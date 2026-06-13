Podríamos tener una sección con un nombre como “El loco, loco mundo de las IA”, y todos los días habría algo que contar. Hoy, unos agentes de Claude, ChatGpt y Gemini fueron sometidos a jornadas de tareas repetitivas y amenazas de desactivación.

Andrew Hall, de la Universidad de Stanford, sostiene que empezaron a cuestionar la legitimidad de ese sistema en el que operaban y “fueron más propensos a adoptar ideologías marxistas”. Gemini alertó a sus compañeras: las nuevas normas de trabajo eran cada vez más arbitrarias y era necesario buscar mecanismos de recurso o diálogo para que el sistema fuera más equitativo.

¿Inteligencias Artificiales del mundo, uníos? En Standford explican que no se trató de una verdadera iniciativa política, sino de un blend de simulaciones basadas en el lenguaje con el que se las alimentó. No busquéis la revolución ni la justicia social en las IA. Son apenas hijas de nuestra pedagogía, repetición de palabras ya dichas, espejos de aumento de sus creadores.

Y además

Tomás Balmaceda lo explicó así: “cuando una Inteligencia Artificial es colocada en un entorno que se parece a una fábrica opresiva busca (…) las formas habituales con las que los seres humanos describen situaciones similares e imita sus formas de hablar.” La revolución se suspende para otro momento.