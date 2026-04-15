Luz de esperanza

Los pasillos siguen igual de angostos. Y la pobreza, igual de ancha. Pero la esperanza es bastante más alta que la que tuvieron sus padres. Tomás tiene 24 años y vive en la que fue la zona más peligrosa de Medellín. Casi como decir de América Latina. Camina por calles estrechas e irregulares con la habilidad con la que de chico eludía rivales en la canchita de fútbol. La misma destreza que necesitaba para gambetear tiros de narcos, policías, guerrilleros, parapolicías, militares, ladrones, paramilitares. Que regaban de cadáveres esa canchita para convertirla en morgue. Y mensaje. Hoy Tomás guía turistas por la famosa Comuna 13. Donde la paz (siempre precaria), una legalidad superficial, el indomable espíritu de superación y comunidad de los vecinos y las obras de urbanización del Estado la han vuelto barrio. Y ambiguo paseo turístico. Donde conviven el morbo, la vergüenza, la culpa y la admiración de los visitantes. Mucho cambió en poco más de una década. Como esas interminables escaleras mecánicas que (a algunos) alivian la subida por la falda del cerro. Mucho sigue parecido para demasiados. Tomás se aferra a su ventana de futuro. Aunque sabe que para muchos de los suyos solo hay presente continuo y difícil. Pero nadie se rinde. Por algo se empieza.