En Perú, caos político, no económico

Cuando la presidenta peruana, Dina Boluarte, asumió el poder y se convirtió en la sexta mandataria del país en los últimos cuatro años, casi todos los diarios del mundo señalaron que Perú es uno de los países más inestables de América Latina y que vive en un estado de caos absoluto. No es así. Por extraño que parezca, Perú es uno de los países más estables de América Latina. El país tiene un Banco Central totalmente independiente, que ha sido dirigido por el mismo economista sensato durante los últimos 16 años, y una economía relativamente sólida. Perú tiene una de las tasas de inflación más bajas de América Latina y las mayores reservas de divisas de la región en relación con su economía.

Los presidentes peruanos van y vienen, pero la economía ha ido creciendo en las últimas tres décadas. Julio Velarde (70), el presidente del Banco Central de Perú, ejerce su cargo sin mucho drama. Está en él desde 2006, y antes había sido miembro del directorio del Banco Central en la década de 1990 y principios de la década de 2000. Velarde ha sobrevivido a presidentes de derecha e izquierda. El año pasado fue designado para un nuevo mandato de cinco años por el ahora expresidente Pedro Castillo, quien asumió el cargo el año pasado después de postularse a la presidencia en nombre de un partido marxista.

Castillo fue dejado cesante por el Congreso el 7 de diciembre, después de que intentó dar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Parlamento, poco antes de que los legisladores fueran a votar sobre su posible destitución por cargos de corrupción. Boluarte fue la compañera de fórmula de Castillo, y quebró con el partido marxista Perú Libre en enero. A pesar del caos político de Perú, la economía peruana crecerá un 3% este año. Se proyecta que crecerá un 2,9% el próximo año, lo que sería más que el crecimiento promedio de la región. La inflación anual de Perú será del 8,2% este año, en comparación con casi el 100% en la Argentina y el 160% en Venezuela. La inflación de Perú se ha mantenido en un solo dígito desde 1997. Las reservas de divisas del Perú están en $74.000 millones, las más altas de Sudamérica en relación con el tamaño de su economía.

Cuando lo llamé al día siguiente de la asunción de Boluarte y le pregunté si cada vez que hay un cambio de presidente no teme que lo despidan, Velarde me respondió, con la mayor naturalidad: “En realidad no. La verdad es que no ha habido conflictos importantes con el Poder Ejecutivo ni amenazas a la autonomía del Banco Central”, dijo. “La autonomía del Banco Central está bien garantizada en Perú”. Irónicamente, el Banco Central de Perú ha estado más a salvo de los ataques presidenciales que la Reserva Federal de EE.UU., cuyo expresidente Jerome Powell era criticado constantemente en 2018 por el entonces presidente Trump.

En cuanto a los secretos de la relativa estabilidad económica de Perú, además de la independencia del Banco Central, Velarde me citó el tipo de cambio flotante del país. A diferencia de otros países latinoamericanos, en Perú cualquier persona puede cambiar legalmente la moneda local por dólares estadounidenses y depositar sus ahorros en moneda extranjera en un banco peruano. Eso “atenúa la presión sobre la salida de capitales en momentos de tensión”, me explicó Velarde.

Obviamente, a Perú le iría mucho mejor si tuviera un sistema político menos caótico, donde más de una docena de partidos no estuvieran constantemente en guerra y conspirando contra el presidente de turno. Los candidatos presidenciales peruanos suelen ganar la primera vuelta con menos del 20% del voto, y no pueden formar coaliciones políticas una vez que llegan al poder. Aun así, es sorprendente cuánto ha crecido Perú en las últimas décadas a pesar de su caos político. Así que la próxima vez que escuchen que Perú es un país ingobernable, tómenlo con pinzas. La política de Perú es un desastre, pero el país tiene más estabilidad económica que muchos de sus vecinos. Su secreto es tener un Banco Central ferozmente independiente.

@oppenheimera