Dos desenlaces igualmente riesgosos para la guerra

NUEVA YORK

La semana pasada no despej贸 la bruma sobre la guerra en Ucrania: la significativa fecha del 9 de mayo, que conmemora la victoria sovi茅tica sobre la Alemania nazi, lleg贸 y pas贸 sin que Rusia cambiara su estrategia b茅lica.

Putin presenci贸 el desfile militar y pas贸 revista a los misiles bal铆sticos intercontinentales, pero no hizo ninguna declaraci贸n de fingida victoria ni anunci贸 una escalada que ponga en pie de guerra a la naci贸n, con reclutamientos masivos. As铆 que los planes de Rusia parecen seguir siendo los mismos, o sea una guerra de desgaste en el sur y este de Ucrania, abandonando b谩sicamente su pretensi贸n de un cambio de gobierno, para enfocarse en conservar territorio que eventualmente pueda anexarse a la Federaci贸n Rusa.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, es una especie de reivindicaci贸n estrat茅gica. A pesar de las fanfarronadas sobre su papel en el abatimiento de objetivos rusos, Estados Unidos ha aumentado su ayuda a Ucrania 鈥搃ncluido un paquete de 40.000 millones de d贸lares que con certeza aprobar谩 el Senado esta semana鈥 sin provocar una escalada temeraria de Rusia como respuesta. La televisi贸n estatal rusa hace redoblar los tambores diciendo que una guerra subsidiaria alentar铆a a Mosc煤 ha subir un escal贸n hacia una conflagraci贸n b茅lica m谩s extendida, pero hasta ahora ning煤n funcionario del Kremlin ha dicho nada parecido.

Ese 茅xito norteamericano, sin embargo, entra帽a nuevos dilemas estrat茅gicos. Sobre los pr贸ximos seis meses de guerra se ciernen dos escenarios. En el primero, Rusia y Ucrania hacen avances y retrocesos territoriales en peque帽as cuotas, y la guerra se enfr铆a gradualmente hasta convertirse en un 鈥渃onflicto congelado鈥. En esas circunstancias, cualquier acuerdo de paz duradero implicar铆a concederle a Rusia el control de alg煤n territorio conquistado en Crimea y el Donbass. Pero Mosc煤 se llevar铆a una clara recompensa por su agresi贸n, m谩s all谩 de lo que Rusia haya perdido en el curso de la invasi贸n. Y dependiendo de cu谩nto territorio tuviera que ceder, Ucrania quedar铆a mutilada y debilitada, a pesar de su 茅xito militar.

As铆 que ese acuerdo tal vez sea inaceptable para Kiev, Washington o para ambos gobiernos. Pero la alternativa 鈥搖na situaci贸n estanca permanente y siempre a punto de volver a una guerra de bajo grado鈥, tambi茅n dejar铆a a Ucrania mutilada y debilitada, dependiente de las remesas de dinero y equipo militar occidentales, incapaz de dedicarse con tranquilidad a la reconstrucci贸n del pa铆s.

De hecho, el consenso pro Ucrania en Estados Unidos ya se est谩 fracturando por la magnitud de los env铆os, as铆 que no es seguro que a los gobiernos de Biden o de Zelensky les convenga apostar a largo plazo a una estrategia de conflicto congelado, que en menos de dos a帽os podr铆a necesitar el respaldo de un gobierno Donald Trump.

Hay otro escenario, sin embargo, donde ese dilema se diluye un poco y el estancamiento se rompe en favor de Ucrania. Es un futuro que seg煤n el ej茅rcito ucraniano est谩 al alcance de la mano, donde con ayuda militar pueden escalar sus modestas contraofensivas y hacer retroceder a los rusos, no solo a las l铆neas anteriores a la guerra, sino incluso totalmente fuera del territorio ucraniano.

Un ataque ruso con misiles Agencia AFP - Russian Defence Ministry

Ese es claramente el futuro al que Estados Unidos deber铆a aspirar, con una salvedad importante: que tambi茅n es el futuro donde una escalada nuclear rusa se vuelve m谩s plausible. Sabemos que la doctrina militar rusa prev茅 el uso de armas nucleares t谩cticas defensivamente, para cambiar el rumbo de una guerra perdida. Y debemos suponer que Putin y su c铆rculo consideran la derrota total en Ucrania como un escenario que amenaza su r茅gimen. Sumado todo eso, nos queda un mundo donde los rusos repentinamente son derrotados, y sus conquistas territoriales se evaporan, y el resultado es la situaci贸n militar nuclear m谩s sombr铆a desde el bloqueo naval de Estados Unidos a Cuba en 1962.

Es un dilema que me atormenta desde que me toc贸 moderar un panel en la Universidad Cat贸lica de Estados Unidos con tres pensadores de pol铆tica exterior de centroderecha: Elbridge Colby, Rebeccah Heinrichs y Jakub Grygiel. Sobre las virtudes del apoyo a Ucrania hasta ahora, no hubo fisuras. S铆 las hubo sobre el final de la guerra y el peligro nuclear. Grygiel recalc贸 la importancia de que Ucrania recupere territorio en el este y a lo largo del Mar Negro para ser relativamente autosuficiente en el futuro. Pero Heinrichs y Colby, en papeles de halc贸n y paloma, discutieron sobre cu谩l deber铆a ser la postura estadounidense en caso de que los r谩pidos avances ucranianos sean contrarrestados con un ataque nuclear t谩ctico de Rusia.

No es la pregunta inmediata, y solo ser谩 un problema si Ucrania empieza a obtener victorias relevantes. Pero como Estados Unidos est谩 armando a los ucranianos en una escala que parece tener la intenci贸n de posibilitar una contraofensiva, espero que en los niveles m谩s altos del gobierno est茅n manteniendo una versi贸n real del tire y afloje de Colby-Heinrich. Sobre todo, antes de que el tema que pase a ser un problema de supervivencia global.