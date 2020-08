De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 00:00

Eduardo Duhalde

Volvió a aparecer esta semana con declaraciones polémicas.

Luego de haber sido ocho años gobernador de la arruinada provincia de Buenos Aires, haber acuñado la lamentable y antidemocrática frase "o cambia el presidente o habrá que cambiar al presidente", semanas antes de que los saqueos comenzaran, casualmente, en la provincia de Buenos Aires a dinamitar la gobernabilidad de un presidente elegido democráticamente. Habiendo llegado a la presidencia de la Nación sin el voto mayoritario de nuestro pueblo, el doctor Duhalde se pasea por los canales de televisión hablando como un estadista. ¿La gente realmente lo escucha como tal o son los medios los que le dan ese espacio de "estadista" y "paladín de la democracia"?

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Estadistas liliputienses

"Que se mueran los que tengan que morirse", dice Fernández que le dijo Macri. Incomprobable, ¿no? Y absolutamente innecesario. ¿Suma algo? ¿Ayuda en algo? ¿Zanja la grieta? En cualquier momento, el Presidente le dice (o manda decir) al expresidente: "Te espero a la salida" (o en la esquina), y ambos protagonizan una patética muestra de pugilato amateur callejero. La estatura de nuestros estadistas es liliputiense. Por no mencionar al eterno Duhalde, vaticinando agoreramente una "guerra civil". ¿Por qué no se llaman a silencio e invierten ese tiempo y esa energía en sacarnos del pozo?

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Democracia avasallada

¿Vivimos en democracia cuando un padre no puede despedir a su hija antes de morir? ¿Cuando salís a pasear el perro y te arrestan cinco policías? ¿Cuando esquivás un control y te disparan a matar? ¿Cuando te arrestan por juntarte con amigos en tu casa? ¿Cuando te secuestran el vehículo por circular sin permiso? ¿Cuando piden tomar las patentes o les hacen causas penales a los que salieron a manifestarse? ¿Cuando el Presidente se toma fotos en Olivos con los Moyano, sin barbijo y sin distanciamiento social, y se abraza con el gobernador de Formosa? ¿Cuando se dictan DNU para restringir las libertades individuales? ¿Cuando pretenden inhibir la libertad de prensa con la reforma judicial? ¿Cuando usan la pandemia para doblegar las instituciones?

¿Vivimos en democracia o estamos ante un gobierno autoritario camino a Venezuela?

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

Sin distancia ni barbijo

Señor Presidente, su agravio hacia mi persona y hacia todos los argentinos que hace más de 150 días que no podemos ver a nuestros nietos, hijos, familiares y amigos ha superado todos los límites que muchos de nosotros podemos tolerar. La foto con su familia y la familia Moyano, sin barbijo y sin distancia social, es un claro ejemplo de lo que los ciudadanos representamos para usted. Solamente números.

María Antonia Baumann

DNI 5.202.423

El poder y los medios

No es factible que algún ciudadano piense que los medios, periodistas, periódicos, etcétera, tengan poder sobre los jueces como para que estos se sientan amenazados. Pero sí es totalmente creíble que lo haga alguien con poder político. Hablar o graficar no cambia nada, ya lo hemos visto, pero la diferencia está en poder actuar: sugerencias en el Congreso, decretazos... poder político. La corrupción que borra de un plumazo nuestra Constitución.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Comisión de juristas

El Senado dará en los próximos días media sanción a la ley de reforma judicial. Entonces, ¿qué sentido tiene la comisión de juristas, supuestamente formada para dar un dictamen previo a ese debate? Queda claro que se trató de otra teatralización del Gobierno para encubrir su verdadera intención y su metodología, basada en la mentira permanente. Si los miembros de la comisión tienen un mínimo de dignidad, deberían apartarse inmediatamente, ya que están haciendo un triste y ridículo papel.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Falsas creencias

En el caso Vicentin, el presidente Fernández dijo que creía que todos los argentinos íbamos a salir a festejar. En el caso de las empresas de telecomunicaciones, acaba de decir que está defendiendo nuestros intereses. Falsas creencias, señor Presidente.

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Deterioro por cierre

El cementerio de la Chacarita, que abrió hace pocos días, tiene su puerta principal cerrada, sin ningún cartel que indique por dónde se puede ingresar. Gracias a uno de los pocos floristas que allí había, supe que solo había una entrada por Jorge Newbery, a muchas cuadras de allí.

Al concurrir a la galería 23, en el tercer subsuelo, la encontré abandonada, con el piso cubierto de rancio orín, después de cinco meses de encierro. Creo necesario que las autoridades pertinentes adopten las medidas necesarias para su normalización.

Juan José Gómez

DNI 4.155.811

Hisopado para turistas

Muchos intendentes de las ciudades turísticas han dicho que para recibir a los turistas les exigirán un hisopado negativo.

Esto me lleva a hacerles una consulta. Para ir a veranear, por ejemplo, a Mar del Plata, me someto yo y toda mi familia a un hisopado, el cual nos da negativo. Ahora bien, ¿el intendente me asegura que todos los ciudadanos de su distrito tienen un hisopado negativo? Porque yo le estoy asegurando que no voy a contagiar a sus ciudadanos. ¿Él me puede asegurar que yendo a veranear a su ciudad no me voy a contagiar de Covid-19? Debería ser parejo, ¿no?

Paloma Ortiz

mpalomarojas@gmail.com

En la Red

Facebook

Otra despedida que no fue: murió Martín, el padre de Victoria y Antonella Garay

"¡Qué inhumanos, qué falta de corazón!", Ángela Ester Sánchez

"Mientras los políticos y gremialistas se reúnen, se sacan fotos sin ninguna medida, esto pasa con el resto de la gente común. ¿Algún organismo de derechos humanos va a hacer algo?", Sara Sánchez

"No se puede seguir así; están atentando contra nuestras libertades", Andrea Amaro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS