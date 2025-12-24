“Defendiendo lo indefendible”: qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros

“Este libro es un intento de entender el libertarismo”: así definió el economista estadounidense Walter Block (Brooklyn, 1941) su libro Defendiendo lo indefendible (Barbarroja-Innisfree), que el Presidente recomendó primero al ministro Federico Sturzenegger y que luego, por sugerencia de este, les regaló a miembros del Gabinete esta semana en la Quinta Presidencial de Olivos. Para Block, admirador y discípulo del economista estadounidense Murray Rothbard, los “indefensos indefendibles” son grupos o personas como “el empresario multinacional” y “el contrabandista”, así como también “el vendedor de bebés” y “el destructor de edificios emblemáticos”.

En librerías online y en Mercado Libre, el libro -de 250 páginas- cuesta $ 22.500. Block publicó tres tomos de Defendiendo lo indefendible y también Defendiendo la discriminación, donde avanza a paso firme en el terreno de la incorrección política. En la Argentina, su obra la distribuye y comercializa el Grupo Unión; Milei les encargó los ejemplares para regalar a los funcionarios. La “batalla cultural” no se libra solamente en estadios y canales de streaming.

Después de las elecciones presidenciales de 2023, el grupo editorial, que tiene sede en San Isidro, obsequió al Presidente con una biblioteca completa de su catálogo para la Quinta de Olivos. “Desde 2013, el Presidente compra todos los libros libertarios en nuestra librería”, dice Rodolfo Distel, director del Grupo Unión, a LA NACION. “Después de la foto de Milei y sus funcionarios con ejemplares del libro, recibimos varios pedidos de librerías y lectores”, agrega.

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos. Previo al inicio de la reunión, obsequió a cada uno de los miembros de su Gabinete una copia del libro "Defendiendo lo indefendible", del economista Walter Block.

La Oficina del Presidente difundió una foto del encuentro en la que se ve a los asistentes con un ejemplar del primer tomo de Defendiendo lo indefendible. La obra, publicada originalmente en 1976, aborda conceptos centrales del pensamiento libertario, como el principio de no agresión y la defensa de la propiedad privada, a partir de ejemplos y debates teóricos pro anarcocapitalistas expresados en diversos “personajes”, como “el cascarrabias”, “el especulador” y “el intermediario”, entre otros.

Fuentes cercanas a la Presidencia señalaron que el ensayo de Block representa “un desafío para abrir el pensamiento al libre mercado” y que, si se quiere avanzar en una agenda reformista (como la que propone el Gobierno), “hay que acostumbrarse a pensar fuera de la caja”. Días atrás, Block -cuyo nombre se convirtió en trending topic este martes en redes sociales- había agradecido públicamente a Milei por el interés en su trabajo: “Juntos, y junto con muchísimos otros defensores de la libertad, la libertad individual, la libre empresa y el movimiento libertario, estamos haciendo lo posible para promover la prosperidad y la justicia”.

“Defendiendo lo indefendible es un libro importante porque muestra cómo las acciones y los acuerdos voluntarios siempre crean valor para alguien y muy frecuentemente para la sociedad en su conjunto, incluso los que nos parecen repugnantes -dice a LA NACION Marcos Falcone, analista de Cato Institute, el principal think tank libertario de Estados Unidos-. Es un libro que no hace más que extender principios esenciales de la acción humana a una serie de actividades por lo general consideradas marginales. Un ejemplo es el de los prestamistas, que generalmente repudiamos si nos parece que cobran demasiado y entonces los llamamos ‘usureros’. Block muestra cómo su presencia es buena por más de que nos indigne su precio, porque permiten que exista crédito allí donde nadie más quiere prestar. Sin ellos, la situación de los que toman dinero prestado sería peor, no mejor. Hay otros ejemplos de profesiones que a mucha gente le causan rechazo, como el de las prostitutas, pero que también responden a una demanda de las personas que quieren pagar por sexo; por cierto, sin ellas estarían peor no solo los clientes, sino las propias oferentes del servicio que viven de su trabajo”.

Para Falcone, el hecho de que el Presidente haya recomendado el libro de Block “habla de su visión acerca de hacia dónde debería ir la sociedad: aunque haya obstáculos de todo tipo para liberalizar la Argentina, y en particular para desregular la economía y las profesiones, ese debe ser el norte del cambio”. Y agrega: “En el fondo el objetivo de Milei no es solo legal sino además cultural: su liberalismo implica aceptar que no debemos interferir en acciones o acuerdos donde no hay coacción, aunque no nos gusten”.

En redes sociales, la recomendación de Milei ocasionó duras críticas luego de que usuarios como los periodistas Bruno Bimbi y Martín Caparrós compartieran en sus cuentas de X un fragmento de la obra donde Block hace una suerte de defensa del trabajo infantil (que está penado por ley), en el capítulo “El que contrata niños”. El exministro de Cultura del macrismo, Pablo Avelluto, también se manifestó en contra de las ideas de Block. “Ningún otro libro explica con tanta honestidad a este gobierno. Defender usureros, explotadores, evasores y extorsionadores no es una metáfora: es el programa. El Estado como enemigo, la desigualdad como libertad y la crueldad como virtud”, posteó en X.

“Lo recuerdo -dice Falcone al respecto del polémico ítem-. El punto general de Block en todos los casos es el mismo: la prohibición de X deja en peores condiciones, no mejores, a la persona que de todas maneras necesite X, en este caso trabajar, y lo haga pese a que esté prohibido hacerlo. Pero en ningún lado Block festeja que un niño tenga que trabajar, como tampoco lo hace Milei”.

LA NACION también consultó a Iván Carrino, investigador asociado de Faro UDD en la Universidad del Desarrollo, en Chile, y profesor titular de Historia del Pensamiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. “Es que seguramente indigna tanto a la izquierda como a la derecha nacionalista y patriotera -sostiene-. Block es un autor puramente libertario que defiende tanto la legalización de las drogas como la prostitución, como hace un sector de la izquierda, pero por razones económicas”.

Para Carrino, que estuvo presente en la conferencia que Block dio en Buenos Aires años atrás, el gesto de Milei debe interpretarse como una ampliación de la agenda liberal que, dijo, hasta hace poco tiempo en el país no formaba parte del debate público. “Al menos por dos o tres días, periodistas, comunicadores y analistas políticos van a tener que leer a Block para poder expresarse al respecto”, bromea. Acerca de la cuestión del trabajo infantil, siguiendo la lógica de Block, asegura que la producción de riqueza en el capitalismo hizo que los niños dejaran de ser “bienes de capital” (mano de obra) para convertirse en “bienes de consumo” de familias que les pueden brindar educación y confort.