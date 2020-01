De los lectores: Cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020

Crueldad

Qué decir frente a las tremendas imágenes que nos impactaron en estos días de un cordero arrojado desde un helicóptero. Son esas situaciones en las que una siente que la raza humana no conoce límites para herir y flagelar al mundo animal. Si queda un algo de humanidad -lo dudo- en quienes han sido capaces de planear y ejecutar tamaño acto de salvajismo, sería bueno para el género humano un acto de valentía para asumir la responsabilidad por lo hecho y mostrar arrepentimiento, no para reparar lo ya irreparable, sino para dejar un mensaje a nuestros hijos y nuestros nietos que los haga pensar que la humanidad siempre es perfectible, y que ellos pueden y deben hacerla mejor.

Sin embargo, ninguno de los involucrados dio la cara, nadie asumió los actos, porque si el hacerlo fue aberrante, esconderse lo agrava y es un acto tan ruin y cobarde como el anterior, que merece la misma condena y repudio social.

Rosana Guadalupe Vallejos

DNI 17.105.059

Condenados al éxito

Parece que la profecía del expresidente Duhalde de que estábamos condenados al éxito deberá ser archivada nuevamente, y habrá que ver por cuántos años. A pesar de la excelente labor desempeñada por Marcelo Scaglione y su equipo, y cuando ya teníamos al alcance de la mano la tan ansiada "Copa OCDE", caímos derrotados y ahora peleamos por no descender a la liga C de los países. No pertenecer a "las ligas mayores" que integran los países de la OCDE es quedar excluidos, casi automáticamente, de las corrientes inversoras de las grandes corporaciones multinacionales. ¿Qué conglomerado económico podría justificar ante sus accionistas una inversión en la Argentina, cuando en la región está a la mano un gran mercado, fuertemente industrializado, como Brasil? ¿Qué enorme "retorno sobre la inversión" lo justificaría? ¿Qué monopolio habrá que conceder esta vez? ¿Es que seguiremos viendo pasar al tren del "desarrollo con inclusión" que se ha venido pregonando? ¿Es este el camino adecuado? ¿El de la imprevisión, el del coqueteo en política internacional con los violentos y el de la irresponsabilidad fiscal permanente?

Es hora de poner el ojo y el reclamo ciudadano en la restauración de la Justicia y la preservación de la moneda. De otra manera, seguiremos mirando partir al tren del desarrollo desde el andén de nuestra decadencia.

Luc Eduardo Cassullo

DNI 4.442.249

Injuriosas palabras

Otra vez resultan injuriosas las palabras de un presidente o expresidente de Uruguay respecto de la Argentina. Todos recuerdan al entonces mandatario Batlle cuando dijo que los argentinos eran "una manga de ladrones". El expresidente Mujica en una oportunidad se refirió a la expresidenta argentina en términos denigrantes hacia su persona. Y hace pocos días, ante la convocatoria de Lacalle Pou para la radicación de argentinos en aquel país, el propio Mujica manifestó que no estaba de acuerdo porque los argentinos eran "cagadores".

Es sorprenderte que ciudadanos y autoridades argentinos, ante tales desprecios, impusieran el silencio. Resulta triste contemplar cómo muchas personas sienten sobre sus espaldas la pesada carga de ser argentinos. No es mi caso.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Vertebroplastía

El reconocido periodista Jorge Lanata viajó recientemente desde la Argentina hacia Nueva York, Estados Unidos, para realizarse un tratamiento que le permitió estar sentado nuevamente, luego de meses de un incapacitante dolor producto de una fractura vertebral. ¿El procedimiento médico?: cifoplastía. Con un total de 45 minutos de quirófano y menos de tres horas de recuperación, pudo permanecer sentado por varias horas. Para aquellos que el dolor forma parte de su día a día escuchar de este tratamiento "novedoso" y más aún si es realizado en países extranjeros se ve inalcanzable. Pero la solución está más cerca de lo que uno imagina. En nuestro país existe la vertebroplastía, procedimiento ambulatorio para tratar fracturas por compresión vertebral. Brinda igual efectividad, menor tiempo de recuperación e incluso menor tiempo de quirófano. Contamos con amplia experiencia en su realización, siendo el Instituto Oulton, ubicado en Córdoba, "la Docta", uno de los centros de salud pioneros para este tratamiento, con más de 2900 procedimientos realizados con éxito. La primera intervención en esta especialidad lo realizamos hace ya 30 años. Queremos dar a conocer que en nuestro país estamos a la vanguardia de muchas terapéuticas y la vertebroplastía no es la excepción. Por ello, continuemos depositando la confianza en nuestros profesionales médicos.

Dr. Carlos Oulton

DNI 7.964.904

El padre de la Patria

Lo dijo el padre de la Patria, general San Martín: "Un hombre que carece de normas morales y que hoy hace lo que ayer criticaba no puede nunca representar lealmente a sus conciudadanos". Si aplicáramos estos muy claros y siempre vigentes conceptos, seguramente sería un gran paso para lograr una auténtica institucionalización, que nos permita sinergias en todas las áreas. Solo soy un argentino que desea ver a la Argentina que alguna vez comenzó a crear y soñó San Martín.

José Alejandro Castro

DNI 4.567.832

Okupas

Sergio Massa declaró que funcionarios designados por el gobierno anterior se mantienen en sus puestos "?en condiciones de okupas, sin renunciar, esperando que los echen?" [sic]. Muy inteligente de su parte al omitir cuestionar a los funcionarios designados por el gobierno actual que no poseen idoneidad suficiente o tienen antecedentes contradictorios para un buen cumplimiento de sus gestiones -chef en directorio de banco oficial; en AySA, su esposa; en la AFI, un abogado defensor de quien fue acusado por ese organismo de lavado de dinero; un procesado como procurador del Tesoro y tantos otros-, porque lo comprenden las generales de la ley.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

