Los goles de Messi que salvan vidas

En 2004, cuando Kobe Bryant, el famoso basquetbolista visitó a su amigo Ronaldinho, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, éste le dijo a Bryant: “Kobe, quiero que conozcas al jugador que va a ser el mejor futbolista que alguna vez vivió”. No sabía que sus palabras serían proféticas.

En 1998, cuando tenía 11 años, a Messi le diagnosticaron deficiencia de hormona de crecimiento, un tratamiento que sus padres no podían pagar. Carles Rexach, director deportivo del FC Barcelona, lo vio jugar en la Argentina y de inmediato se ofreció a pagar todos sus gastos médicos si él y su familia empezaban una nueva vida en Barcelona. Messi viajó a Barcelona, España, con su padre, dejando a su madre en Rosario, Argentina, para cuidar a sus hermanos.

No fue fácil para Messi adaptarse a este nuevo entorno, donde se sentía aislado de sus compañeros que se burlaban de él por ser tan bajito y no hablar catalán, el idioma de Barcelona. “Mis compañeros de equipo eran grandes, rudos e inmaduros. Realmente no me hacían caso, hablaban catalán entre ellos”, dijo en la serie de televisión Sin Cassette. “Lloré mucho. Me encerraba en mi habitación y lloraba a escondidas. No quería que mi padre se enterara”, citó Guillem Balagué, autor de Messi: la biografía.

A pesar de estos problemas iniciales, se adaptó gradualmente, convirtiéndose en el jugador más exitoso en la historia de su club. Y estos eventos contradictorios de la infancia no solo fortalecieron su determinación de convertirse en un muy buen jugador, sino también de dedicar parte de sus ganancias a mejorar la vida de los niños.

En 2007, estableció la Fundación Leo Messi con sede en Rosario, una organización benéfica destinada a ayudar a los niños en situaciones de crisis, a acceder a una mejor salud y educación. Es su forma de expresar gratitud por superar sus propios problemas de salud de la infancia. Durante una entrevista, Messi dijo: “Ser un poco famoso ahora me da la oportunidad de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, especialmente a los niños”.

La Fundación de Messi apoya a niños argentinos enfermos, pagando el tratamiento que reciben en España, cubriendo los gastos de hospital, el transporte de ida y vuelta desde la Argentina y los costos de recuperación. También sostiene económicamente, la formación de médicos argentinos en España, en campos especiales de investigación y dona dinero para pagar los sueldos de los médicos y reconstruir un hospital infantil en Rosario.

Desde 2004 colabora con Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). En marzo de 2010, Messi se convirtió en su Embajador de Buena Voluntad, continuando su trabajo en apoyo de niños vulnerables. Cuatro meses después de convertirse en embajador de esa organización, llevó a cabo una misión en Haití, donde ayudó a sensibilizar a la opinión pública sobre la difícil situación de los niños de ese país, luego de un devastador terremoto que asoló a Haití. Además, ha participado en las campañas de Unicef para prevenir el VIH/SIDA, y promover la educación y la inclusión social de niños discapacitados.

Como resultado de la guerra en Siria, más de un millón de niños no asistían a la escuela y millones más, corrían el riesgo de abandonarla. La fundación Leo Messi colaboró con Unicef en la construcción de aulas completamente equipadas para que 1600 niños afectados por la guerra en Siria pudieran continuar con sus actividades educativas.

También es destacable el trabajo de la fundación en Mozambique. Mozambique es uno de los países más pobres del mundo. En misiones relacionadas con la salud a ese país, pude ver que los niños en áreas remotas, a menudo tienen altos índices de desnutrición y deben caminar varias millas para asistir a la escuela, donde llegan con hambre. A través de un programa llamado “Programa de Desayuno Escolar” financiado por la Fundación Messi, los niños son alimentados cuando llegan a la escuela, antes de ir a clase. Esto también reduce la tasa de ausentismo, que es elevada en algunas zonas rurales y que, a menudo se debe a la debilidad de los niños por falta de alimentos.

El programa comenzó en tres escuelas, pero ahora hay 40 escuelas que reciben ayuda, además de tres jardines de infantes y tres orfanatos, beneficiando a 15.000 niños. Se han agregado al programa, mujeres embarazadas y algunos adultos enfermos que no pueden ingerir alimentos sólidos. Como resultado, más niños van a la escuela desde áreas desfavorecidas, además, negativamente afectadas por el cambio climático. Gracias al programa de Messi, los niños no solo están mejor alimentados, sino que también han mejorado su crecimiento físico y su desarrollo intelectual.

Además de otros proyectos, la Fundación Leo Messi y la Fundación Stavros Niarchos financiaron la creación del Centro Pediátrico en el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, que fue inaugurado el 16 de junio de 2022. El Centro trata a niños y adolescentes con cáncer y realiza investigaciones para encontrar tratamientos más efectivos para ellos, a través de la integración de sus equipos médicos y de investigación.

A lo largo de su carrera profesional, Messi ha demostrado ser una persona excepcional, no solo como jugador sino como persona. Considerado por muchos expertos como el mejor futbolista de la historia; no solo es la cara más reconocible del fútbol a nivel mundial, es un hombre amable, cuyo trabajo humanitario mejora la salud y lleva comida y esperanzas a miles de niños desfavorecidos.