Reseña: Las epidemias políticas, de Peter Sloterdijk

"Trump no es solo un mentiroso que llama mentirosos a los críticos de sus decisiones y a los desenmascaradores de sus mentiras. Él demuestra cómo se convierte la mentira en la era de su irrefutabilidad artificial". Estas palabras no fueron pronunciadas al calor de la contienda presidencial estadounidense actual; tampoco aluden al uso mediático del contagio de Covid-19 por parte del mandatario del país del norte. Forman parte de un artículo del filósofo alemán Peter Sloterdijk (Karisruhe, 1947), escrito en diciembre de 2018 junto con otros cuatro textos breves, incluido en Las epidemias políticas.

Sloterdijk es un filósofo de expresiones contundentes, pero no infundadas. La que citábamos al inicio surge a la luz de un examen de la relación entre la conciencia, la voluntad y la falsedad. El filósofo distingue cuatro modos de esa relación. En primer lugar, el error involuntario. En segundo lugar, la mentira. En el tercero, incluye a la superstición, la autosugestión y la ideología. Se da aquí una suerte de "pacto, medio consciente, medio inconsciente, entre los mentirosos y los engañados" en el que convergen la presencia de un ídolo sugestivo con la demanda por parte de quienes adhieren a la ideología o superstición. Pero el punto culminante de la relación entre conciencia, voluntad y falsedad lo encuentra el filósofo en la cuarta modalidad, la del cinismo contemporáneo. Se trata, en rigor, de la conjunción de un cinismo "de arriba", que acontece cuando "los gobernantes muestran que están cansados de llevar las máscaras de la hipocresía", y un cinismo "de abajo", el de aquellos que "se consideran muy pobres como para permitirse la comedia de la decencia". Lo que ambos tipos de cínicos tienen en común es que se consideran excluidos de una moral universal: "Quien rompe las reglas de la decencia se autofelicita por su realismo". En esta situación, es crucial el papel que juegan -según el filósofo- los medios. "Los medios de comunicación modernos son menos medios informativos que portadores de infecciones [.]. La profesión periodística generalmente no quiere entender que la frase 'la prensa miente' no es una señal partidaria, sino que formula un diagnóstico del sistema".

Como suele suceder con los textos de Sloterdijk, ante Las epidemias políticas el lector podrá indignarse, sorprenderse o entusiasmarse. Lo que no podrá es permanecer indiferente.

