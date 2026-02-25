Amazon retiró de la venta la novela gótica de una autora francesa por “promover” la pedofilia y el incesto

Tras el escándalo desatado en Francia por la novela autoeditada en formato electrónico en Amazon, Corps à Cœur [Del cuerpo al corazón], de la autora francesa Jessie Auryann, de 39 años, a quien se acusó de “trivializar la pedocriminialidad” y “atentar contra la integridad de los menores”, la plataforma retiró la obra de la venta. Según advirtieron usuarios en redes sociales, en la novela aparecen descripciones explícitas de abuso sexual a menores, incluidos bebés.

En la plataforma Change, el domingo se lanzó una petición online, que recogió más de 80.000 firmas, donde se exige el retiro del libro de las plataformas de venta (no solo Amazon) y la intervención de las autoridades responsables. Este martes, la agrupación francesa Face à la Inceste, presentó una denuncia contra la autora y los distribuidores. Horas después, Amazon eliminó el título de la plataforma.

Commercialisation par Amazon d’un livre faisant l’apologie de l’inceste : Face à l’inceste dépose plainte contre l’autrice et les revendeurs.



Notre communiqué 👇🏼 pic.twitter.com/6KuVmcN42P — Face à l'inceste (@Facealinceste) February 24, 2026

La novela de Auryann –clasificada como “un romance oscuro” y quinta en ventas hasta ayer– fue promocionada con un “booktrailer” en el que se oían llantos de bebés. En la novela, las criaturas son torturadas. Las novelas autoeditadas, como su nombre da a entender, carecen de una revisión editorial.

Aunque en el libro se incluye una advertencia que indica que el contenido es “solo para adultos”, los firmantes de la petición consideran que la novela “cruza una línea roja ética y legal”; más precisamente, el artículo 227-23 del Código Penal francés, que penaliza con tres años de prisión y multa de 75.000 euros la producción, distribución o comercialización de mensajes violentos, pornográficos o que atenten gravemente contra la dignidad humana, cuando sean susceptibles de ser vistos o percibidos por un menor.

En redes sociales, donde los comentarios negativos sobre la novela se multiplicaron, la autora defendió su libro. Alegó que la novela contiene “advertencias claras” y “avisos explícitos de activación desde las primeras páginas”, y que ella no aprueba los hechos que describe en la ficción, sino que explora “temas tabú”.

El diputado Antoine Léaument, del partido La Francia Insumisa, anunció en X que presentaría una denuncia ante Pharos [la agencia francesa que investiga ciberdelitos] y la fiscalía. “Me indigna descubrir extractos del libro en línea Corps à cœur, que presenta escenas explícitamente pedófilas de forma ficticia”, sostuvo.

“Nosotros, ciudadanos, lectores y actores de la industria del libro, afirmamos que la libertad de expresión es un derecho fundamental -se lee en la petición de la plataforma Change-. Sin embargo, este derecho no puede utilizarse como escudo para difundir contenido que viole las leyes obligatorias que protegen la integridad de los menores. El libro de Jessie Auryann, Corps à Cœur, cruza una línea roja ética y legal que exige acción inmediata”.

“En una era de mayor vigilancia contra la violencia sexual, publicar este tipo de escritos es un acto irresponsable que ignora el impacto social y psicológico del contenido publicado en línea”, remarcan y consideran que la novela en cuestión confunde “transgresión artística” con “apología de lo ilegal”.

“El ‘romance oscuro’ no debe servir como un ‘caballo de Troya’ para normalizar la pedofilia -sostienen-. Al retratar a menores en un contexto erotizado, la obra cruza la línea entre el romance y la promoción de delitos reales. [...] La trivialización de patrones depredadores bajo la apariencia de ‘ficción’ es un insulto a las víctimas y un riesgo para el cuerpo social”.

Por último, solicitan una “mayor vigilancia por parte de editores y distribuidores respecto a contenidos que involucran a menores” y el “reconocimiento de la responsabilidad de los autores conforme a la legislación penal aplicable”.

Ayer, Amazon había informado que la empresa tenía “estrictas normas de contenido” para los libros que se ofertan en la plataforma y que investigaría la denuncia. Poco después, la novela de Auryann fue eliminada de la plataforma.