El debate por la boleta única, en vivo: el minuto a minuto en Diputados de la discusión de un proyecto clave

11:55. Hay quorum, inicia la sesión

Con la presencia de 131 diputados, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, da inició a la sesión especial.

11:50. Reunión del Frente de Todos: no conformarán la comisión de Asuntos Constitucionales

Previo a la sesión, se reunió el bloque del Frente de Todos, comandado por Germán Martínez. Allí acordaron que no avalarán la moción opositora de emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto para que se traten los proyectos de Boleta Única. No estuvo presente Máximo Kirchner quien tampoco llegó para el arranque de la sesión.

Sesión especial en Diputados. Sergio Massa y Germán Martínez Silvana Colombo

11:44. La denuncia pública de Yasky

El diputado nacional del Frente de Todos y jefe de la CTA, Hugo Yasky, es uno de los promotores de la movilización de protesta que habrá esta tarde en contra de la Corte Suprema. “Están planteando un impedimento de Espacio Pública en Plaza Lavalle. No nos dejan poner el escenario. Lo vamos a denunciar, y lo diré en el recinto”, advirtió el sindicalista en radio El Destape. Yasky está en el recinto para participar de una sesión en la que se debatirá el proyecto de boleta única, entre otros.

11:38. Ingresan los primeros diputados al recinto

Los diputados empiezan a tomar posesión de sus asientos mientras esperan la llegada de los demás para alcanzar el quorum.

María Eugenia Vidal llega a la sesión especial en Diputados Silvana Colombo

Sesión especial en Diputados. José Luis Espert Silvana Colombo

11:32. Finalizó la reunión de labor parlamentaria

Terminó la reunión de Labor Parlamentaria de la cual participaron los jefes de todos los bloques y las autoridades del cuerpo. El acuerdo central fue intentar quesea una sesión rápida. Sin embargo, estiman que no durará menos de diez horas.

11:40. Cannabis, HIV y la construcción: los otros tres proyectos

Tras debatir el proyecto sobre la boleta única, los diputados tienen previsto sancionar tres iniciativas de consenso. Por un lado, los proyectos de regulación del cannabis medicinal que plantean reglamentar la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal. Para dicho objetivo, promueven la creación de una agencia reguladora (Ariccame).

También llegará al recinto una prórroga del incentivo a la actividad de la construcción, un proyecto que cuenta con la firma de Massa y el jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo. Busca impulsar beneficios tributarios para el sector de la construcción, como el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para proyectos inmobiliarios en el país.

Por último, el proyecto de la nueva ley de VIH que pretende declarar de interés público a la respuesta integral a la infección por el VIH. Promueve que el acceso al tratamiento debe estar garantizado tanto por la salud pública como la privada y toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además busca crear un régimen de jubilación especial para quienes acrediten al menos diez años desde el diagnostico y veinte años de aportes jubilatorios.

11:30. Ocho proyectos para una sola boleta

Los especialistas aseguran que los debates electorales deben llevarse adelante en años no electorales. En la convocatoria dirigida a Massa, los diputados opositores incluyeron ocho iniciativas para imponer la boleta única de papel en los comicios nacionales. Una de ellas, la que encabeza el temario de la sesión, fue consensuada por legisladores de distintos bloques -incluso del oficialismo- y, además, fue presentada en simultáneo en la Cámara baja y en el Senado.

Se presentó el año pasado y propone modificar el Código Nacional Electoral para aplicar el uso de la boleta única de papel en las elecciones para las categorías nacionales, es decir, presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur.

11:15. Con la boleta única en el temario, se reactiva el Congreso

Tras casi cuatro meses sin sesionar, el Congreso retoma su funcionamiento. Finalmente, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo y evitaron la “guerra de sesiones”: acordaron realizar una única sesión donde el primer tema a debatir será la boleta única de papel y, luego, se buscará dar media sanción a las iniciativas propiciadas por el oficialismo.

La situación se destrabó ayer. La oposición había convocado a una sesión especial para este jueves en busca de tratar el proyecto de la boleta única de papel para las próximas elecciones, pero el oficialismo jugó fuerte y llamó a otra sesión especial, una hora antes, con un temario que contenía tres iniciativas de consenso: los proyectos de regulación del cannabis medicinal, una prórroga del incentivo a la actividad de la construcción, y la declaración de interés público a la respuesta integral a la infección por el VIH. Si conseguía quórum podría evitar que la boleta única llegara a tratarse. Finalmente, ayer por la tarde, en el despacho de Sergio Massa, llegaron a un acuerdo.

11.10. Los números de un Congreso frenado

En lo que va del año, el Congreso sancionó una sola ley: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recién esta semana, las 14 comisiones que fueron conformadas en la Cámara baja arrancaron con su agenda, aún restan constituir otras 32. Pese a tan bajo rendimiento, ya consumió $15.000 millones para su funcionamiento, casi el 40% del presupuesto asignado.

Proyectos no faltan. Desde el 1° de marzo -fecha de inicio de las sesiones ordinarias- hasta ahora los diputados presentaron 1940 iniciativas. Casi todos fueron girados a sus comisiones respectivas, pero como la mayoría no se conformó aún, no pueden avanzar en su tratamiento.

Bienvenidos a la cobertura en vivo, minuto a minuto, de una jornada clave en la Cámara de Diputados, que debatirá el proyecto de ley para implementar la boleta única para las elecciones nacionales.