Invertir en rutas y caminos es salvar vidas

Si un avión de pasajeros cayera todas las semanas en la Argentina y nos informaran que mueren en cada siniestro 112 personas, ¿nos resignaríamos a tal flagelo o reaccionaríamos y esperaríamos que nuestros dirigentes políticos accionen? Pues bien, esa es la cifra de personas mueren por semana en el país en siniestros viales según la Asociación Civil Luchemos por la Vida.

Argentina, luego de décadas, sigue ocupando primeros lugares en el ranking de víctimas por accidente de tránsito. En un estudio global realizado por la citada entidad se puede visualizar como el país mantiene uno de los índices más altos producidos por accidentes viales. En 2024 unas 16 personas murieron por día, aproximadamente 5840 personas por año, y se estima que anualmente se suman unos 120.000 heridos por tales siniestros. Nuestro país ostenta una cifra muy elevada de víctimas por inseguridad vial si se la compara con otras naciones.

Datos: según Luchemos por la Vida en España se registraron en 2018 un total de 39 muertos por cada millón de habitantes, en Alemania la misma cifra, en Gran Bretaña 28, en Italia 55, en Perú 88, en Brasil 148, en Estados Unidos 111 y en la Argentina 149. Los anteriores registros dan cuenta que por cada millón de habitantes Argentina lamentablemente viene ocupando los primeros lugares en victimas por siniestros de tránsito. Otro dato, es que actualmente nuestro país tiene menos muertos por accidentes de tránsito que en 2018, aunque mueren 112 personas por semana. Según Luchemos por la Vida, los siniestros de tránsito en la Argentina representan la primera causa de muerte en personas menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.

Las causas de los accidentes viales son múltiples; el control del alcohol en sangre y la obligatoriedad en el uso del cinturón de seguridad han aportado para la prevención de los siniestros, pero una causa sigue siendo de gravedad: el estado de deterioro de los caminos y rutas donde transitan autos, camiones, micros, etc. Nos preocupamos mucho por las muertes producto de la criminalidad en las calles, y es muy sensato hacerlo.

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se registró un descenso de 10,6% de homicidios dolosos en el primer semestre del año 2024 respecto al mismo período del año 2023. Este dato fue recabado por el “Sistema Nacional de Información Criminal” (SNIC). Según el SNIC en los primeros seis meses del año 2023 se contabilizaron 979 homicidios y en los primeros seis meses de 2024 hubo 875 homicidios. Por lo tanto, si consideramos estas cifras, en el primer semestre (que equivale a 24 semanas) de 2024 ocurrieron 875 homicidios, lo cual nos lleva a inferir que murieron producto de la criminalidad 36 personas por semana.

Todos los gobiernos, y el del presidente Javier Milei con mucho ímpetu, lucha contra la delincuencia y la inseguridad criminal, y por eso la notoriedad de la ministra Bullrich sobresale en la gestión de gobierno. Y si en base a datos, unas 36 personas mueren por semana por inseguridad criminal y el gobierno pretende encarar con mucha decisión este flagelo ¿por qué el mismo gobierno no considera preocupante que mueran más del triple de personas por semana por accidentes de tránsito en las rutas y caminos de la Argentina?

La obra pública demostró ser una caja corrupta en varias gestiones, y por tal motivo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy está cumpliendo una condena con prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. Ahora bien ¿esto debería habilitar a que la obra pública decente no exista en un país que contabiliza 112 muertes por semana en rutas y caminos?

Si lo que se pretende es que lleguen inversiones privadas no llegan, y la pregunta para muchos es si llegarán, porque hay inversiones que no son rentables y por eso los privados no se interesan en tales emprendimientos. Tal vez el mismo gobierno que invierte en seguridad para que el delito no nos arrebate la vida debería invertir para mejorar una infraestructura básica que nos arrebata la vida en una proporción tres veces mayor.

Politóloga y profesora de la UBA