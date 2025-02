Cartas de lectores: Ficha limpia, exigencias, Lijo

Ficha limpia

Si bien el proyecto de ficha limpia fue aprobado en Diputados, no deja de sorprender que 98 congresales lo hayan rechazado. Por supuesto que como no podía ser de otra manera, la mayoría que lo rechazó son legisladores kirchneristas, pero muchos otros que no lo son adhirieron a esa postura irracional. Increíble. Es de desear que el Senado apoye el proyecto. El futuro de la Argentina está en juego.

Julio C. Borda

Exigencias

Mientras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires (entre otros) exige, a los efectos de solicitar la licencia para poder administrar un consorcio o un simple PH, presentar tanto un certificado de antecedentes penales como un certificado de antecedentes personales, en el Congreso de la Nación se discutía la procedencia o no de la ficha limpia para postularse a cargos electivos. Como si la honradez no fuera un componente inescindible de la idoneidad requerida para ello por la Constitución. Resulta vergonzoso, más allá del resultado, que nuestros legisladores tengan que perder un día discutiendo lo que no se discute.

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

Miguel Gutiérrez Trapani

Lijo

Es más que evidente el acuerdo de Unión por la Patria con La Libertad Avanza en el Senado: repentinamente con la firma de tres kirchneristas se aprobó el dictamen del juez Lijo y se tratará en extraordinarias. O sea, el kirchnerismo aprobará en el Senado el pliego de Lijo y LLA no conseguirá los votos para aprobar ficha limpia.

Y se llenan la boca hablando de la casta. Cómo se burlan de nosotros.

Roberto Arostegui

Bibliotecas populares

Excelente la entrevista al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, publicada en la edición del 12 de febrero. Es importante que alguien idóneo esté al frente de un área tan sensible y valoro la idea de dar la batalla cultural para despojarla de todo sesgo ideológico. Comparto plenamente también su decisión de evitar gastos de publicidad y darles dinero a la bibliotecas populares para que compren libros. Pocos conocen el servicio comunitario que brindan en los barrios de su influencia desde que fueron creadas en 1870. Su importancia la describió su impulsor, Domingo F. Sarmiento, con su pluma brillante: “La biblioteca complementa a la escuela y la vivifica sirviendo como un auxiliar para el maestro y como un incentivo y curiosidad para el niño”.

Ricardo Beati

Lujo

Para cualquier medio de prensa, tener articulistas con trayectoria es importante. Para un medio como la nacion, es fundamental.

En ese sentido, pueden quedarse tranquilos: leer el artículo titulado “Un país de insolentes y atrevidos”, de Joaquín Morales Solá, es un lujo de tal nivel que, por el resto de la semana, uno está autorizado a pensar que no necesita leer una palabra más en ninguna parte.

¡Felicitaciones!

Guillermo Fernández Boan

Poda de árboles

La tormenta de viento y agua que vivimos el martes pasado durante la madrugada pone en evidencia lo mal que se vienen haciendo las cosas en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la poda de árboles. En mi barrio, Versailles, en el cual nos enorgullecemos por el verde que nos rodea, vemos que se los ha dejado crecer hasta que sus ramas alcanzaron alturas de mayores a 15 metros, lo que puede ser muy lindo a la vista, pero es altamente peligroso frente a tormentas como la ocurrida el martes. En mi cuadra se cayó un árbol que estaba podrido por dentro y sus ramas fueron a dar contra la escuela que está enfrente, por suerte sin daño aparente. Mientras mirábamos la tormenta escuchábamos el estruendo del impacto de pequeñas ramas que caían sobre los autos y pensábamos: ¿si fuera una persona? ¿si fuera un niño?

En definitiva, la ciudad debe hacer una poda urgente de los árboles en altura y revisar cada árbol que esté en condiciones de seguir estando en la vereda. Estos vientos huracanados son cada vez más frecuentes y las especies corren riesgo, como así también las personas y sus bienes (vehículos, viviendas). ¿Vamos a esperar una tragedia?

Marcelo Eduardo Grecco

Casta en el golf

La Asociación Argentina de Golf acaba de fijar el costo de la matrícula 2025 en $235.000 para un adulto y $502.900 para una familia tipo. La matrícula es un requisito que pide la mayoría de las canchas para jugar, y es indispensable para competir; no aporta ningún otro beneficio al contribuyente, ni siquiera el derecho a voto.

La AAG se ha asegurado de que solo los ricos puedan jugar. Sin embargo, Argentina tiene condiciones privilegiadas para la práctica del golf; el 50% de los jugadores registrados de todo el Caribe y Sudamérica son argentinos y le aportan a la AAG más de 6 millones de dólares. En su rudimentaria página web no se publican los balances, pero sí un organigrama elefantiásico y una serie de logros deportivos que no impresionan a ningún sponsor. Con la matrícula estamos financiando equipos de menores nacidos en countries para que compitan alrededor del mundo acompañados por los ejecutivos de la AAG. Estos chicos no tienen la sed de oportunidades que tuvieron Romero o Cabrera. No sueñan con ganar Augusta, sino una beca con alguna universidad de EE.UU.

Para que unos pocos puedan jugar afuera, muchos se han quedado sin jugar en casa. Si el presidente Milei supiera, tendría que pensar otro término, porque a la AAG, “casta” le queda chico.

Victoria Novillo Saravia

Firman además: Marcelo Cabrera, Yamila Chichotky, Néstor Horacio Poluyan, Gerardo Ramognino, Sebastián Pardeiro, Livia González, Jorge Garay, Hugo Argüello, Roberto Oscar Hermida y Marta Elba Bruno

Diputados aprobó el proyecto de ficha limpia

“Todo esto nos hace ver quién es quién, y quién se juega por la patria y por la corrupción. El pueblo les dará el escarmiento en las urnas. No se olviden de que el soberano es el pueblo”- Mabel Nicoletta

“Es increíble que tengamos que exigirles a los congresistas que no tengan antecedentes penales o policiales. En fin, solo el bloque kirchnerista votó en contra, solo cabe decir que son delincuentes. El que no debe no teme”- Ana Cristina Patriossi

