Dinero en la nube y las nuevas plataformas multidivisas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 23:19

Desde esta columna, vengo cubriendo hace tiempo y con mucho entusiasmo los avances en el plano tecnológico financiero. Fue así que comencé a hablarles del Bitcoin allá por 2013, del imparable avance de las fintech ya en 2017 y de Ethereum y el "dinero inteligente" en 2018.

En esta ocasión, quiero presentarles una variante que llegó al país hace muy poco, es desconocida por casi todos y promete revolucionar las finanzas digitales: las plataformas multidivisas, que toman un poco de cada desarrollo tecnológico en materia financiera.

Trataré de resumir la enorme cantidad de beneficios que su uso puede generar, no solo en términos de libertad financiera, sino también en el plano laboral. Simplificando un poco, estamos hablando de un Uber de las finanzas, donde cualquier persona con requisitos mínimos puede trabajar de "cajero virtual", realizando operaciones entre distintas plataformas de pago, bancos y billeteras virtuales; cobrando comisiones por cada operación realizada.

¿Qué son y qué ofrecen las nuevas plataformas multidivisas?

El coronavirus Covid-19 le asestó un fuerte golpe a la globalización en lo que refiere al turismo y al intercambio de mercancías, pero al mismo tiempo favoreció a la globalización de las finanzas digitales: las fronteras de los países están cerradas para las personas, pero más abiertas que nunca para el dinero.

Así lo entendieron fintech estadounidenses como Uphold y Airtm, que en la Argentina ya ofrecen una amplia variedad de servicios, entre los que podemos destacar: la inversión de tus pesos en dólares, libras esterlinas, bitcoins, otros criptoactivos, oro y plata; la obtención de un mejor precio por tus dólares atrapados en plataformas de pago como Paypal, Skrill o similares; la transferencia de dinero sin costo entre usuarios de la misma plataforma; la generación de ingresos trabajando como "cajero virtual" de otros usuarios en distintas plataformas; la carga de saldo en "tarjetas virtuales" que luego se podrán utilizar para compras online; y mucho más.

Lo que intuyen, queridos lectores, es cierto: el beneficio de usar estas plataformas es mayor cuanto más marcadas son las restricciones financieras en el país del que proviene el usuario.

¿Cómo funcionan las plataformas multidivisas?

Mientras que uphold se parece más en su naturaleza a una casa de cambios, Airtm ofrece un perfil más P2P, semejante al modelo de negocios de AirBnb.

De todos modos, el concepto general que las identifica es el de "dinero en la nube": dinero digital que puede transferirse entre usuarios sin problemas.

Veamos el paso a paso en Airtm para una persona que quiere invertir pesos depositados en el banco, convirtiéndolos momentáneamente en dólares:

1. Abrir la cuenta en Airtm (demora apenas unos minutos). Si el usuario la utilizará luego para hacer operaciones con saldos en, por ejemplo, Paypal o Mercado Pago, deberá coincidir el mail registrado en la apertura de cuenta con el que utilice en esas plataformas.

2. Fondear la cuenta de Airtm. El dinero no se envía a Airtm, sino a un "cajero virtual" verificado de esa plataforma. Cuando el cajero confirma la transferencia, Airtm acredita el importe en la cuenta. Estas transferencias están siempre garantizadas por Airtm, que monitorea todo el proceso (al igual que Airbnb o Uber) y se acredita en "DólarAirtm", que maneja un tipo de cambio similar o más bajo que el paralelo. Para realizar esta operación, se debe elegir el método de fondeo (transferencia bancaria, tarjera de crédito o débito, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Bitcoin, otras criptomonedas o efectivo a través de canales como Rapipago o Pago Fácil) y realizar una solicitud de fondeo mediante un simple click. El cajero virtual que aceptó la solicitud enviará dentro de la misma plataforma las instrucciones. Podremos chatear con él durante todo el proceso, que puede demorar desde un par de minutos hasta un par de horas. Una vez que la plataforma nos avisa que se acreditó el dinero, confirmamos la operación y calificamos al "cajero virtual".

3. Cuando los dólares Airtm son acreditados, podremos hacer lo que queramos con ellos. Hay quienes prefieren dejarlos quietos y esperar que se aprecien en relación con el peso si el dólar paralelo sube y quienes optan por invertirlos en las distintas opciones antes mencionadas.

4. El retiro de dinero es como el fondeo, pero a la inversa. Supongamos que el dólar paralelo se apreció frente al peso y pasó a operar a 150. Si queremos hacernos de los fondos, realizamos una solicitud de retiro y elegimos la opción deseada. Podemos volver a transferirlos a nuestra cuenta bancaria o retirarlos en efectivo en los canales habilitados, entre otras muchas opciones. Nuevamente un cajero virtual recibe la solicitud, pero en este caso nosotros debemos darle las instrucciones sobre la cuenta destino donde debe enviar el dinero. Una vez que los fondos se nos acreditan en nuestra cuenta, confirmamos la operación y calificamos al cajero virtual.

Conclusión y riesgos a tener en cuenta

Si bien parecen plataformas confiables debido a que se encuentran bajo jurisdicción estadounidense y su negocio se basa justamente en que no existan estafas a los clientes, se debe tener en cuenta que no son bancos y los controles pueden no ser muy estrictos. En consecuencia, no es recomendable dejar saldos importantes durante mucho tiempo en las cuentas de estas plataformas. Conviene utilizarlas para transferir dinero o realizar inversiones de corto plazo en distintos activos de nuestro interés.

Por otra parte, aunque el costo de cada operación es realmente muy bajo, los movimientos de fondeo y extracción pueden no serlo dependiendo desde donde estemos enviando el dinero. Por ejemplo, si transfiero dólares desde Paypal con el objetivo de terminar haciéndome de pesos, en el medio recibiré 8,20 dólares Airtm por cada 10 dólares que tenía en Paypal, con lo que habré perdido un 18% respecto del dólar paralelo, aunque le habré ganado al oficial (en la comparación con la venta de dólares a través de un banco).

Este tipo de operaciones en la nube pueden resultan muy beneficiosas para las pymes que venden por Internet y cobran mediante plataformas electrónicas como Mercado Pago, que solo desde el 20 de marzo sumó 35.000 empresas medianas y pequeñas a su cartera de clientes.

Enviar pesos depositados en el banco y retirar bitcoins hoy es posible. Enviar dólares Paypal y retirar pesos en efectivo a precios más cercanos al dólar paralelo y al oficial también lo es. Enviar bitcoins y cargar una tarjeta virtual para realizar compras por Internet es otra de las combinaciones que permiten las nuevas plataformas multidivisas. Enviar pesos y retirar stablecoin en dólares también.

Ahora sí, llegó el turno de terminar esta columna con la conclusión más importante de todas: esta vez los grandes beneficiados no parecen ser los bancos ni las grandes instituciones financieras, sino más bien los ciudadanos y las pymes, que cuentan con mayor flexibilidad para manejar su dinero en Internet. Ojalá así sea.