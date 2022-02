Soberanía, volantazos verbales, “a la gorra”

Soberanía

A partir de los éxitos diplomáticos obtenidos por la gira presidencial a Rusia y China me queda una duda: ¿seguirá siendo feriado el Día de la Soberanía en nuestro calendario patrio?

Patricio MacManey

DNI 5.597.906

Volantazos verbales

“No hay plan”. No hay una línea coherente en ningún aspecto. En relaciones exteriores es dramático. Por un lado, no se critican violaciones de los derechos humanos, invocando el “principio de no intervención”, como si los derechos humanos no fueran un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Por el otro, tienen gestos de amistad con EE.UU., pero simultáneamente lo critican públicamente, y al FMI, en otros países. Hay volantazos verbales constantes. Según con quién esté el Presidente, dice lo que él cree que a su interlocutor le gustaría oír. La Argentina es un barco a la deriva y cualquier suceso imprevisto puede causarles daños irreparables a las próximas generaciones, porque la actual ya sufrió demasiado: en 1945, en apenas 60 años, el PBI había llegado a ser 40% más alto que Australia, similar a Canadá, mayor que Brasil y México, y el doble que Suiza. Después, con estos mismos métodos, sigue en caída libre.

Luis Alberto Segundo Dallacasa

DNI 6.053.002

“A la gorra”

Las interminables gestiones del ministro de Economía y las genuflexiones de nuestro presidente ante los líderes mundiales, ambas orientadas a obtener favores que apoyen nuestro vicio de deudores incobrables, me hacen sentir que habito un país que vive gobernado “a la gorra”.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Desandar el camino

El presidente de la Nación y su comitiva se encuentran de gira por varios países, con la manifiesta intención de buscar aliados comerciales. Como además hace declaraciones poco diplomáticas, queda la duda sobre si estos viajes han sido meditados previamente y si podrían haberse evitado, porque los pagamos todos los argentinos. Qué diferencia con lo ocurrido en 2018 con la reunión del G-20 realizada en Buenos Aires, donde los presidentes de los países más influyentes, aprovechando la apertura de la Argentina al mundo, tuvieron la oportunidad de buscar puntos de coincidencia. Si en cada país que el Presidente visita se dedica a hablar mal de otros países se desanda el camino recorrido. Esta gira parece más turística que diplomática y esto es una gran irresponsabilidad.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Crimen de odio

Al día de hoy han muerto en prisión más de setecientos adultos mayores integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. No ha sido un genocidio; definirlo así sería banalizar una palabra que, en la Argentina, ha pasado a ser usada irresponsablemente. Simplemente han sido crímenes de odio. Se comete un crimen de odio cuando una persona o grupo ataca o trata de perjudicar a otra –desde una posición de fuerza o poder– solo por su pertenencia a un determinado grupo político, social, raza, religión, orientación sexual, etc. Es el Estado quien da impunidad a estos crímenes. Los autores intelectuales están mayoritariamente en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero la mano de obra son los jueces y fiscales que periódicamente, con argumentos triviales, les niegan a estos ancianos tratamientos médicos que hubieran mejorado su calidad de vida, o una prisión domiciliaria que, al menos, les hubiera permitido morir entre los suyos.

Mientras los criminales actúen con impunidad y la sociedad esté callada, la justicia en la Argentina será una broma de mal gusto

José Luis Milia

DNI 6.251.032

San Martín

Además de felicitar al señor Riesgo por su acertado y patriótico comentario sobre la llama votiva de la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del general San Martín, quisiera hacer mención de una frase del padre de la patria: “Serás lo que debas ser o si no no serás nada”. Con suma tristeza observo, a mis 88 años, la indiferencia, en primer lugar, del pueblo argentino ante un hecho, que yo recuerde, inédito, y de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Las civiles que gobiernan actualmente (y no lo parece); las militares, cuya función sería custodiar sus restos y mantener vigente la memoria de San Martín, y las eclesiásticas, que albergan sus restos. Todas han optado por “no ser nada”. Su silencio cómplice así lo indica.

Mario A. Vivas

DNI 4.904.991

Datos mezclados

Desde hace diez meses, exactamente desde el 5 de abril de 2021, intento corregir mis datos personales en YPF Servi Club, ya que están mezclados con los de otra persona. Cada pocos días llamo al call center. He mandado decenas de veces fotos de mi DNI y enviado mensajes por las redes. Acumulo cientos de números de reclamo. Amablemente me dicen que reiterarán mi queja al área correspondiente. Si la más importante empresa pública del país no puede resolver semejante estupidez, me pregunto qué podemos esperar de cuestiones más complejas, ¿no?

Nino Ramella

DNI 11.350.363

Parque Rivadavia

Me hago eco de la carta de la señora Maito. Asisto a las reuniones de la comuna 6, que convoca el gobierno de la ciudad. Desde hace más de un año vengo insistiendo en mi inquietud por los ruidos molestos que se producen en el parque: murgas, clases de gimnasia, entrenamiento de perros, partidos de fútbol, payasos, clases de tango, teatro, megáfonos, altoparlantes. Es en vano, porque mejora una semana, pero después volvemos al loquero de siempre. No entienden que hay gente mayor, enfermos, niños autistas, nada les importa. Solo lo popular, lamento profundamente mi tiempo perdido en esas reuniones que se convocan supuestamente para resolver problemas.

Ana Di Leo

DNI 5.863.116

En la Red Facebook

Rosario: seis internados tras consumir cocaína presuntamente adulterada

“La epidemia son los narcos, que hacen su negocio. Todos saben dónde están y operan como pancho por su casa”- Pablo Moschen

“Mientras los gobiernos no combatan el ingreso de esa porquería, seguiremos lamentablemente con más adictos”- Cristina Teresa Romay