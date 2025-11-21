Kevin Spacey aseguró que su situación financiera es muy mala: “Literalmente, no tengo hogar”

Los tiempos de gloria terminaron y a pesar de que hace unos meses Kevin Spacey volvió a los sets, su situación financiera es complicada. Las acusaciones y denuncias en su contra por acoso y abuso sexual lo obligaron a hacer un parate en su carrera y, en una reciente entrevista, el protagonista de House of Cards y Belleza americana aseguró que no tiene hogar.

El actor estadounidense Kevin Spacey llega al Tribunal Penal Central de Londres para asistir a su juicio tras ser acusado de delitos sexuales contra tres hombres, en 2022 James Manning - PA Wire

“Vivo en hoteles, en alojamientos de Airbnb, cerca de donde me toca trabajar. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, declaró el dos veces ganador del Oscar, de 66 años, al Telegraph en un artículo publicado el miércoles pasado.

El actor se enfrentó a su primera acusación de conducta sexual inapropiada en 2017. En aquel momento, cuando trascendió la denuncia, su estrategia fue sorpresiva: en un video que compartió en sus redes, negó las acusaciones y se declaró abiertamente gay.

Kevin Spacey reapareció con un video para defenderse de las acusaciones de abuso - Fuente: YouTube

En los años siguientes, salieron a la luz varias acusaciones más, por acoso y abuso sexual, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Sin embargo, fue absuelto de los cargos tanto en Nueva York, en 2022, como en Londres, en 2023.

“Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos”, le contó el actor al medio británico. Y agregó: “He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”. En consecuencia, Spacey describió su situación financiera como “mala” y explicó que a pesar de que se aseguró que estaba en bancarrota, nunca se llegó a ese punto.

En mayo de este año, en una entrevista televisiva con Piers Morgan, el actor aseguró que estaba endeudado en “muchos millones” de dólares. “No tengo nada, y todavía debo muchas facturas por cuestiones legales que no puedo pagar”, reveló Spacey entre lágrimas en aquel momento. En esa misma entrevista, reveló también que su casa de Baltimore estaba siendo embargada.

“Van a subastar mi casa. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas en un depósito”, le dijo al presentador. “No sé muy bien dónde voy a vivir ahora”. En ese momento, comentó que había vivido en esa ciudad desde 2012.

La mansión de Baltimore que Spacey compró en 2012 y debió abandonar este año www.themeadows.com

En rigor, a mediados de 2024 The Baltimore Banner informó que Sam Asgari, un inversor inmobiliario de Bethesda, fue quien se quedó con la propiedad de 840 metros cuadrados luego de pujar con una oferta de 3.240.000 dólares en una subasta. A pesar de esto, el reconocido actor, siguió viviendo allí y según se indicaba en aquel momento, se negaba a abandonar la mansión. Allí comenzó un proceso judicial para lograr su desalojo que parece haber terminado recién este año.

El actor informó que luego de haber abandonado su mansión, tuvo que dejar todas sus pertenencias en un depósito www.themeadows.com

“Uno lo supera. De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida de mi carrera, cuando me instalaba en los lugares en los que había trabajo”, le explicó Spacey a Telegraph esta semana. Y aclaró: “Todas mis pertenencias están guardadas y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo”.

En declaraciones a ese medio, el actor afirmó que en los últimos tres años ha realizado seis películas, entre ellas Holiguards, que él mismo dirigió y en la que comparte cartel con Eric Roberts y Dolph Lundgren. Sin embargo, aún no ha vuelto a ser contratado por un gran estudio ni plataforma de contenido, luego de haber sido despedido de House of Cards cuando estalló el escándalo de las denuncias en su contra.

De todos modos, no pierde las esperanzas de volver al recuperar el lugar de privilegio que alguna vez ocupó: “Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar”, ​​aseguró “Y eso sucederá en el momento oportuno. Pero también diré que tengo la sensación de que la industria parece estar esperando la autorización de alguien que ocupe un puesto de enorme respeto y autoridad”.

Spacey, en junio, durante una aparición pública en Milán Claudio Furlan - LaPresse

“Creo que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana a Evan [Lowenstein, su representante], todo habrá terminado. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame”, explicó, a modo de ejemplo.

El 20 de mayo, Spacey volvió a ser el centro de atención al recibir un premio a la trayectoria del Better World Fund en Cannes, Francia. Durante su discurso de agradecimiento no pudo evitar referirse a la catarata de denuncias que lo señalan como depredador sexual y a los cambios que atravesó su carrera y su vida desde que se dio a conocer la primera acusación: “No estoy enojado, ni amargado, ni resentido, sino más presente, más amoroso, más comprensivo y más indulgente que nunca en mi vida”, aseguró.