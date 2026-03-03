La oposición a Kicillof impulsará la boleta única de papel, pero tiene pocas chances de aprobarla

La aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires es un objetivo extendido en la oposición al gobernador peronista Axel Kicillof. Para libertarios y sus desprendimientos hoy alejados de Javier Milei, para macristas, radicales y para los seguidores de Elisa Carrió, el tema está entre las cartas a jugar en la Legislatura bonaerense en 2026, un año sin elecciones. Sin embargo, el entusiasmo opositor choca con una limitación en la conformación del Senado provincial, donde la mayoría que ostenta el peronismo, aun herido por las internas, puede funcionar como un obstáculo imposible de sortear.

Según pudo relevar LA NACION entre fuentes de la Legislatura bonaerense, la BUP está en la agenda opositora con proyectos ya presentados o por presentarse en bloques como los de La Libertad Avanza, Pro, la UCR, Nuevos Aires o la Coalición Cívica. El límite del Senado (el peronismo cuenta con la mitad más uno de las bancas, 24 sobre 46) es claro para los opositores, aunque algunos también abren la puerta a una negociación en la que la BUP no sea el único proyecto, sino que conviva con otros de interés para el peronismo, como la rehabilitación de la reelección indefinida de los intendentes (el año pasado, el Senado provincial dio media sanción a la eliminación de los límites de mandatos consecutivos para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, pero no avanzó con los jefes comunales).

Desde Pro, afirmaron a LA NACION que cuentan con “proyectos presentados y vueltos a presentar [sobre aplicación de la BUP] desde hace cuatro años, en el Senado y en Diputados”. Una fuente legislativa del partido que conduce Mauricio Macri indicó que hay charlas sobre el tema con distintos bloques opositores bonaerenses, “pero se necesita, sí o sí, del oficialismo”.

“En el Senado, aunque acordemos todos, ellos [por el peronismo] tienen mayoría propia. En Diputados, juntando a todos, la oposición llega matemáticamente, no sé si políticamente. Se caería en el Senado. Para mí, es un combo: eliminación de las PASO, boleta única, reelecciones, elecciones simultáneas [con las nacionales] o separadas. Esos cuatro temas se van a discutir juntos”, consideró la fuente de Pro consultada.

La negociación que incluya a la BUP y las reelecciones indefinidas, entre otros temas, no genera entusiasmo en el peronismo, al menos por ahora. “No veo posible esa negociación, ya que tenemos el número de manos para evitar la boleta única. Creo que las PASO seguirán, a menos que las anule el gobierno nacional. Y las reelecciones indefinidas, creo que saldrán”, señaló un dirigente del peronismo legislativo a LA NACION.

La Boleta Única de Papel (BUP) que se usó en la última elección nacional Captura

“Yo creo que vamos a avanzar, por lo menos en Diputados”, sostuvo un hombre de la Unión Cívica Radical, a propósito de la mayoría peronista en la Cámara de Senadores. Otra fuente de la UCR recordó que hay proyectos sobre la BUP en el bloque y adelantó que hubo conversaciones con bancadas como las de Nuevos Aires y la Coalición Cívica. “Una vez que se constituyan las comisiones, vamos a trabajar con los que tenemos puntos en común para ver si podemos unificar. La idea es hacer las charlas y convocar”, sintetizó la fuente radical.

La Libertad Avanza presentó un proyecto de BUP a fines del año pasado, en la Cámara de Senadores. En Diputados, además de las señaladas, hay iniciativas de Nuevos Aires (bloque que preside Gustavo Cuervo) y en espera está la Coalición Cívica (bancada liderada por Andrés de Leo), que prevé presentar su proyecto de ley cuando se inicie el período ordinario de sesiones, que comienza este lunes con el discurso del gobernador Kicillof. “No hay conversaciones concretas, pero el tema está en el ambiente”, describió un informante ligado a un bloque opositor de la Cámara de Diputados.