comete fraude, es un golpe de Estado. Coherencia y no hipocresía, por favor.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Garantía

Ante la crisis en Bolivia, cabe preguntarse, cuando las instituciones legislativas y judiciales están copadas ideológicamente por el partido gobernante y su parcialidad es evidente, ¿quién garantiza el cumplimiento de la Constitución?

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Sin grises

La intervención de las Fuerzas Armadas en Bolivia es un golpe de Estado y debe ser repudiado con energía. Quienes amamos la democracia consideramos que si las elecciones realizadas allí han sido viciadas de nulidad, tal como declaró la OEA, la solución es reiterar el acto comicial. Otra salida constituye, lisa y llanamente, una violación de las convenciones internacionales en materia internacional. Evo Morales es presidente hasta el 10 de enero de 2020 y culminar su mandato es una necesidad imperiosa de institucionalidad. Es esta materia no hay grises: o se es democrático o se es golpista.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Victimización

La izquierda latinoamericana salió presurosamente a expresar que lo de Bolivia fue un golpe de Estado, es decir, a victimizar a Evo Morales. Recordemos que Morales tenía prohibido por la Constitución presentarse a elecciones y también se lo prohibió el plebiscito que convocó a tal fin, donde el pueblo se lo denegó. Y aun así, con la venia de las autoridades judiciales adictas a su régimen, se presentó a elecciones por cuarta vez, incurriendo además en un clarísimo fraude electoral, por el que la OEA se pronunció enérgicamente y con todas las pruebas de ese fraude. No es para nada de extrañar que la izquierda guardara estricto silencio ante todas estas tropelías de Evo Morales, y que ahora afirme que hubo un golpe de Estado, cuando la realidad es que Morales renunció porque el Ejército se negó a reprimir al pueblo en las manifestaciones de las últimas jornadas. La izquierda siempre se las ingenia para tergiversar la realidad cuando le es adversa. La mentira es su arma preferida.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Informar al soberano

Una de las funciones que tienen los gobiernos es informar con claridad y honestidad a los gobernados.

En la actualidad en el país y en el exterior se viene repitiendo que en la Argentina hay presos políticos en referencia a integrantes de los gobiernos kirchneristas. Desde el otro lado se lo niega y se afirma la independencia actual de la magistratura y que los presos y procesados en cuestión lo son por delitos comunes, corrupción incluida. Entiendo que es necesario para salvaguardar la salud republicana en nuestro país que el Ministerio de Justicia y DD.HH. informe detalladamente sobre todos y cada uno de los procesos en los que están incursos aquellos, indicando radicación, magistrados y ministerio público actuantes, etapas de los procesos, sentencias si las hubiere, pruebas que llevaron a dictar sentencia o auto de procesamiento y sucintamente de qué se trata cada expediente. Será saludable hacerlo para que el tema se atenga a realidades y no a meras suposiciones o a interesadas interpretaciones.

Juan Antonio Portesi

DNI. 4.914.405

Virgen Malvinera

La imagen de la Virgen María de Luján que estuvo en Malvinas durante la guerra (abril a junio de 1982) y luego de 37 años en la Catedral Castrense del Reino Unido ya está en nuestra patria. Nos encomendamos a ella con el deseo de transitar caminos de encuentro y fraternidad. Quisiera agradecer a los que hicieron posible "la vuelta a casa" de esta querida y significativa imagen, a los laicos de la "Fe del Centurión", a la Conferencia Episcopal Argentina, al doctor Alfredo Abriani, secretario de Culto de la Nación, a Aeropuertos 2000 por su generosa disponibilidad en la persona de Roberto Curilovic (VGM), al embajador Rogelio Pfirter y al personal de la embajada argentina ante la Santa Sede, a Aerolíneas Argentinas, tanto al personal de tierra como las tripulaciones de ida y vuelta, al obispado castrense y a los medios de comunicación, que haciéndose eco de este regreso histórico colaboraron con la información y la comunión.

No puedo dejar de mencionar la fraternidad y acogida ante nuestro pedido de mi hermano obispo castrense de Gran Bretaña, monseñor Paul Mason, y la bendición y calidez del Santo Padre Francisco en la Audiencia Pública del 30 de octubre pasado. A todos, muchas gracias y que la Virgen de Luján, Malvinera y Peregrina bendiga a nuestra querida y herida Nación.

Santiago Olivera

Obispo castrense de la Argentina

DNI 12.566.508

El giro de Baradel

Durante cuatro años, el señor Baradel les dijo a los maestros, y con toda razón, que sus sueldos eran bajos y que había que protestar, motivo por el cual las clases nunca, en cuatro años, comenzaron en marzo. Ahora este buen señor dice que no es momento de hacer reclamos, y que las clases deben comenzar en marzo. Yo les pregunto a los maestros: ¿sus sueldos han mejorado, han ustedes recibido algún aumento salarial, el cual no fue publicado, o simplemente se resignan a hacer lo que el bueno de Baradel les indique? Me alegra que las clases comiencen en marzo y que no haya más protestas ni piquetes, ¿pero tanto ha mejorado la situación del país?

Y por último una sola pregunta a todos los docentes: ¿qué fue lo que cambió, porque durante cuatro años todo estaba mal y ahora está bien? Señores, ¿son ustedes seres humanos o son robots?

Raúl Rossi

DNI 4.866.205

