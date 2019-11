De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2019

Calidad educativa

Se construyen nuevas escuelas, pero ¿cuál es la calidad de educación que brindan? Esta pregunta surgió por mi experiencia dando apoyo escolar en un merendero en Del Viso, Municipalidad de Pilar. Pero a medida que iba acercándome a las cabezas de los chicos que asistían al merendero (y que concurren a escuelas de la zona), iba reconociendo que los que están cursando quinto año no habían incorporado aún conocimientos básicos. ¿Por qué? "Porque la señorita no nos explica, escribe en el pizarrón y se queda con el celular", me respondió Cande, una chica de 17 años que asiste al merendero todos los martes.

Noto en nuestras escuelas una falta en la vocación de enseñar, de poder crear conocimientos y así cambiar realidades. Es por eso que se debe mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas de manera urgente. La educación es una herramienta fundamental, y no es posible que los alumnos pasen de año sin haber aprendido realmente.

Sugiero que el Estado, además de crear nuevos establecimientos, ponga el foco en la calidad educativa que brinda. De esta manera, estaríamos haciendo un país mejor.

Celina Huergo

Celihuergo@gmail.com

Retenciones

En estos días se está volviendo a tratar el tema de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales. En la difícil situación económica existente, no hay dudas de que el Estado nacional necesita recursos que le permitan afrontar el actual nivel de gastos. Al mismo tiempo, se sabe que los impuestos a las exportaciones afectan el nivel de actividad y no son pocos los economistas serios que afirman que si se mantuvieran o se incrementaran, se estaría matando a la "gallina de los huevos de oro". Desde que aparecieron las retenciones me llama la atención que no se haya instrumentado otro mecanismo para disponer de los recursos sin afectar la productividad, como podría ser cobrar las retenciones, pero considerándolas "a cuenta del impuesto a las ganancias". Esta modalidad traería además una mayor equidad: los productores chicos y/o de zonas menos favorecidas por calidad de tierra o distancia (fletes muy caros), que obviamente "ganan menos", recibirían un trato más justo. Al mismo tiempo se estaría incentivando a "blanquear" (se incrementaría la recaudación de impuestos) todas las operaciones de compraventa de insumos y servicios, ya que son "gastos" que si no se contabilizan incrementan artificialmente las utilidades y se debe pagar un mayor impuesto a las ganancias.

Patricio Lanusse

planusse@eidico.com.ar

Mujeres patriotas

Esta es la lista de las mujeres patriotas y valientes que en un trabajo constante y audaz se destacaron más en la lucha contra la corrupción del vergonzoso gobierno kirchnerista: Elisa Carrió, Silvina Martínez, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Margarita Stolbizer, María Eugenia Vidal, Mariana Zuvic. No las debemos olvidar.

Luis Jaime Burmeister

DNI 4.608.643

Dignidad de River

La imagen de los jugadores y el cuerpo técnico de River Plate conservando las medallas al asistir a la coronación de su rival a minutos de perder un partido casi ganado y la Copa Libertadores los muestra con la dignidad de verdaderos subcampeones. Felicitaciones para ellos.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Agresividad en la web

Para un adicto a la lectura de este diario, placer que cultivo desde hace muchos años, hay una experiencia

que resulta dolorosa y, como debe serlo para muchos como yo, trataré de ponerlo en claro. En efecto, la versión digital de LA NACION, cada vez más visitada y consultada, muestra en los comentarios de numerosos "lectores" un lenguaje y una agresividad que no se condicen con la limpia tradición que va a cumplir un siglo y medio. En las Cartas de Lectores, sección a la que acudo ahora para expresar mi malestar, todos firmamos y somos o no elegidos para ser publicados. ¿Por qué entonces se acepta que el resentimiento, el racismo y la falta de respeto se oculten detrás del anonimato?

Pido, por este medio, que solo sean aceptados los comentarios identificados con la firma del autor.

Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

El 7 de diciembre

Excelente la nota de Pablo Sirvén titulada "Macri de vuelta al llano, pero alerta", que me da pie para sugerirle al Presidente, como simple ciudadana, que cancele el llamado a una marcha en su apoyo para el 7 de diciembre. Debe retirarse con la satisfacción de haber logrado casi el 41% de los votos en las elecciones y de ser el primer presidente no peronista en entregar el mando a su sucesor luego de haber cumplido todo su mandato desde 1918 y de haber tenido muy buenas intenciones para hacer crecer a nuestro país, aunque no haya podido obtener todo lo que se propuso. Las multitudinarias marchas que se realizaron en su apoyo en distintas ciudades antes de las elecciones generales tuvieron diferentes motivaciones. Retírese con el recuerdo de ellas, que lo llevaron hasta las lágrimas sinceras por la emoción. Una convocatoria para la despedida nada sumará.

Susana Verde Ramallo

DNI 6.134.821

Voto en la cárcel

Un dato insoslayable de la realidad y que debemos tener en cuenta es el resultado del voto en las cárceles en las últimas elecciones. El Frente de Todos sacó 10.329 votos, mientras que Juntos por el Cambio, solo 1058.

¿Por qué será que los delincuentes, en su inmensa mayoría, votan al peronismo?

Octavio Schindler

DNI 45.406.569

Contrapunto

Imperdible el contrapunto (¿casual?) sobre las vidas de los gatos en la última página del domingo pasado entre Nik y Max Aguirre. El primero, tierno y desopilante; el segundo, existencial. Felicitaciones a ambos.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

En la red

Facebook

Adolfo Rubinstein ordenó la cobertura del 100% en tratamientos hormonales de cambio de género

"¡Prioridades por favor! No hay sentido común" - Laura Battaini

"Con las carencias que hay en nuestro sistema de salud, esto me parece un despropósito" - Susana Gari

"Primero los tratamientos con cáncer 100% de cobertura" - Liliana Robles

