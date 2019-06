Reseña: Contra la arrogancia de los que leen, de Cristian Vázquez

El curioso mundo de la lectura

Con un título provocador, Contra la arrogancia de los que leen recopila artículos que Cristian Vázquez (Buenos Aires, 1978) ha publicado en la revista mexicana Letras Libres: el resultado es un libro que aborda los libros como objeto y las relaciones que se establecen con ellos. ¿Qué lleva a comprar un determinado libro? ¿Cuántos de ellos finalmente se leen o pasan a adornar las bibliotecas? ¿Hay que prestarlos, sabiendo que nunca van a ser devueltos, o cuidar celosamente nuestra biblioteca? ¿Cómo trata cada uno los libros? Hay quienes los subrayan y marcan y aquellos que los mantienen tan impolutos que no parecería que los hubieran siquiera abierto. ¿Es sensual ver a alguien leyendo un libro?

La recopilación cierra con el texto que le da nombre al volumen: la implacable arrogancia y actitud de superioridad de muchos de los que leen hacia aquellos que no lo hacen y están en todo su derecho de no gustar de la lectura. Con este remate, el autor termina de darles forma a una actitud frente a los libros y al acto de leer que van construyendo cada una de las piezas que componen el rompecabezas. Predomina una permanente mirada de afecto y respeto hacia el libro como transmisor del saber, como fuente de felicidad. Vázquez es pródigo en anécdotas propias que contribuyen a la empatía y sobresale su generosidad a la hora de citar textos o autores que sirven de fuente de posibles futuras lecturas. Más aún, logra con creces lo que postula: no espantar con teorías y sentencias a los no lectores, sino atraerlos con humildad a que se aventuren al fabuloso mundo de la lectura.

Contra la arrogancia de los que leen

Por Cristian Vázquez

Trama. 172 páginas$ 490