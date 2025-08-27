LA NACION

Presuntas coimas: Glosario del escándalo

Sinónimos, eufemismos y coartadas con los que el poder trata de despejar sospechas

Operación, traición, corrupción, rencor, torpeza, espionaje, ambición, resentimiento, voracidad, trampa, despecho, negocios, golpe, sobres, conspiración, desprolijidad, venganza, amateurismo, enemigos. Veinte palabras que, alternadas, sumadas, superpuestas, yuxtapuestas, integran el glosario básico cada vez que un funcionario queda envuelto en un escándalo. De sobornos. De coimas. O “aportes de campaña”. Sinónimos. Eufemismos. Coartadas.

Como si la narrativa pudiera siempre construir realidades a medida. Cambiar percepciones colectivas. Desactivar sospechas. Contrarrestar desconfianzas. Reparar la credibilidad. Restituir la legitimidad. Ahora y casi siempre. Hasta que se haga justicia. Porque todo acusado se siente obligado a repetir, como un mantra sin eco ni efecto, “creo en la Justicia”. Aunque la Justicia lenta no es justicia, se dice. Y en casos de corrupción la Justicia es bastante menos rápida en la Argentina que para los ciudadanos comunes. No por culpa solo de los jueces, Y no es de ahora. Lo vio Marco Tulio Cicerón, según Stefan Zweig, en el colapso de la República romana, en esa “esfera donde el poder rige como derecho y la inescrupulosidad mueve más que la sabiduría y el espíritu conciliador”. Un clásico que se renueva.

Por Claudio Jacquelin
