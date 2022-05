Cristina versus Susana. ¿De qué lado estás? Esa es la pregunta. Salvo en 2001, la Argentina nunca estuvo tan mal como ahora durante un gobierno democrático. Parece que nos hundimos o, como los adictos, tocamos un fondo de tal modo que más abajo no se puede caer.

Después de meses de silencio, Susana Giménez hizo declaraciones políticas que reflejan lo que opina una gran parte de la sociedad. Hay un país del curro, de los privilegios de la política, y otro de la trampa contra el que, obviamente, hay que luchar.

El jueves en el Congreso se dio un paso crucial en contra de esa oscuridad y a favor de la transparencia. La oposición, con 132 votos a favor, armó una nueva mayoría. Es un dato político importante porque les puede permitir sacar otras leyes importantes. Y logró emplazar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que se avance en la boleta única. La ley puede salir este año.

Sesión especial en Diputados Silvana Colombo

¿Qué significa en la vida cotidiana la boleta única? Transparencia y más democracia, porque favorece a los partidos chicos que, en general no tienen tantos fiscales, y el ahorro de 3000 millones de pesos que se gasta en cada elección en la impresión de boletas. Si contamos las PASO, las generales, y el balotaje, hablaríamos de 7000 millones de pesos de ahorro.

En esta nueva mayoría, que se construyó para esta ley, para esta iniciativa, pero que podría funcionar para otras, estuvieron de un mismo lado Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, Javier Milei, José Luis Espert, Florencio Randazzo, y Ricardo López Murphy. Ojo. Pueden disputarle la agenda parlamentaria al kirchnerismo. Pueden ir por más: el proyecto de “ficha limpia”, que impide que las personas condenadas sean candidatos y la extinción de dominio, ni más ni menos que la devolución de la plata robada por la corrupción.

Del lado de los que se opusieron estuvo el kirchnerismo, con Massa a la cabeza. Massa es como el Groucho Marx de la política: “Estos son mis principios, pero si no les gustan, o no me convienen, los cambio”. ¿Por qué? En 2016, apoyaba la Boleta Única Electrónica, era cuando jugaba como aliado de Mauricio Macri. Este jueves lo mandó al frente Graciela Camaño, su exsocia, que puso en evidencia su contradicción.

¿Qué argumentos de sentido común pueden tener los 116 diputados que votaron en contra? Uno solo. Están a favor de la trampa.