De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020

Jubilación de jueces

Churchill afirmó que si Hitler invadiera el infierno, en la Cámara de los Comunes él hablaría bien del demonio. A mí me parece, de todos modos, que la perversión del invasor no convierte automáticamente en virtuoso todo lo relativo al invadido.

Más de un representante de los jueces ha tildado de inconstitucional el proyecto de ley con que el Gobierno intenta modificar sus jubilaciones especiales. Creo que tienen razón en algún aspecto, no en otros, más allá de la intención del Gobierno, que es otro tema. Esos voceros refieren también el éxodo judicial que se estaría produciendo a través de pedidos de jubilación, de lo cual usan demasiado livianamente el "se estima" en lugar de dar datos precisos.

Si la medida es inconstitucional, no entiendo por qué los jueces apresuran su jubilación en lugar de impugnar el régimen, como tiene que hacer ante ellos mismos la gente que sostiene eso de cualquier norma. Cuando un ciudadano del común cree que no le corresponde pagar algún impuesto, primero lo tiene que pagar y después reclamar, precisamente, ante los jueces.

El éxodo judicial que se estaría produciendo da un mensaje aterrador: los que han venido liderando el sistema judicial no creen en él. Es cierto que un pleito iniciado por un juez termina siendo juzgado por conjueces y no por sus colegas, pero en cualquier caso si los jueces no creen vivir en un país donde el sistema que ellos integran, que han gestionado y cuya jurisprudencia han generado, visto como un todo, no es capaz de garantizar la vigencia del Estado de Derecho, entonces el resto de la población debería entrar inmediatamente en pánico.

Los jueces también están llamados a ejercer, aunque no lo sepan, determinada calidad de liderazgo.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

No tengo sarna

No tengo sarna, y amo mi profesión de juez. Soy un agradecido a Dios por haberme permitido ejercer mi vocación, esa para la que me preparé durante años y que desempeño con toda la dedicación que una función como esta exige y merece. Mis padres me inyectaron, desde muy pequeño, el virus de la honestidad. Mis primeros maestros en la función volvieron a aplicarme un refuerzo al mostrarme con el ejemplo y la dedicación las virtudes de ejercer a conciencia su trabajo. Quienes me siguieron guiando y acompañando en el ejercicio laboral diario me dieron otra dosis. Mi mujer y mis hijos me dan el suministro necesario para no sucumbir a los ataques de quienes gratuitamente pretenden infectarnos.

Soy juez. Y no tengo sarna, pero ojalá contagiara lo que siento.

Alejandro Noceti Achával

Juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 10

DNI 17.691.172

Subte y coronavirus

Una de las primeras medidas que se deberían tomar para prevenir la transmisión del coronavirus en la CABA es mejorar la frecuencia del subte y de los transportes en general. No solamente en los horarios pico. Es vergonzoso que también los fines de semana el subte venga lleno por la espaciada frecuencia.

Alfredo Hess

DNI 10.314.730

Crisis moral

El coronavirus es preocupante. Como lo son el dengue y el sarampión. Pero hay otra epidemia social que parece pasar desapercibida y no es menos grave. En lo poco que va del año, ya registramos en la Argentina 62 femicidios, la mayoría de los cuales se perpetraron en la provincia de Buenos Aires. La violencia en general y contra las mujeres en particular ya es moneda corriente, algo que casi naturalizamos. El asesinato más reciente: un joven en Catamarca quemó y descuartizó a su novia.

La negligencia es otra forma de violencia. El no ocuparse, el no hacerse cargo, el eludir responsabilidades. Hay ejemplos de toda clase. Una nena de cinco años cayó desde el segundo piso de un jardín de infantes municipal en Palermo, y nadie se dio cuenta de su ausencia. Fue una transeúnte quien la auxilió. Las maestras no habían notado que faltaba. En una escuela en Chubut un alumno apuñaló a otro en el baño.

¿Qué nos está pasando? ¿No es hora de parar la pelota y reflexionar en serio sobre estos temas? Porque convengamos que la crisis moral es la más grave de todas. Y no hay ni habrá vacuna.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Euforia

Me sorprendió la euforia de la gente que presenciaba el discurso de apertura de sesiones del Congreso cuando el Presidente hizo referencia a la "legalización del aborto". Con exclamaciones y aplausos de los presentes, de pie, la algarabía fue imparable.

Un pueblo que celebra la cultura de la muerte produce una sociedad experta en el asesinato de miles de inocentes. Y el mayor homicidio es aquel que se perpetra al resguardo de los derechos del hombre...

Antonio R. Lagioia

tonylagioia@gmail.com

¿Calle mejorada?

Soy vecino de la calle Davobe y Florida, Del Viso, Pilar, provincia de Buenos Aires. La calle Florida ha sido "mejorada" por la municipalidad de Pilar, que colocó en su superficie una capa de tosca. Este tratamiento creo que debe ser único en el mundo,

ya que la tosca al secarse es como un talco que vuela en todas direcciones por el viento y por el paso de los vehículos. Mi casa está permanentemente sucia de ese polvo que se mete por las ventanas y toda rendija que encuentra. Además, se deposita en la zinguería, lo que obliga a limpiarla periódicamente.

Me quejé a la delegación municipal, pero al parecer se trata de un trabajo que quedó inconcluso y no está previsto terminarlo, y la única solución que me proponen es que un camión riegue la calle. Como mi esposa es asmática, y la zona ya es invivible, dato que me fue confirmado por el representante municipal, por la cantidad de reclamos formulados por los vecinos en esa repartición. Ya no nos podemos quedar más en la casa.

Mario Villanueva

mjvill@speedy.com.ar

En la red

Facebook

Alerta en la villa 31: estalló una guerra narco y dejó seis muertos

"No en vano quieren colonizar la Justicia. Se viene el narco-Estado como en Venezuela. El problema es que de eso no hay vuelta atrás", Gustavo Guardia

"No hace tres meses que asumieron los científicos y tiraron todo el protocolo de seguridad, y miren lo que está pasando con el narcotráfico", Santiago Muñoz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)