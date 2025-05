¿Era esto “hagan lío”?

¿Si la libertad avanza es porque retrocede el autoritarismo? ¿La propuesta republicana de Pro es la única o una más? ¿Un movimiento por la integración y el desarrollo es porque antes no había ni lo uno ni lo otro? ¿No existía justicia social previamente a la creación del Partido Justicialista ?

Parecen preguntas nimias, pero no las subestime, querido lector. Un nombre para bautizar una agrupación o sector partidario no es algo insustancial, como tampoco lo es la elección del que llevará un hijo, con la diferencia de que, en el caso de este último, se presume que será para toda la vida, salvo contadas excepciones. Tampoco lo es crear feriados a diestra y siniestra. “ Hagan lío ”, había dicho el entonces papa Francisco. Y el kirchnerismo propuso un feriado en su memoria. Uno más en la ya larga lista de días conmemorativos como si solo dejando de trabajar se pudiera recordar algo o a alguien.

Son igualmente “creativas” –por decirlo gentilmente- algunas acciones políticas tendientes a marcar territorio. Respecto de los nombres, un rápido vistazo a la lista de bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados de la Nación arroja varias curiosidades. Son 257 legisladores, pero uno, en absoluta soledad, conforma el bloque “Unidos”. Hay otro llamado “Republicanos unidos”, también compuesto por un solo diputado. Está el unibloque “Creo” –menos mal, si no, no sabríamos qué haría allí otro solitario diputado–.Y otro de 12 integrantes que eligió llamarse “Democracia para siempre”. Curioso porque uno no espera otra cosa de la casa de la ídem: el Congreso.

Las listas de bancadas del interior del país no le van en saga. Hay nombres aspiracionales: “Avanza Tucumán”, “Cambia Tucumán”, “Compromiso Tucumán” y “Trabajando por Tucumán”, todas en la Legislatura homómina, va de suyo. Otros identitarios como “Somos fueguinos”, en el parlamento de marras y como si hiciera falta aclararlo. Y lo mismo ocurre con la Legislatura salteña, donde conviven los bloques “Salta tiene futuro”, “Más Salta”, “Salta Federal” y “Salta independiente”. En esa misma casa, hay un ampuloso “Todos”, al que componen apenas dos personas. Y, curiosamente, el sector más numeroso allí –29 legisladores– es el Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, es decir, lleva el nombre del actual gobernador, lo que se dice un verdadero homenaje en vida (falta que le dediquen un feriado...). Por lo pronto, no estaría de más separar en el cuore legislativo los poderes que la Constitución ya se encargó de diferenciar.

En Neuquén hay un bloque llamado “Arriba”, una expresión geográfica optimista y pretendidamente inspiradora, tanto como “Despierta Chubut” en este último terruño. En Mendoza tallan las bancadas “De los jubilados auténticos” –¿Qué serán los otros?– y “Consumidores y ciudadanos”: interesante asociación.

También están los tiernos: “Bloque San Juan te quiero” y los que prefieren los infinitivos de la primera y segunda conjugación: “Hacer por Mendoza”, “Actuar” y “Crecer (San Juan), “Inspirar” (Santa Fe), Legislatura esta última que cuenta con una bancada de nombre muy particular: “Bloque del barrio para la gente”.