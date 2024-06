¿La Ley Bases incorpora alguna medida orientada a la prevención de las adicciones?

Escuchar

Se acaba de sancionar la Ley Bases, que sin dudas tiene una importancia fundamental para orientar las soluciones de fondo que hace tiempo esperamos para encaminar a nuestro país hacia un futuro promisorio.

Pero en ninguno de sus artículos, y tampoco en los debates que llevaron a su sanción, se ha podido verificar que el dramático tema del creciente consumo de drogas esté mencionado. Y en el contexto social en general solo sigue estando presente el grave y creciente problema del narcotráfico y seguimos sin ocuparnos de la demanda, de la prevención.

El 26 de junio fue el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1987 en su Asamblea General para alcanzar el objetivo de “una sociedad internacional libre del consumo de drogas”.

El 26 de junio último la ONU publicó un documento en el que analiza la situación actual y arriba a una clara conclusión: “debemos invertir en prevención”.

La Ley Bases establece una serie de medidas orientadas a cuestiones económicas que seguramente ayudarán a mejorar el contexto social y eso es realmente muy importante, dado que en el consumo de drogas es uno de los factores determinantes, junto con la persona y la sustancia.

La sustancia, la droga, es el narcotráfico, realmente preocupante. Ha generado una creciente violencia e inseguridad en toda la sociedad. Hay esfuerzos evidentes para luchar contra este flagelo, los hechos de extrema violencia generan enorme sensibilidad, sensación permanente de inseguridad y una urgente necesidad de profundizar en las medidas para combatirlo.

Pero de los tres factores mencionados nos queda uno, muy importante, la persona.

Porque todo termina afectando a personas concretas, niños, familias, trabajadores, amas de casa, abuelos… ¡Y sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos!

Una vez más la recomendación de las Naciones Unidas y de cuanta organización se exprese por este tema, tales como la Iglesia y ONGs, el reclamo es siempre “la prevención”. Porque prevenir no es alertar, en esto hay una confusión de la interpretación del término, el verdadero significado es “evitar que algo ocurra”. Esto es evitar que las personas, empezando por los más chicos caigan en la esclavitud de las drogas.

Lo hemos dicho reiteradamente. En 2009 se crea a través de la Ley 26586 el “Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas” para ser implementado en todo el Sistema Escolar Argentino. En 2015 el Consejo Federal de Educación, por Resolución CFE 256/15, establece los “Lineamientos Curriculares para la Prevención de las Adicciones”, que permiten una clara implementación de contenidos de enseñanza, y dice: “La inclusión de la prevención de las adicciones a los procesos de enseñanza a lo largo de toda la escolarización obligatoria constituye un desafío”.

Estamos preocupados por la formación de nuestros chicos para la prevención de las adicciones, pero no hemos desarrollado una verdadera cultura que de verdad priorice la vida de niños y jóvenes para ayudarlos a crecer libres de la esclavitud de las drogas.

Que hoy se haya aprobado una ley de la significación de la Ley Bases sin incluir el propósito de un esfuerzo significativo para hacer realidad la implementación de estas medidas de prevención es realmente preocupante, porque recordemos una vez más que esta norma tiende a mejorar el “contexto” y eso debe reconocerse que es un paso fundamental y muy valioso, pero no habrá reducción del consumo, de la demanda, si no nos ocupamos específicamente de la “persona” , si no educamos para evitar que nuestros chicos, nuestros jóvenes, caigan en la esclavitud de las drogas.

Coordinador Comisión Prevención Educativa del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar)