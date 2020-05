El mapa del cólera que, en 1854, cambió el modo de combatir las epidemias

Mapa creado por Sir John Snow de la epidemia de cólera de 1854. Crédito: Shutterstock

En Londres, a mediados del siglo XIX, un médico llamado John Snow plasmó en un gráfico la información recolectada durante un brote de cólera; gracias a esa representación visual, descubrió cómo frenar la expansión de la enfermedad e inauguró un método que hoy forma parte de las acciones sanitarias

Londres, 1854: el cólera asola la ciudad. Dos hombres atraviesan la niebla de uno de los barrios más degradados de la mayor urbe del planeta. En patios interiores y azoteas se crían cerdos, gallinas y otros animales domésticos que corren por las calles. La bosta de los caballos que tiran de los carruajes de los ciudadanos más pudientes se acumula en las calles. Todos los londinenses están obligados a vaciar los pozos ciegos de los sótanos donde depositan los excrementos y arrojarlos al río. Hasta tal punto es insoportable el hedor, que las autoridades creen que en esa emanación está la causa de la peste. Las llaman miasmas, las consideran el resultado de la evaporación de la sangre y la descomposición de la tierra, y suponen que ingresan al cuerpo con la respiración, lo contaminan y lo enferman mortalmente. En las miasmas, argumenta el químico alemán Justus von Liebig, se encuentra la causa de las epidemias de viruela, sífilis y, en este caso, cólera. Los que pueden huyen al campo en busca de aire sano. La mayoría permanece encerrada en sus casas.

El aspecto de los dos hombres les distingue de sus dickensianos vecinos: prostitutas -principal fuente de ingresos del barrio-, borrachos, niños ladrones. Son el párroco Henry Whitehead y el doctor en medicina sir John Snow. El título se lo ha concedido la reina Victoria hace apenas un año, tras atender su octavo parto mediante el uso de la anestesia con cloroformo. Sacerdote y médico son caras conocidas en el barrio.

Sir John Snow creador del mapa de la epidemia de cólera de 1854. Crédito: Shutterstock

Causa desconocida

Hace poco más de una semana ambos atendieron el cuerpo y el alma -cada uno desde su especialidad-de Francis "Babe" Lewis, un bebé de apenas cinco meses (aunque algunas fuentes aseguran que el doctor Snow nunca atendió al niño, lo cierto es que este caso fue el que puso al médico en alerta). Concretamente: el 28 de agosto los padres acudieron a la consulta médica con el niño aquejado de agudas diarreas. No se pudo hacer nada para salvarle la vida. Fue la primera víctima -y por lo tanto el origen- de la epidemia de cólera que asola al barrio. Si bien las epidemias de cólera se suceden cada cierto tiempo, la de este septiembre de 1854 es especialmente virulenta: en menos de una semana, desde el caso de "Babe" Lewis, han muerto alrededor de setecientas personas, cerca del 10% de la población del Soho londinense. Si la causa está en el aire, la muerte está en todas partes. Sin embargo, el doctor John Snow consiguió localizar sobre un mapa quinientas cuarenta y una de estas muertes y observó que se aglutinan en una área muy concreta. Los casos más distantes están apenas a cuatrocientos metros, y en los márgenes hay menos casos que en el centro. Pareciera que existe un epicentro del mal. Allí es donde médico y sacerdote se dirigen: un albergue para pobres con capacidad para quinientas almas, que solo registra cinco casos aunque está rodeado de muertes. ¿Casualidad?

Distintas teorías

Hombres y mujeres andan con la cabeza baja, tapándose la boca y la nariz, tosiendo en el interior del codo. Snow va a cara descubierta; el famoso medico sospecha, contra de la opinión de colegas y autoridades, que los agentes causantes de la enfermedad no se encuentran en el aire, sino en el agua. Cinco años atrás publicó su teoría On the Mode of Communication of Cholera , donde ya sostenía que el contagio se producía al ingerir alguna substancia "mórbida". Ha observado que no necesariamente alguien que viva en el mismo ambiente que un aquejado de cólera se enferma. No obstante, es innegable que los casos se aglutinan, y que por lo tanto existe algún factor contaminante. El canal más universal, después del aire, es el agua. Además, en el caso del cólera, los primeros síntomas tienen que ver con el aparato digestivo: diarrea, vómitos, deshidratación. El doctor Snow ha estado analizando el abastecimiento de las dos empresas que distribuyen agua en la población del Soho: Lambeth y Soutgwaik and Vauxhall. La zona abastecida por Soutgwaik and Vauxhall cuenta con ocho veces más casos de muertes que la abastecida por Lambeth. Recogen el agua de dos partes claramente separadas del río Támesis.

La visita al albergue apuntala la teoría del doctor Snow: disponen de su propio abastecimiento de agua en el interior del recinto. No necesitan acudir al pozo que se encuentra en la calle, que no ha pasado desapercibido para Snow. Porque el pozo de la calle Broad está justo en el epicentro de su mapa.

A pocos metros del albergue, todavía más cerca del pozo sospechoso, se encuentra la cervecera Lion, donde no hay un solo caso. El dueño permite a los empleados tomar toda la cerveza que deseen gratis. Nadie toma agua.

Otro caso llama la atención del doctor, aunque justo por el motivo contrario que la cervecera y el cobijo para pobres: una de las finas líneas negras con las que representa cada muerte en su mapa está situada muy lejos del pozo de la calle Broad; de hecho, se encuentra fuera del Soho. Tras investigar el asunto, al doctor Snow ya no le queda ninguna duda de que el foco de la epidemia es el agua del pozo de la calle Broad. La línea negra alejada del resto corresponde a la señora Eley, que curiosamente se abastecía en él.

Datos en orden

La vivienda del primer infectado, el pequeño "Babe", se encuentra justo al lado de la fuente. Sus padres no habían seguido las instrucciones de vaciar los pozos ciegos donde se depositan los excrementos. Una investigación posterior llegará a la conclusión de que los pañales del pequeño fueron el origen de la epidemia.

El doctor Snow reclama a las autoridades que clausuren el pozo. Pese a no tener ninguna prueba concluyente, el mapa que ha estado trazando trasmite un claro mensaje visual al conectar incidencia con concentración. Las autoridades acceden y al poco tiempo los casos remiten.

Un año después, Snow defiende su teoría, con su ya famoso mapa, frente al comité formado para analizar la epidemia. Con Snow comienza la historia de los cambios en la gestión de la salubridad en las grandes ciudades. Su descubrimiento influyó en la organización de la salud pública y los sistemas de drenaje, toma de agua y su distribución.

El último brote de cólera en Londres se produjo en 1866. El doctor Snow había muerto ocho años antes y todavía faltaban cuatro para que Louis Pasteur elaborase su famosa Teoría germinal de las enfermedades infecciosas . Pero las autoridades de Londres habían quedado persuadidas de la certeza de las conclusiones del "Mapa del cólera del Soho", como ya se lo conocía. Todavía sin ninguna prueba empírica de que la enfermedad se contagiara con el agua, recomendaban a los ciudadanos que la hirviesen antes de consumirla, lo que sin duda contribuyó a que el impacto de este último brote fuera menor.

Una vista actual del Soho londinense, foco de la epidemia de cólera de 1854. Crédito: Shutterstock

Un método vigente

Más de ciento cincuenta años después, millones de habitantes del planeta siguen la evolución de la primera pandemia global de la historia en un portal digital que nos muestra sobre un mapamundi el número de casos de Covid-19 por zonas, con círculos rojos.

El estudio de las epidemias a partir de mapas convirtió al doctor John Snow en "el padre de la epidemiología". Hoy en día su método forma parte de cualquier acción de este tipo.

En 1992 se levantó en la actual Broadwick Street, a poca distancia de la ubicación original, una réplica de la fuente en honor al doctor Snow. Una pequeña inscripción en su base cuenta la historia. En el número 40 de la calle otra placa nos recuerda que la familia Lewis, causante del inicio de la epidemia, vivió allí.

Periodista e infógrafo

