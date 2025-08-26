LA NACION

Con el agua al cuello

LA NACIONAriel Torres
Los pronósticos de hace 30 años dieron en el blanco, y el aumento del nivel de los océanos afecta a cientos de millones de seres humanos
El cambio climático siempre es algo que va a pasarle a otros en el futuro. Ahora, un estudio publicado el viernes en la revista científica Earth’s Future, de la organización Advancing Earth and Space Sciencies, nos viene a dar una bofetada de realidad. En pocas palabras, el resultado de la investigación muestra que los pronósticos sobre el aumento del nivel de los mares realizados mediante satélites en la década del ‘90 estaban aterradoramente acertados. De hecho, las proyecciones subestimaron el aumento del nivel de los océanos en alrededor de 1 centímetro, señala el estudio, y esto se debió a que la contribución del derretimiento de las capas de hielo del planeta fue mayor que la esperada.

Así que ahora estamos en el futuro previsto por el segundo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es de 1995, y resulta que los anticipos que no quisimos escuchar treinta años atrás se han vuelto realidad, según el análisis de un grupo de investigadores de las universidades de Tulane (Estados Unidos) y la Oslo (Noruega) y del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Por desgracia, las previsiones para los próximos 30 años no son nada alentadoras. Y ahora además sabemos que muy probablemente aciertan.

Por Ariel Torres
