El descenso político de una Cristina Kirchner acorralada

A muchos les cuesta imaginar a Cristina Kirchner en el mustio ambiente de la Legislatura bonaerense . Se trata, por cierto, de un reducto particularmente desprestigiado, en especial después del escándalo suscitado en septiembre de 2023 por el descubrimiento de empleados ñoquis con contrataciones ficticias, cuyos sueldos terminaban, al menos en buena parte, en los bolsillos de sus empleadores de la casta política: el caso del ya tristemente célebre “Chocolate” Rigau.

Es verdad que los antecedentes de Cristina Kirchner en escándalos de corrupción podrían hacerla digna de ocupar un escaño en ese agujero negro de la política en que se ha convertido la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, casi nadie ve a la expresidenta y exvicepresidenta de la Nación en el medio de la rosca y la negociación de votos en ese ámbito parlamentario.

El propio spot que lanzaron en redes sociales quienes diseñan su estrategia mediática, un día después de que Cristina confirmara su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense lo dice todo. “No hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades” , afirma la voz en off. Aunque se busque transmitir lo contrario, el mensaje no hace más que ratificar que la Legislatura bonaerense es efectivamente una tribuna menor para quien “ya fue casi todo”.

Se señala también en el spot que la otrora primera dama, senadora nacional y presidenta de la Nación “podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia”. Y se añade que “no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande”. La propia propaganda kirchnerista confirma así el descenso político de su líder.

Existe coincidencia en que el apuro de Cristina Kirchner por lanzar su postulación con vistas a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, más que con una cuestión derivada de la lucha interna en el peronismo bonaerense, se vincula fundamentalmente con la necesidad de anticiparse a una muy probable decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratifique su condena por corrupción en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Si los jueces del máximo tribunal de la Nación rechazasen el recurso de queja presentado por los abogados de Cristina Kirchner antes del 19 de julio -fecha en que vencerá el plazo para presentar listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires-, la expresidenta debería empezar a cumplir su condena y quedaría inhabilitada. Una vez lanzada a la carrera electoral, a Cristina le resultará más fácil denunciar su persecución y proscripción si la Corte confirmase la sentencia en lo inmediato. Y si el proceso judicial se demorase más tiempo y ella resultase elegida legisladora, gozaría de fueros como para enfrentar una orden de detención, cuando esta tenga lugar. Así las cosas, parece quedar claro que el anuncio de su candidatura obedece más a motivaciones judiciales que políticas .

Si bien no hay certezas sobre el momento en que la Corte se pronunciará sobre el recurso de queja presentado por la exmandataria, los antecedentes indican que los tres miembros del tribunal -Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz- rechazarían el recurso de queja y ratificarían así la sentencia contra Cristina Kirchner emitida por un tribunal oral y confirmada por la Cámara de Casación. Ya un exmiembro del máximo tribunal como Juan Carlos Maqueda advirtió que “la Corte no puede dedicarse a revisar una sentencia cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común” y que “si no hay una cuestión constitucional, no hay que apartarse de la sentencia de Casación”.

En las últimas horas, ganaron terreno versiones de que la Corte podría sellar la suerte de Cristina Kirchner más temprano que tarde, y de que la condena podría quedar ratificada antes de la fecha límite para la inscripción de las listas de candidatos en la justicia electoral bonaerense.

Pese a que la situación de la expresidenta sería desesperante, en los últimos días, el debate sobre qué hacer si Cristina es candidata en la tercera sección electoral se extendió por los despachos de funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza. El rumor de que Daniel Parisini -más conocido como el gordo Dan- pudiera enfrentarla en ese distrito comenzó a correr rápidamente, hasta que fue descartado por el hecho de que esta figura del mundo digital libertario no es bonaerense ni tiene residencia en la provincia. Más tarde, aparecieron otros nombres y empezó a cobrar fuerza la idea de una figura joven, como Lucas Luna o Macarena Alifraco -ambos tienen en común su experiencia como influencers en las redes sociales-, aunque también sonó el nombre de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto de la Nación proveniente de Quilmes. Otros libertarios apostarían por la abogada Leila Gianni, una exmilitante massista de La Matanza que se convirtió al mileísmo y que pasó por el Ministerio de Capital Humano.

Particularmente interesante es analizar cómo es vista hoy Cristina Kirchner por la opinión pública . El más reciente sondeo de Giacobbe Opinión Pública, efectuado entre 2500 personas en el ámbito nacional desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio, le asigna a la expresidenta una imagen positiva del 27,5%; una percepción negativa del 57,6% y una regular del 12,8% (el 2,2% no sabe o no contesta). La imagen del gobernador Axel Kicillof es levemente mejor: 30,6%, positiva; 57,4%, negativa, y 8,4%, regular (3,6% no sabe o no responde).

Poco antes se había conocido una encuesta de CB Consultora, llevada a cabo entre el 23 y el 27 de mayo en la tercera sección electoral (La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes) en la que se consultó a 395 ciudadanos. Según este relevamiento, el 53,3% de los entrevistados en los distritos donde la expresidenta sería candidata tiene una opinión negativa sobre Cristina Kirchner (42,4%, muy mala, y 10,9%, mala), mientras que el 46,2% posee una opinión positiva (29%, muy buena, y 17,2% buena). El 30,1% de los encuestados afirma que seguramente votaría a la líder del kirchnerismo; el 20,8% indica que podría votarla; el 45,5% asegura que nunca la votaría y el 3,6% no sabe o no contesta. De esta manera, Cristina Kirchner tendría un piso electoral que rondaría el 30% de los votos y un techo que podría alcanzar el 50,9% en la sección electoral más populosa de la provincia (unos 5 millones de votantes)

Finalmente, un sondeo de la consultora DC, concluido hace 48 horas entre 2160 personas en el orden nacional, indica que, aun cuando Cristina Kirchner triunfase en las elecciones bonaerenses de septiembre, para el 80,9% de los consultados, el país no la votaría y solo el 19,1% considera que ese éxito provincial la posicionaría para una futura candidatura presidencial.